Carlos Felipe Córdoba desistió de su candidatura a la Presidencia de Colombia por el Partido Conservador: continuará por su cuenta

Carlos Felipe Córdoba Larrarte continuará con su aspiración a la Presidencia por el movimiento ciudadano “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba” - crédito @pipecordoba/X

Carlos Felipe Córdoba Larrarte decidió desistir de su precandidatura a la Presidencia de la República, que estaba respaldada por el Partido Conservador. Así lo informó al presidente de la colectividad, Efraín Cepeda Sarabia, y a los demás integrantes de la dirección de la agrupación política.

En la misiva, revelada por Blu Radio, explicó que su determinación se basó en un estudio juicioso del paronama electoral y de las decisiones que se han tomado al interior del partido. “Mi decisión no obedece a diferencias personales, sino a una reflexión responsable sobre las condiciones políticas y las reglas de juego que han venido cambiando en el camino”, precisó.

El político aseguró que el proceso para definir un candidato presidencial que represente a la colectividad en los comicios de mayo de 2026 debe ser transparente, equitativo y democrático. Sin embargo, esos parámetros, al parecer, no se estarían cumpliendo.

“Las decisiones recientes en el partido, particularmente frente a los mecanismos de selección y a la no participación en escenarios de consulta, han modificado sustancialmente las condiciones iniciales bajo las cuales acepté esta invitación mostrando que hoy no existen garantías para seguir con él proceso”, detalló.

En consecuencia, decidió apartarse del proceso electoral con el aval del partido tradicional, optando por continuar con su aspiración por el movimiento ciudadano “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba”.

“Reitero mi gratitud al Partido Conservador y a sus dirigentes por la invitación publica que me hicieron y los apoyos públicos que me han dirigido. Mi decisión no rompe puentes ni desconoce la importancia histórica del onservatismo en la construcción de la Nación”, añadió.

