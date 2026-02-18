Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

La final se dividió en dos etapas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI estuvo lleno de emociones y hasta el último día de la competencia no dejó de sorprender a los televidentes, pues en el capítulo final de la competencia los participantes tuvieron que irse hasta Cartagena con la ilusión de escribir su nombre en la copa del reality.

Después de una intensa pista en la que Rata y Valentina fueron los ganadores de la jornada, tanto ellos como Zambrano y Myriam salieron de La ciudad de las cajas en Tobia para emprender una travesía hacia Cartagena y la primera dupla que llegue se coronará como la campeona.

