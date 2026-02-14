Denuncian presunto ‘cartel de la cardiología’ en Subredes de Bogotá: habría riesgo de desfalco superior a los $32.000 millones

Registros señalarían procedimientos médicos asignados de manera simultánea en distintos hospitales de la ciudad - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Un debate de control político adelantado en el Concejo de Bogotá expuso cuestionamientos sobre la contratación, la asignación de procedimientos médicos especializados y el uso de recursos en las Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito.

La discusión fue citada por el cabildante Ángelo Schiavenato, que presentó hallazgos relacionados con un presunto esquema irregular en servicios de cardiología y condiciones laborales del personal asistencial.

Durante la sesión de la Comisión del Plan, el concejal señaló que en las Subredes Norte, Sur y Centro Oriente existen 3.202 órdenes de prestación de servicios en las que no figuran médicos, mientras que predominan contratos con perfiles como ingenieros, diseñadores gráficos, comunicadores sociales y abogados. Según indicó, esta distribución contractual no priorizaría las condiciones laborales ni los ingresos del talento humano en salud.

Condiciones laborales, carga de enfermedad y tercerización de servicios

En el debate de control político se cuestionó la contratación de personal no asistencial en la red hospitalaria distrital - crédito Secretaría de Salud

En materia salarial, el cabildante afirmó que un médico de servicios ambulatorios devenga $35.339 pesos por hora, mientras que en áreas como bacteriología el ingreso puede ser de $20.371 pesos por hora, cifras que contrastan con honorarios de contratistas que alcanzarían los $12 millones mensuales.

También advirtió que la ciudad registra la mayor carga oncológica del país y que el 45% de los pacientes con cáncer debe esperar entre uno y tres meses para un diagnóstico definitivo. Añadió que las Subredes no cuentan con personal ni equipos de medicina nuclear, lo que limitaría el tratamiento y seguimiento de estas enfermedades.

En respuesta a los cuestionamientos, la administración distrital explicó que varios servicios, entre ellos cardiología, gastroenterología y algunos componentes de cuidados intensivos, se prestan mediante tercerización. Indicó además que se están adoptando medidas para lograr el equilibrio operacional de las Subredes en 2026, incluyendo el cambio del modelo de alquiler de equipos por compra directa de tecnología con una inversión proyectada de $400.000 millones.

La administración también señaló que se encuentran en estructuración servicios de hemodinamia, oncología y medicina nuclear para los próximos años. Frente a la denuncia específica sobre procedimientos simultáneos atribuidos a un mismo especialista, precisó que podría tratarse de una entidad jurídica con varios profesionales adscritos y no necesariamente de un solo médico atendiendo en distintos puntos al mismo tiempo.

Denuncia por presuntas irregularidades en procedimientos cardiológicos

La administración distrital defendió la tercerización de algunos servicios y anunció inversiones en tecnología médica - crédito Jessica Rinaldi/REUTERS

El concejal denunció la existencia de un supuesto “cartel de la cardiología” en las Subredes Norte y Sur, con un presunto desfalco superior a $32.000 millones mediante contratos con un prestador. Según la investigación presentada, el médico Ciro Alfonso Gómez Meisel, representante de la Clínica Meisel S. A. S., figura realizando procedimientos especializados de manera simultánea en el Hospital Simón Bolívar y el Hospital El Tunal, el mismo día y a la misma hora.

De acuerdo con los registros citados en el debate, esta duplicidad sistemática pondría en duda la veracidad de miles de procedimientos facturados con recursos públicos. La investigación también señala que procedimientos de alta complejidad que deben ser presenciales estarían siendo grabados por personal no calificado y enviados por WhatsApp a especialistas externos.

El concejal advirtió: “Visualizar un ecógrafo por WhatsApp varía drásticamente el diagnóstico y puede desencadenar muertes por fallas cardiacas no detectadas”. Asimismo, afirmó que los infartos al miocardio constituyen una de las principales causas de muerte prematura y que el diagnóstico oportuno no se estaría garantizando en la red pública.

Ante estos hallazgos, el cabildante informó que interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio, y solicitó explicaciones a las gerencias de las subredes por la supervisión de contratos ejecutados desde 2021. También expresó: “Mientras los bogotanos sufren en urgencias por falta de camas, el presupuesto de salud se drena en un cartel de exámenes irregulares”.

Cuestionamientos adicionales sobre gastos e insumos

Cabildantes pidieron revisar supervisión contractual, compra de insumos y destinación del gasto en salud -crédito Luisa González/REUTERS

Durante la sesión, los cabildantes Rubén Torrado, Darío Cepeda y Ángelo Schiavenato alertaron sobre diferencias en los precios de compra de insumos entre Subredes y cuestionaron la contratación de abogados para defender procesos derivados de fallas internas.

No obstante, destacaron que la Subred Norte redujo sus gastos de $127.000 millones a $106.000 millones. Asimismo, plantearon que en la Subred Sur Occidente el personal administrativo debería representar el 5%, con el fin de priorizar el fortalecimiento del talento humano asistencial.

En este contexto, los concejales instaron a la administración distrital a revisar la estructura contractual, optimizar el gasto y garantizar que los recursos públicos se orienten a mejorar la atención en salud de la población de Bogotá.