Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

El Desafío Siglo XXI estuvo lleno de emociones y hasta el último día de la competencia no dejó de sorprender a los televidentes, pues en el capítulo final de la competencia los participantes tuvieron que irse hasta Cartagena con la ilusión de escribir su nombre en la copa del reality.
Después de una intensa pista en la que Rata y Valentina fueron los ganadores de la jornada, tanto ellos como Zambrano y Myriam salieron de La ciudad de las cajas en Tobia para emprender una travesía hacia Cartagena y la primera dupla que llegue se coronará como la campeona.
Al llegar, Rata no dudó en felicitar a sus compañeros, aunque Valentina lamentó el hecho de retrasarse una hora al ser sancionados.
Zambrano celebró con su dupla el haber ganado el Desafío Siglo XXI y puso su nombre en la copa. Además de llevarse los $600 millones de la segunda parte de la final.
Zambrano y Myriam se sinceraron antes del tramo final y expresaron sus sentimientos, asegurando que estaban muy agradecidos por conocerse más allá del juego, debido a que en medio del Desafío iniciaron una relación sentimental.
Zambrano se mostró ansioso a lo largo del camino por el desenlace de la competencia, pues estaban a unas pocas horas de conocer quién sería el ganador del reality.
Los colombianos paraban a los participantes del Desafío para pedirles fotografías en medio de su recorrido y les daban alimentos, teniendo en cuenta que no tenían dinero.
La primera parte del final del Desafío del Siglo XXI, que fue emitido el 16 de febrero de 2026 en Tobia, Cundinamarca, sorprendió tanto a la audiencia como a los exparticipantes de la competencia. En el reto que fue transmitido en el capítulo 137, ocurrió una situación que influyó directamente en la definición de la mitad de la totalidad del premio y desató un intenso debate entre los seguidores de la competencia.
Myriam y Zambrano aseguraron sentir la esperanza de ser los primeros en llegar a Cartagena, aunque no tenían idea de lo que sucedía con sus compañeros.
Zambrano y Myriam salieron con una hora de ventaja sobre sus compañeros, logrando avanzar aún más en la competencia. Aunque Rata y Valentina pensaron en estrategias que les permitieran llegar aún más rápido a Cartagena.
Rata y Valentina recibieron una sanción de tiempo, pues deben salir una hora después de la hora estipulada: “No lo hicimos en ningún momento con una mala intención”, dijo el participante.
El juez del Desafío visitó a Valentina y Rata recordándoles la importancia de leer el reglamento, pues los participantes enviaron un mensaje a una de sus seguidoras, lo que fue una clara falta a las normas del programa.