Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejan todo en la pista para poner su nombre en la copa

Los participantes se mostraron emocionados por llegar a este punto de la competencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Después de 137 capítulos del Desafío Siglo XXI, Zambrano y Rata se convirtieron en los grandes finalistas que disputarán la última prueba por escribir su nombre en la copa. Los dos están acompañados por sus respectivas duplas: Myriam y Valentina, que también lo han dado todo por avanzar en la competencia, soportando pistas que los han llevado al límite, así como castigos y momentos románticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel