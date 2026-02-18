Departamento de Estado de Estados Unidos anunció refugio humanitario, agua y asistencia de saneamiento para damnificados de la ola invernal en Colombia

Además de Córdoba, los otros departamentos de Colombia con más damnificados son Antioquia, La Guajira, Chocó y Magdalena - créditos @USForeignAssist/X | cortesía Ungrd

Las muestras de solidaridad y envío de ayudas humanitarias a varias zonas del país (sobre todo la región Caribe, y entre ellos el departamento de Córdoba) siguen llegando a los territorios afectados por cuenta de la primera ola invernal que afecta a Colombia en 2026.

Además de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd), varios organismos han enfilado sus esfuerzos en atender la emergencia.

Uno de ellos resultó ser el Departamento de Estado de los EE. UU., que en cabeza del presidente Donald Trump, no ha sido ajeno a la tragedia que afecta a miles de familias colombianas.

Por tal motivo, y desde la cuenta de X la cuenta oficial de la Subsecretaría de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, adscrita al Departamento de Estado, se informó sobre las ayudas que se han enviado al territorio nacional para apoyar las tareas de la administración de Gustavo Petro.

El breve mensaje que se compartió la noche del martes 17 de febrero de 2026, destacó: “Desde finales de enero, las graves inundaciones en Colombia han afectado a más de 250.000 personas y han dañado cerca de 72.000 viviendas (Since late January, severe floods in Colombia have impacted over 250,000 people and damaged nearly 72,000 homes)”.

En la parte final de la publicación se precisó: “En respuesta a ello, @StateDept está proporcionando refugio humanitario, agua y asistencia sanitaria a la población colombiana afectada por las devastadoras inundaciones (In response, @StateDept is providing humanitarian shelter, water, and sanitation assistance to the Colombian people affected by the devastating flooding)“.

Así va la entrega de ayudas humanitarias: reporte de la Ungrd

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó la llegada de 14 toneladas de alimento e insumos veterinarios a Montería, destinadas a animales afectados por las inundaciones en el departamento de Córdoba, según comunicó la entidad el 17 de febrero de 2026.

La organización comenzará el proceso de distribución de estos recursos en los municipios que han sido priorizados para la atención.

El cargamento fue transportado desde Bogotá y ya se encuentra en el centro de acopio de Montería, en donde se realiza la clasificación previa a su entrega.

La distribución tendrá como destino municipios que han reportado animales en condición de vulnerabilidad, de acuerdo con los registros entregados por cada administración local.

El reporte de la situación en el país con corte al 17 de febrero de 2026 - crédito cortesía Ungrd

Edwin Lizarazo, coordinador del Puesto de Mando Unificado en Córdoba y líder de respuesta a emergencias de la Subdirección para el Manejo de Desastres, señaló que la distribución responderá a la demanda reportada.

“Cada municipio ha reportado la cantidad de animales que tiene en condición de vulnerabilidad y ellos serán asistidos por parte de la Ungrd”, puntualizó el funcionario.

Lizarazo también afirmó que no existe riesgo de que los recursos no lleguen a los animales afectados, dado el seguimiento institucional.

La donación fue gestionada a través de la colaboración entre la Dirección de Gestión del Riesgo de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), organizaciones sociales y sector privado.

De acuerdo con cifras preliminares proporcionadas por la UNGRD, las inundaciones en Córdoba han afectado a más de 6.000 animales, incluyendo animales de compañía, de producción y silvestres.

La entidad aseguró en su comunicado que se está incluyendo la protección de estos animales dentro del esquema de atención humanitaria.

Varias toneladas de comida para animales de compañía ya se encuentran en Córdoba - crédito cortesía Ungrd

Además, la Ungrd informó que distintas entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo han realizado acciones de rescate, señalando que equipos como bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército y Armada Nacional han intervenido en el rescate de perros, gatos y animales de producción en zonas inundadas.

La atención a la emergencia se realiza de manera coordinada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que continuará desplegando esfuerzos para proteger tanto a las comunidades afectadas como a sus animales.