Colombia

Carlos Felipe Córdoba desistió de su candidatura a la Presidencia de Colombia por el Partido Conservador: continuará por su cuenta

El aspirante aseguró que no está de acuerdo con recientes decisiones que ha tomado la colectividad de cara a las elecciones

Guardar
Carlos Felipe Córdoba Larrarte continuará
Carlos Felipe Córdoba Larrarte continuará con su aspiración a la Presidencia por el movimiento ciudadano “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba” - crédito @pipecordoba/X

Carlos Felipe Córdoba Larrarte decidió desistir de su precandidatura a la Presidencia de la República, que estaba respaldada por el Partido Conservador. Así lo informó al presidente de la colectividad, Efraín Cepeda Sarabia, y a los demás integrantes de la dirección de la agrupación política.

En la misiva, revelada por Blu Radio, explicó que su determinación se basó en un estudio juicioso del paronama electoral y de las decisiones que se han tomado al interior del partido. “Mi decisión no obedece a diferencias personales, sino a una reflexión responsable sobre las condiciones políticas y las reglas de juego que han venido cambiando en el camino”, precisó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El político aseguró que el proceso para definir un candidato presidencial que represente a la colectividad en los comicios de mayo de 2026 debe ser transparente, equitativo y democrático. Sin embargo, esos parámetros, al parecer, no se estarían cumpliendo.

Las decisiones recientes en el partido, particularmente frente a los mecanismos de selección y a la no participación en escenarios de consulta, han modificado sustancialmente las condiciones iniciales bajo las cuales acepté esta invitación mostrando que hoy no existen garantías para seguir con él proceso”, detalló.

En consecuencia, decidió apartarse del proceso electoral con el aval del partido tradicional, optando por continuar con su aspiración por el movimiento ciudadano “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba”.

Reitero mi gratitud al Partido Conservador y a sus dirigentes por la invitación publica que me hicieron y los apoyos públicos que me han dirigido. Mi decisión no rompe puentes ni desconoce la importancia histórica del onservatismo en la construcción de la Nación”, añadió.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Carlos Felipe CórdobaCandidatura presidencialElecciones ColombiaPartido ConservadorColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Marchas en apoyo al salario mínimo afectan la movilidad y la operación de TransMilenio en Bogotá este jueves 19 de febrero

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

EN VIVO | Marchas en

Él es Juan Carlos Granados, el magistrado que investigará a los jueces del caso Uribe: fue imputado por el escándalo Odebrecht

El integrante de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir una investigación contra tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, tras el fallo que absolvió al expresidente en octubre de 2025

Él es Juan Carlos Granados,

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Infobae Colombia dialogó con el cantante y compositor de Guapi, Cauca, previo a su nominación en los Premios Lo Nuestro 2026 y con la mira puesta en el lanzamiento de su próximo álbum de estudio

Venesti, el “rey del afro-pop”,

Resultado oficial del Sinuano Día hoy 19 de febrero: chance ganador

Como todos los jueves, este tradicional sorteo colombiano emitió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado oficial del Sinuano Día

El misterio de las pertenencias extraviadas de Diógenes Quintero inquieta a su familia tras la tragedia del avión de Satena

La viuda del congresista pide ayuda para localizar el celular, la libreta, el iPad y otros objetos que no han sido entregados después del accidente en Norte de Santander

El misterio de las pertenencias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los Pachenca tienen el control

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

ENTRETENIMIENTO

Venesti, el “rey del afro-pop”,

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Yina Calderón le habría lanzado duro dardo a Laura Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Debería estar en el geriátrico”

El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció que regalará becas a sus seguidores, serán del 90%

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Costa de Marfil ya eligió la ciudad que será su base de entrenamientos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Dos partidos de Escocia en Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial 2026 podrían ser cancelados: la ciudad de Boston anunció que no se hará cargo de los costos de seguridad

Figura de la selección de Croacia podría definir su futuro antes del Mundial 2026: esto se sabe

Esta es la tremenda nevada durante la que tuvo que entrenar Luis Díaz con el Bayern Múnich previo al duelo contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga