La nueva presidenta de la Corte Constitucional marcó la pauta frente a las tensiones con el Gobierno: “La Constitución está por encima de cualquier coyuntura”

El 13 de febrero de 2026, la magistrada Paola Andrea Meneses inició formalmente su periodo como presidenta de la Corte Constitucional, junto con la Vicepresidencia de Natalia Ángel Cabo, marcando un liderazgo femenino de relevancia en la institución.

En entrevista con Infobae Colombia, Meneses abordó los retos de su administración, la relación con el Gobierno y la celebración de los 34 años de la Corte y los 35 de la Constitución de 1991.

La magistrada enfatizó la importancia de preservar la independencia de la Corte frente a otros poderes públicos, señalando que “la Constitución está por encima de cualquier situación particular o de cualquier coyuntura” y que “nos obliga a preservar los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, uno de los cuales es la división de poderes, pero hay una división de poderes con una colaboración armónica”.

Liderazgo femenino en la Corte

El nombramiento de Paola Andrea Meneses como presidenta y de Natalia Ángel Cabo como vicepresidenta representa un momento importante para la Corte Constitucional, al consolidar un liderazgo femenino en sus cargos más altos. Este hecho refleja no solo la trayectoria de la institución en materia de equidad de género, también un mensaje de igualdad y empoderamiento femenino en la Rama Judicial y otras entidades del Estado.

Al referirse a la evolución de la participación femenina en la Corte, Meneses señaló: “La Corte Constitucional ha sido pionera en tener mayoría femenina en la Sala Plena. Hace algunos años, tuvimos cinco magistradas frente a cuatro hombres. Luego, por relevos de los periodos constitucionales, quedamos cuatro mujeres, y hoy somos tres”.

Sobre el trabajo conjunto con la vicepresidenta, la magistrada agregó: “El liderazgo que podemos tener la doctora Ángel desde la Vicepresidencia y yo desde la Presidencia es inspirador. Inspirador no solo al interior de la Corte, sino también frente a la Rama Judicial, para empoderar a las mujeres y decirles que se presenten a los concursos”.

Para la presidenta del alto tribunal, la presencia femenina busca seguir promoviendo la equidad en la Corte y en otras instituciones estatales: “Necesitamos más presencia de mujeres, no solo en la Rama Judicial, sino en todo el Estado. Para nosotras es tremendamente retador, también tenemos propósitos claros en este sentido durante este año. Seguiremos trabajando por seguir impulsando a las mujeres para romper ese techo de cristal”.

Retos y prioridades de la Corte

Sobre los objetivos y retos de su periodo como presidenta de la Corte Constitucional, Meneses destacó la continuidad de programas históricos que ha venido realizando el alto tribunal y que han contribuido a un acercamiento con la ciudadanía.

Señaló que el programa “Guardianes de la Constitución”, diseñado para acercar la Carta Magna a los niños a través de casos prácticos, seguirá siendo uno de los pilares educativos de la institución. Asimismo, indicó que los programas de derechos en el territorio, dirigidos a comunidades indígenas, seguirán desarrollándose con un enfoque de protección de los derechos fundamentales.

Respecto a esta labor judicial, la magistrada enfatizó la necesidad de fortalecer la protección de los derechos fundamentales: “Tenemos que trabajar muy fuertemente en eso”, aseguró. Para ello, expuso la importancia de mecanismos democráticos a los cuales la ciudadanía puede acudir para hacer valer sus derechos y a la vez para permitirles hacer control constitucional de asuntos de relevancia nacional: "Estamos muy atentos a la acción pública de constitucionalidad, que es muy importante y nos ha llevado a temas como la reforma pensional y los decretos de emergencia”.

Y es que la magistrada Paola Andrea Meneses es reconocida por su enfoque en los derechos humanos en su labor jurídica y académica, especialmente en decisiones y reconocimientos relacionados con la protección de poblaciones vulnerables y la inclusión social. Ha recibido varios reconocimientos por su trabajo en la Corte, como la “Mejor sentencia en favor de la diversidad e inclusión” en 2021 y el premio a la mejor sentencia en los “Premios Sentencias 2024” por su labor en el acceso a la justicia de migrantes.

Con ese enfoque, la presidenta del máximo tribunal constitucional también destacó la relevancia de la revisión de tutelas: “La Corte protege los derechos de las personas y cambia la vida de los ciudadanos colombianos en muchísimos temas”.

En el plano internacional, Meneses indicó que otro de los retos es seguir visibilizando la labor de la Corte a nivel mundial: “Nuestra Corte es reconocida mundialmente por nuestras sentencias. Este año, con el Congreso Mundial de Derecho Constitucional en El Externado, trabajaremos para que la Corte Constitucional sea reconocida en el mundo”.

“Debemos seguir trabajando para cumplir cabalmente nuestro papel de defensores y guardianes de la Constitución”, sentenció.

Relación con el Gobierno

Sobre la relación de la Corte Constitucional con el Ejecutivo, la magistrada Meneses explicó que debe mantenerse un equilibrio entre respeto a las competencias y defensa de la autonomía judicial. Cabe recordar que en el periodo anterior, esta relación se vio tensionada debido a que el presidente Gustavo Petro criticó públicamente algunas decisiones de las altas cortes y cuestionó la gestión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que presidió la Corte antes de la llegada de Meneses.

“La Corte respeta profundamente las competencias de las demás ramas del poder público, pero también defiende con absoluta vehemencia las competencias que le son propias. Esta es la forma de funcionar: entender que hay competencias definidas por la Constitución y respetarnos conjuntamente”, aseguró la nueva presidenta de la Corte a este medio.

En ese sentido, la magistrada aseguró que el manejo de la tensión natural entre las altas cortes y otros poderes públicos debe guiarse siempre por la Constitución Política, que considera la norma suprema y la única referencia para la toma de decisiones.

En cuanto a las celebraciones institucionales, Meneses recordó que el 17 de febrero se conmemorarán los 34 años de la Corte Constitucional en un evento que se realizará en la Universidad Javeriana, y el 6 de julio se celebrarán los 35 años de la Constitución de 1991.

Sobre estos hitos, afirmó: “La Corte ha permitido que los ciudadanos vean cumplidos muchos de sus sueños y que se protejan los derechos fundamentales. Es una Corte sólida, plural y que representa la diversidad del país; por eso, este año impulsaremos la internacionalización, aprovechando el Congreso Mundial de Derecho Constitucional y los encuentros en septiembre”.

Con la posesión de la magistrada Paola Andrea Meneses, la Corte Constitucional inicia entonces un periodo que combina fortalecimiento institucional e impulso a la equidad de género, al tiempo que mantiene una posición firme en defensa de la Constitución frente a cualquier riesgo para la independencia judicial.