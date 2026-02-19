En videos | A ‘puño y pata’ motero la emprendió contra adulto mayor en Bogotá “porque le dijo que no pasara por ahí”

El hecho ocurrió en un punto del barrio El Plan, localidad de Suba - crédito @PasaenBogota/X

Un nuevo caso de intolerancia en Bogotá encendió el debate en redes sociales luego de que se conoció una secuencia de tres videos que grabaron vecinos en un sector ubicado en el barrio El Plan, localidad de Suba.

En ellos, se observa la agresión de la que fue víctima un hombre de la tercera edad por parte de un motociclista.

De acuerdo con lo que se observa en las grabaciones que hizo con su celular una de las residentes, y que reveló el portal Pasa en Bogotá, todo ocurrió “en la calle 152 con carrera 72, el señor le dijo al de la moto que no podía pasar por ahí”, señala el mensaje adjunto que se publicó desde su perfil en X la noche del 18 de febrero de 2026.

Al día siguiente, es decir el miércoles 19 de febrero, el motociclista se hizo famoso en redes sociales, luego de que se replicaron los videos.

“Él lo desafió y tumbó las piedras para pasar con su motocicleta y lo golpeó. Eso es un paso peatonal, habían varios hombres y lo dejaron ir”, señala el portal en su denuncia.

Mientras que en los videos se puede observar en el primero de ellos que inicia una confrontación entre el adulto mayor y el motociclista y el hombre con el casco (y que por el baúl, se puede deducir que es un ) aún puesto la emprende a puño y para en contra del hombre de chaqueta café y pantalón beige.

En ese momento la ciudadana dice: “Porque le dijo que no pasara por ahí”.

Sin embargo, en un segundo video se observa que el motociclista, ya sin el casco, toma una especie de tonfa que lleva en su vehículo, y cuando ya iba con la firme intención de agredir al abuelo, uno de los testigos (un ciclista) se interpone y sirve de mediador.

“Llámame la policía. Váyase y manda a la Policía”, dice uno de los presentes, mientras que otra persona afirmó: “Anótale la placa”.

“Sí, ya, ya. Él le mandó la foto y todo. Por el teléfono fui yo”, dice otro de los testigos del hechos, y ahí mismo se vuelve a señalar lo que haría causado la riña por intolerancia: “:¿Por qué él (el adulto mayor) dijo (al motero) que no se pasara por ahí y rompió“

Lo que pasó después fue una entrega de celulares, debido a que el motero al parecer, y como forma de cobrar el daño a su moto, se quedó con el teléfono del abuelo, mientras que uno de los testigos tenía el del motociclista.

“¡Qué atrevido! Ah, sí se lo devolvió“, dicen al final las vecinas, en ese momento cada uno queda con su respectivo teléfono, pero vuelve a haber un forcejeo porque el motero no quiere darle su teléfono al adulto mayor.

“Me va a dañar la moto de gratis. Me la va a dañar de gratis. ¿Cómo así Me va a dañar la moto de gratis. Me la dañó de a gratis”, dijo el hombre que pretendía circular por una zona prohibida.

“¡Ábrase!” le recriminaron en varias oportunidades al motero, que al final se fue del lugar antes de que hicieran presencia las autoridades.

