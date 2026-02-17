Colombia

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejan todo en la pista para poner su nombre en la copa

El capítulo de cierre dejará grandes emociones al recordar los mejores momentos de los últimos desafiantes

Guardar
Los participantes se mostraron emocionados
Los participantes se mostraron emocionados por llegar a este punto de la competencia

Después de 137 capítulos del Desafío Siglo XXI, Zambrano y Rata se convirtieron en los grandes finalistas que disputarán la última prueba por escribir su nombre en la copa. Los dos están acompañados por sus respectivas duplas: Myriam y Valentina, que también lo han dado todo por avanzar en la competencia, soportando pistas que los han llevado al límite, así como castigos y momentos románticos.

Los finalistas estuvieron muy parejos a lo largo de la pista, pues su agilidad y destreza se vieron reflejadas en la pista de obstáculos.

Rata y Zambrano recibieron el
Rata y Zambrano recibieron el apoyo del público y sus duplas
La pista inició con los protagonistas de la temporada: Zambrano y Rata, que dieron todo de si para avanzar. Sus duplas no dudaron en brindarles palabras de apoyo y pedirles concentración.

La presión de la prueba no solo está en llegar primero, pues el que finalice podrá tomar la motocicleta para avanzar rumbo hacia Cartagena y así convertirse en el ganador de la temporada actual del popular concurso.

La presentadora Andrea Serna anunció que la Copa del Desafío está en Cartagena y que la final se dividirá en dos partes.

  • La primera se realizará en la pista y el ganador se llevará $600 millones y una moto.
  • La segunda parte será salir de la ciudadela rumbo a Cartagena para buscar la copa y lo harán tal cual como en la etapa final del concurso, sin un solo peso.
La final va a estar
La final va a estar dividida en dos etapas
Las duplas también tuvieron la oportunidad de recordar y Valentina aseguró que el Desafío Siglo XXI le cambió la vida. A su vez, Myriam no pasó por alto su cercanía amorosa con el atleta olímpico.

Por su parte, Zambrano se destacó a lo largo de la competencia por sus posiciones fuertes y cada momento en el que se hizo respetar frente a sus compañeros: “Así soy en mi vida cotidiana: una sola cara. No muestro otra”, declaró.

El famoso atleta recordó sus
El famoso atleta recordó sus mejores momentos en el juego
Rata se refirió a su proceso con orgullo y agradeció por haber tenido la oportunidad de convertirse en uno de los finalistas y de ser reconocido por el público como una de las personas más nobles de la competencia.

Rata recordó su paso por el Desafío como uno de los participantes más competitivos y queridos por los demás. Además de su relación con Deisy, su compañera de equipo que se convirtió en alguien muy importante para su proceso.

El joven recordó su paso
El joven recordó su paso por el concurso con mucha emoción

