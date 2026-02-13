Anorí enfrenta falta de docentes en zonas rurales por situación de orden público

Destruyen explosivos en vías de Anorí, Antioquia - crédito Ejército Nacional

El municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, atraviesa una situación de seguridad que ahora impacta directamente el funcionamiento de las instituciones educativas rurales.

La localidad, que en los últimos días ha sido escenario de hechos violentos, enfrenta una reducción significativa de docentes en varias veredas, lo que ha dejado a decenas de estudiantes sin clases presenciales.

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, la problemática surge en un contexto marcado por el asesinato de dos policías en el casco urbano y la desactivación de cuatro artefactos explosivos en zona rural. En medio de ese panorama, padres de familia han manifestado su preocupación por la ausencia de maestros en distintos centros educativos del municipio.

Las denuncias provienen principalmente de habitantes de las veredas, quienes señalan que las sedes educativas no cuentan con el personal necesario para garantizar el desarrollo regular del calendario académico. Los docentes del departamento, según lo expresado por la comunidad, no están aceptando las plazas asignadas debido a la situación de orden público en la zona.

Entre los sectores más afectados se encuentran las veredas Medifalda, El Limón y Madre Seca. En estas áreas, hacen falta más de siete maestros, situación que ha derivado en que más de ochenta niños permanezcan desescolarizados. Ante la falta de clases presenciales, los estudiantes intentan avanzar en sus procesos académicos mediante talleres desarrollados en sus hogares.

La ausencia de educadores ha generado incertidumbre entre las familias, que buscan alternativas para evitar un mayor rezago escolar. Los padres han señalado que la falta de personal docente impide que se brinde un proceso formativo adecuado y continuo, lo que repercute en la estabilidad académica de los menores.

Mientras tanto, estudiantes y acudientes esperan que la administración municipal y las autoridades departamentales establezcan un espacio de diálogo que permita adoptar medidas frente a la contingencia. La expectativa se centra en lograr el retorno de los niños y niñas a las aulas y garantizar condiciones que permitan la prestación del servicio educativo.

En este contexto, se recuerda que el municipio no cuenta con autonomía en su Secretaría de Educación, por lo que depende directamente de la instancia departamental para la asignación y gestión de los docentes requeridos en las instituciones oficiales.

La Secretaría de Educación de Antioquia informó que, pese a las dificultades de seguridad, ya hay dos docentes que se encuentran en posesión y en proceso de desplazamiento hacia el municipio. Asimismo, otro profesor está en etapa de notificación y un cuarto en trámite de nombramiento para ocupar una de las plazas disponibles.

De igual forma, se indicó que un quinto docente enfrenta un proceso administrativo por abandono de cargo. Una vez concluya dicho procedimiento, se podrá avanzar en la designación de un nuevo educador para cubrir esa vacante y fortalecer la planta docente en la zona rural.

La combinación de factores de seguridad y limitaciones administrativas ha incidido en la cobertura educativa del municipio.

La falta de maestros en varias veredas evidencia las dificultades que atraviesan las comunidades rurales cuando se presentan alteraciones del orden público, afectando no solo la movilidad y la seguridad, sino también el acceso regular a la educación.

En las veredas mencionadas, la dinámica escolar se ha transformado en un esquema provisional de actividades en casa, mientras se concreta la llegada de los nuevos docentes anunciados por la autoridad departamental. Las familias continúan a la espera de que los nombramientos y traslados se materialicen en el corto plazo, con el fin de restablecer la normalidad académica en las instituciones rurales de Anorí.