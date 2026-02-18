Colombia

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

El concurso planteó un reto inesperado para Rata, Valentina, Zambrano y Myriam, que se disputaron el premio mayor

La final se dividió en
La final se dividió en dos etapas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI estuvo lleno de emociones y hasta el último día de la competencia no dejó de sorprender a los televidentes, pues en el capítulo final de la competencia los participantes tuvieron que irse hasta Cartagena con la ilusión de escribir su nombre en la copa del reality.

Después de una intensa pista en la que Rata y Valentina fueron los ganadores de la jornada, tanto ellos como Zambrano y Myriam salieron de La ciudad de las cajas en Tobia para emprender una travesía hacia Cartagena y la primera dupla que llegue se coronará como la campeona.

02:29 hsHoy

Al llegar, Rata no dudó en felicitar a sus compañeros, aunque Valentina lamentó el hecho de retrasarse una hora al ser sancionados.

02:24 hsHoy

Zambrano celebró con su dupla el haber ganado el Desafío Siglo XXI y puso su nombre en la copa. Además de llevarse los $600 millones de la segunda parte de la final.

La emoción fue compartida -
La emoción fue compartida - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión
02:13 hsHoy

Zambrano y Myriam se sinceraron antes del tramo final y expresaron sus sentimientos, asegurando que estaban muy agradecidos por conocerse más allá del juego, debido a que en medio del Desafío iniciaron una relación sentimental.

02:08 hsHoy

Zambrano se mostró ansioso a lo largo del camino por el desenlace de la competencia, pues estaban a unas pocas horas de conocer quién sería el ganador del reality.

El rostro de preocupación de
El rostro de preocupación de los participantes se viralizó en redes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión
02:00 hsHoy

Los colombianos paraban a los participantes del Desafío para pedirles fotografías en medio de su recorrido y les daban alimentos, teniendo en cuenta que no tenían dinero.

Las fotografías hicieron parte del
Las fotografías hicieron parte del recorrido - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión
01:54 hsHoy

01:45 hsHoy

Myriam y Zambrano aseguraron sentir la esperanza de ser los primeros en llegar a Cartagena, aunque no tenían idea de lo que sucedía con sus compañeros.

Los competidores avanzaron con ayuda
Los competidores avanzaron con ayuda de la comunidad - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión
01:36 hsHoy

Zambrano y Myriam salieron con una hora de ventaja sobre sus compañeros, logrando avanzar aún más en la competencia. Aunque Rata y Valentina pensaron en estrategias que les permitieran llegar aún más rápido a Cartagena.

01:26 hsHoy

Rata y Valentina recibieron una sanción de tiempo, pues deben salir una hora después de la hora estipulada: “No lo hicimos en ningún momento con una mala intención”, dijo el participante.

01:23 hsHoy

El juez del Desafío visitó a Valentina y Rata recordándoles la importancia de leer el reglamento, pues los participantes enviaron un mensaje a una de sus seguidoras, lo que fue una clara falta a las normas del programa.

Los participantes sentían curiosidad por
Los participantes sentían curiosidad por la caja sorpresa - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

