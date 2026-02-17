Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejan todo en la pista para poner su nombre en la copa

Después de 137 capítulos del Desafío Siglo XXI, Zambrano y Rata se convirtieron en los grandes finalistas que disputarán la última prueba por escribir su nombre en la copa. Los dos están acompañados por sus respectivas duplas: Myriam y Valentina, que también lo han dado todo por avanzar en la competencia, soportando pistas que los han llevado al límite, así como castigos y momentos románticos.
Los finalistas estuvieron muy parejos a lo largo de la pista, pues su agilidad y destreza se vieron reflejadas en la pista de obstáculos.
La pista inició con los protagonistas de la temporada: Zambrano y Rata, que dieron todo de si para avanzar. Sus duplas no dudaron en brindarles palabras de apoyo y pedirles concentración.
La presión de la prueba no solo está en llegar primero, pues el que finalice podrá tomar la motocicleta para avanzar rumbo hacia Cartagena y así convertirse en el ganador de la temporada actual del popular concurso.
La presentadora Andrea Serna anunció que la Copa del Desafío está en Cartagena y que la final se dividirá en dos partes.
Las duplas también tuvieron la oportunidad de recordar y Valentina aseguró que el Desafío Siglo XXI le cambió la vida. A su vez, Myriam no pasó por alto su cercanía amorosa con el atleta olímpico.
Por su parte, Zambrano se destacó a lo largo de la competencia por sus posiciones fuertes y cada momento en el que se hizo respetar frente a sus compañeros: “Así soy en mi vida cotidiana: una sola cara. No muestro otra”, declaró.
Rata se refirió a su proceso con orgullo y agradeció por haber tenido la oportunidad de convertirse en uno de los finalistas y de ser reconocido por el público como una de las personas más nobles de la competencia.
Rata recordó su paso por el Desafío como uno de los participantes más competitivos y queridos por los demás. Además de su relación con Deisy, su compañera de equipo que se convirtió en alguien muy importante para su proceso.