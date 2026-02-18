Colombia

Departamento de Estado de Estados Unidos anunció refugio humanitario, agua y asistencia de saneamiento para damnificados de la ola invernal en Colombia

El anuncio se realizó a través de la Subsecretaría de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, y de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con sede en Bogotá

Guardar
Además de Córdoba, los otros
Además de Córdoba, los otros departamentos de Colombia con más damnificados son Antioquia, La Guajira, Chocó y Magdalena - créditos @USForeignAssist/X | cortesía Ungrd

Las muestras de solidaridad y envío de ayudas humanitarias a varias zonas del país (sobre todo la región Caribe, y entre ellos el departamento de Córdoba) siguen llegando a los territorios afectados por cuenta de la primera ola invernal que afecta a Colombia en 2026.

Además de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd), varios organismos han enfilado sus esfuerzos en atender la emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Uno de ellos resultó ser el Departamento de Estado de los EE. UU., que en cabeza del presidente Donald Trump, no ha sido ajeno a la tragedia que afecta a miles de familias colombianas.

Por tal motivo, y desde la cuenta de X la cuenta oficial de la Subsecretaría de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, adscrita al Departamento de Estado, se informó sobre las ayudas que se han enviado al territorio nacional para apoyar las tareas de la administración de Gustavo Petro.

El breve mensaje que se compartió la noche del martes 17 de febrero de 2026, destacó: “Desde finales de enero, las graves inundaciones en Colombia han afectado a más de 250.000 personas y han dañado cerca de 72.000 viviendas (Since late January, severe floods in Colombia have impacted over 250,000 people and damaged nearly 72,000 homes)”.

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en Colombia, con sede en Bogotá, compartió la mañana del miércoles 18 de febrero el mensaje que se publicó por parte del Departamento de Estado sobre el apoyo con entrega de ayudas humanitarias en zonas del país afectadas por la ola invernal - créditos @USEmbassyBogota/X | @USForeignAssist/X

En la parte final de la publicación se precisó: “En respuesta a ello, @StateDept está proporcionando refugio humanitario, agua y asistencia sanitaria a la población colombiana afectada por las devastadoras inundaciones (In response, @StateDept is providing humanitarian shelter, water, and sanitation assistance to the Colombian people affected by the devastating flooding)“.

Así va la entrega de ayudas humanitarias: reporte de la Ungrd

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó la llegada de 14 toneladas de alimento e insumos veterinarios a Montería, destinadas a animales afectados por las inundaciones en el departamento de Córdoba, según comunicó la entidad el 17 de febrero de 2026.

La organización comenzará el proceso de distribución de estos recursos en los municipios que han sido priorizados para la atención.

El cargamento fue transportado desde Bogotá y ya se encuentra en el centro de acopio de Montería, en donde se realiza la clasificación previa a su entrega.

La distribución tendrá como destino municipios que han reportado animales en condición de vulnerabilidad, de acuerdo con los registros entregados por cada administración local.

El reporte de la situación
El reporte de la situación en el país con corte al 17 de febrero de 2026 - crédito cortesía Ungrd

Edwin Lizarazo, coordinador del Puesto de Mando Unificado en Córdoba y líder de respuesta a emergencias de la Subdirección para el Manejo de Desastres, señaló que la distribución responderá a la demanda reportada.

“Cada municipio ha reportado la cantidad de animales que tiene en condición de vulnerabilidad y ellos serán asistidos por parte de la Ungrd”, puntualizó el funcionario.

Lizarazo también afirmó que no existe riesgo de que los recursos no lleguen a los animales afectados, dado el seguimiento institucional.

La donación fue gestionada a través de la colaboración entre la Dirección de Gestión del Riesgo de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), organizaciones sociales y sector privado.

De acuerdo con cifras preliminares proporcionadas por la UNGRD, las inundaciones en Córdoba han afectado a más de 6.000 animales, incluyendo animales de compañía, de producción y silvestres.

La entidad aseguró en su comunicado que se está incluyendo la protección de estos animales dentro del esquema de atención humanitaria.

Varias toneladas de comida para
Varias toneladas de comida para animales de compañía ya se encuentran en Córdoba - crédito cortesía Ungrd

Además, la Ungrd informó que distintas entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo han realizado acciones de rescate, señalando que equipos como bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército y Armada Nacional han intervenido en el rescate de perros, gatos y animales de producción en zonas inundadas.

La atención a la emergencia se realiza de manera coordinada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que continuará desplegando esfuerzos para proteger tanto a las comunidades afectadas como a sus animales.

Temas Relacionados

Ola invernal ColombiaDepartamento de EstadoEstados UnidosEntrega de ayudas humanitariasUngrdCórdobaMagdalenaAntioquiaChocóLa GuajiraLluvias e inundacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Niños y jóvenes de la fundación africana se robaron el show en redes con una espectacular coreografía al ritmo de la música colombiana, emocionando a miles y resaltando el alcance universal del espíritu salsero creado en Cali

Desde Uganda hasta Cali: niños

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo que es local en el estadio de Ibagué jugará los primeros 90 minutos de visitante en el estadio Pueblo Nuevo de Tachira, por un cupo en la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

La modelo y empresaria vallecaucana conversó con Infobae Colombia acerca de esta situación, la cual llevó al comunicador, exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a eliminar sus perfiles en Instagram y Facebook

Elizabeth Loaiza habló sobre el

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

El primer título de las competencias Conmebol se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), de Buenos Aires, y contará con la presencia de Jorge Carrascal

Lanús vs. Flamengo: hora y

Presidencia confirmó contrato de amiga de Verónica Alcocer y aseguró que apoya la organización de eventos presidenciales: “Es una necesidad institucional”

La contratación busca concentrar en una sola persona la coordinación de eventos oficiales y la logística de la agenda presidencial, según explicó la entidad

Presidencia confirmó contrato de amiga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Desde Uganda hasta Cali: niños

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

Sara Uribe y Marilyn Patiño criticaron a Karola: las contundentes palabras que le lanzaron tras reaccionar al episodio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Ignoraron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Telemundo’ y así reaccionó la colombiana frente a la situación

Karina García reveló que continúa en celibato pese a pesar de tener una relación con Kris R: “No hemos detonado”

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

Alberto Gamero fijó el objetivo en Deportivo Cali: “La meta es clasificar a cuadrangulares, no pensar en el descenso”

Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Fase Final del Sudamericano Femenino Sub-20

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de la selección Colombia, explicó cómo es dirigir a Cristiano Ronaldo: “Es un verdadero ejemplo”