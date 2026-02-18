Colombia

A Esmeralda Hernández no le gustó este acto de campaña de Álvaro Uribe y el Centro Democrático y así lo criticó: “Si el burrito pudiera tomar decisiones”

El episodio viral en redes sociales se presentó en el municipio de Pitalito, Huila

Un burro con camiseta del Centro Democrático y el apodo 'Uribestias' desató risas y debates luego de que Uribe elogiara así la dedicación de Paloma Valencia en la campaña - crédito laboyanos.com_ / Instagram

El expresidente Álvaro Uribe Vélez desató comentarios y risas en el municipio de Pitalito (departamento del Huila), después de subir a un burro al escenario y asociarlo a su partido político, el Centro Democrático, utilizando el término “uribestias”, que suelen usarlo sus detractores como forma de crítica.

En esta ocasión, el exmandatario y exsenador resignificó el término ante sus seguidores como parte de la búsqueda de votantes para su candidata presidencial, la senadora Paloma Valencia.

Esta curiosa exhibición marcó la jornada en la gira política por el Huila, y en la que también se trataron propuestas para mejorar el sistema de salud y la seguridad regional, dos de las mayores demandas comunitarias.

Sin embargo, la senadora Esmeralda Hernández (coalición del Pacto Histórico) arremetió contra el Centro Democrático por haber utilizado al animal en este evento.

“El Centro Democrático es taurino, caballista, gallero. Ahora, lo que faltaba, no solo llevan caballos al Congreso, sino que utilizan los burros para politiquear queriendo limpiar su ignorancia”, inicia el mensaje que la congresista compartió desde su perfil de X (@EsmeHernandezSi) la noche del martes 17 de febrero de 2026.

Hernández compartió su reacción el 17 de febrero, un día después de que se llevó a cabo el acto de campaña (16 de febrero) - crédito @EsmeHernandezSi/X

Para Hernández, el expresidente Uribe “y su secta son los peores enemigos de los animales”, escribió.

En la parte final de su publicación, la senadora esgrimió: “Si el burrito pudiera tomar decisiones, JAMÁS sería del partido que los esclaviza”.

Qué más dijo el expresidente Uribe con burro en tarima: el resignificado de ‘Uribestias’

Desde el escenario, el expresidente Álvaro Uribe interactuó con el animal, vestido con los colores del partido, para resaltar: “Este es el burrito ‘Uribestias’, el burrito que trabaja todo el día, el burrito que carga el agua, que lleva la leche, lleva los niños al colegio, trae la leña y no se cansa, descansa un poquito”.

Al mismo tiempo, Uribe pidió cuidados especiales para el animal y agradeció a quienes lo llevaron, sin dejar pasar el momento para hablar sobre el simbolismo del esfuerzo y la tenacidad.

Durante el acto central, la figura de Paloma Valencia fue posicionada y equiparada por el expresidente con las características del burro, señalando ante los asistentes: “Paloma trabaja todo el día por Colombia, en ella tendrán una trabajadora de todas las horas por Colombia, queridos ‘uribestias’”.

Paloma Valencia ha usado en algunas presentaciones en plaza pública el gorro con el símbolo de los "uribestias" - crédito Centro Democrático - Comunidad Oficial / Facebook

La utilización del término “Uribestias” contrasta con su uso habitual, que suele ser peyorativo desde sectores críticos al uribismo.

En esta ocasión, el exmandatario buscó resignificarlo, y trasladó la etiqueta a un plano de orgullo partidista e identidad con la base militante.

Uribe y Valencia lideraron una agenda política en Huila, donde el partido Centro Democrático realizó reuniones en Neiva y Pitalito junto a sus candidatos al Congreso.

Durante los encuentros, uno de los temas centrales fue la crisis del sistema hospitalario.

Representantes gremiales advirtieron que las deficiencias en la atención médica afectan tanto a Neiva como al resto del departamento, y reclamaron la necesidad de una reforma estructural.

En paralelo, la seguridad se posicionó como otro punto crítico: habitantes y empresarios expresaron su preocupación debido a la persistencia de episodios de violencia y una alta percepción de inseguridad.

Uribe a mucho honor ha compartido publicaciones sintiéndose orgulloso de que le digan "uribestia" - crédito Centro Democrático - Comunidad Oficial / Facebook | @esmehernandezsi/IG

“Se requieren políticas más efectivas para garantizar la protección de los ciudadanos y el desarrollo económico local”, expresó uno de los asistentes al evento en Pitalito.

La jornada incluyó diálogos con empresarios, jóvenes y líderes sociales para recoger inquietudes y propuestas.

El expresidente Uribe y Paloma Valencia siguen recorriendo el país de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026.

En tanto que los comicios presidenciales se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026, en primer vuelta.

