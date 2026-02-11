Del éxito empresarial en el sector deportivo a la política: fundador de ecosistema de bienestar va por una curul

La propuesta de Wilder Zapata al Senado sintetiza su exitosa trayectoria integrando salud, economía creativa y control de calidad, y sugiere un debate sobre el rol del sector privado en la modernización legislativa y social de Colombia - crédito Suministrada a Infobae

El empresario colombiano Wilder Zapata formalizó su aspiración al Senado de la República tras consolidar su liderazgo en el sector del fitness. La noticia generó atención en el ámbito político y empresarial, pues Zapata dirige Action Black, una marca de entrenamiento y bienestar nacida en Medellín que ha logrado una rápida expansión internacional.

La empresa cuenta actualmente con más de 100 sedes activas y en preventa, presencia en cinco países y una comunidad de 50.000 miembros.

La trayectoria pública de Wilder Zapata comenzó en 2014, cuando participó en un reconocido reality deportivo. Desde entonces, el empresario optó por canalizar esa visibilidad hacia la creación de empresa. En 2015 fundó Action Fitness, un modelo de gimnasio que empezó en barrios populares de Medellín.

Con el tiempo, evolucionó hacia Action Black, una compañía que articula entrenamiento físico, bienestar, moda y nutrición en un ecosistema propio. El crecimiento de la firma ha permitido la generación de más de 1.000 empleos directos y ha impulsado la formalización laboral en el sector.

La postulación de Wilder Zapata al Congreso cobra relevancia por su trayectoria en el sector del fitness, el desarrollo de empresas vinculadas al deporte y su experiencia en la generación de empleo y proyectos de impacto social crédito Suministrada a Infobae

Action Black se distingue de los gimnasios tradicionales por integrar neurociencia, deporte y entretenimiento. Ofrece experiencias inmersivas que buscan impacto físico y mental. El portafolio de la empresa incluye la línea de ropa deportiva Action Wear (AW), centros de recuperación y bienestar bajo la marca Resett, complejos deportivos Action Sport Club y la línea de alimentos saludables Action Bar. En 2025, el grupo incorporó la clase premium de pilates reformer LEVEL y el formato competitivo GRIT, enfocado en fuerza y estrategia.

La expansión internacional de la compañía inició en 2024. Actualmente, Action Black mantiene operaciones en España, México, Brasil y Estados Unidos, y avanza en preventas en Portugal. Los planes de crecimiento contemplan el ingreso a mercados de Asia, Europa y África, con China, Francia y Sudáfrica en la mira. Según Zapata, “hemos demostrado que es posible construir una marca global desde Colombia, crear empleo formal y competir en escenarios exigentes sin perder identidad”.

El modelo de crecimiento de Action Black se basa en la propiedad total de sus sedes, sin franquicias, lo que permite mantener control sobre los estándares de servicio y la experiencia de usuario. Esta estrategia ha facilitado la construcción de una comunidad activa y fidelizada, un factor que la empresa considera clave para su posicionamiento.

La candidatura de Wilder Zapata al Senado cuenta con el respaldo del Partido Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El empresario sostiene que su experiencia en emprendimiento y generación de empleo puede aportar a la discusión pública, especialmente en temas de legislación laboral, innovación y deporte.

El reconocido fundador de Action Black busca trasladar su experiencia en innovación, creación de empleos y expansión internacional al ámbito político, proponiendo reformas en áreas laborales, deportivas y de economía creativa - crédito Suministrada a Infobae

“La experiencia construyendo empresa y generando oportunidades en mercados reales puede aportar a debates que hoy parecen desconectados de la economía”, planteó Zapata al confirmar su postulación.

Además del respaldo político, la propuesta del empresario incluye promover el desarrollo del deporte, el bienestar y la economía creativa como ejes de política pública. En sus declaraciones, Zapata enfatizó la importancia de diseñar experiencias que conecten el cuerpo y la mente, en línea con la filosofía de su empresa. “Ya no se trata solo de entrenar, sino de construir experiencias integrales para la salud y el desarrollo humano”, explicó.

La llegada de Wilder Zapata a la contienda electoral coincide con la expansión más ambiciosa de su grupo empresarial. El balance de la compañía al cierre de 2025 muestra una estructura consolidada, con presencia en mercados clave y una oferta diversificada que incluye innovación en servicios y productos. El empresario afronta el reto de trasladar su experiencia del sector privado al ámbito legislativo, en una apuesta que busca unir emprendimiento, deporte y política.