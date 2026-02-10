Colombia

Violento atraco en un bus del Sitp en Bogotá dejó 10 pasajeros afectados: hay preocupación en la comudad

La preocupación entre habitantes crece tras el asalto cuando los agresores aprovecharon la oscuridad y la escasa vigilancia para abordar y huir sin ser detectados

Dos delincuentes armados con cuchillos
Dos delincuentes armados con cuchillos asaltan pasajeros de un bus del SITP en la avenida Jorge Gaitán Cortés- crédito El Nuevo Siglo

Un nuevo episodio de inseguridad en el transporte público sacudió a Bogotá, cuando más de diez pasajeros fueron víctimas de un violento asalto en un bus del Sitp (Sistema Integrado del Transporte Público).

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m. del lunes 10 de febrero en la avenida Jorge Gaitán Cortés, en la ruta L817, volvió a encender las alarmas en la localidad de Ciudad Bolívar y dejó en evidencia las vulnerabilidades que enfrentan a diario quienes dependen de este sistema para desplazarse.

Entre los afectados se encontraba un joven universitario que regresaba de sus clases, según relató su madre, quien señaló el impacto emocional del robo: su hijo había comprado recientemente su celular, herramienta fundamental para su rutina, y ahora teme volver a utilizar el transporte público.

Mi hijo venía en el L817 de la Candelaria. Se subieron y lo robaron, les quitaron el celular a la gente que venía ahí, incluyendo mi hijo”, detalló a CityTV la familiar de una de las víctimas.

La falta de alumbrado público
La falta de alumbrado público y la baja presencia policial facilitan robos en el barrio La Coruña de Ciudad Bolívar - crédito Moovit

La mujer describió que los asaltantes ingresaron al vehículo y, “en cuestión de minutos”, sometieron a los pasajeros sin que nadie pudiera reaccionar. Los delincuentes, armados con cuchillos, se apropiaron de teléfonos, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

La huida de los responsables se vio facilitada por la poca visibilidad y el carácter desolado de la vía, factores que dificultan la reacción de las autoridades y la posibilidad de auxilio para las víctimas, quienes, tras el hurto, debieron continuar su trayecto sin apoyo inmediato.

“Yo pongo denuncio cuando pasa alguna cosa de etas, pero ya es demasiado. Uno ya no puede estar tranquilo porque sus hijos no pueden salir ni a estudiar ni nada”, concluyó la denunciante al medio regional.

La zona donde se produjo el asalto ha sido señalada recurrentemente por los habitantes como un foco de inseguridad. La falta de iluminación y la escasa presencia policial han favorecido que hechos similares se repitan en la avenida Jorge Gaitán Cortés.

La comunidad advierte que los
La comunidad advierte que los asaltos a buses del SITP bajo el mismo 'modus operandi' ocurren de forma recurrente- crédito Alcaldía de Bogotá

Falta de respuesta institucional y reclamos de la comunidad

Tras el incidente, los residentes de la zona elevaron su voz ante las autoridades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá, exigiendo un refuerzo de los patrullajes y medidas urgentes para mejorar la seguridad en el corredor vial.

Los ciudadanos enfatizan la necesidad de instalar nuevas luminarias y de incrementar la vigilancia, ya que la tranquilidad de estudiantes, trabajadores y familias que utilizan diariamente el Sitp se ha visto gravemente afectada.

La reiteración de estos hechos y el uso del mismo ‘modus operandi’ por parte de los asaltantes alimentan la percepción de impunidad y el temor entre los pasajeros, quienes advierten que la inseguridad se ha convertido en un obstáculo cotidiano para su movilidad.

Bus del Sitp embistió dos veces a una motocicleta en presunto caso de intolerancia vial en Suba

Un incidente registrado la noche del martes 13 de enero de 2026 involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) y una motocicleta, en las inmediaciones de Bulevar Niza, localidad de Suba.

Un video viralizado en redes sociales mostró la secuencia en la que el bus impactó dos veces a la motocicleta, generando inquietud y alarma entre los transeúntes.

El incidente registrado en Bulevar
El incidente registrado en Bulevar Niza muestra el momento en que un bus del SITP colisiona con la motocicleta. - crédito captura de video

Las primeras informaciones, recogidas por Blu Radio, apuntan a un probable caso de intolerancia vial como origen del suceso.

La reacción de los ciudadanos no se hizo esperar: varios testigos observaron cómo el bus golpeó dos veces el vehículo menor, mientras que un hombre presente en el lugar logró registrar en video el momento exacto en que el conductor del bus estuvo a punto de arrollar al supuesto propietario de la motocicleta.

La intervención de una ambulancia y de supervisores del Sitp permitió que la emergencia fuese atendida de inmediato. Las autoridades realizaron una verificación preliminar de los hechos en el sitio.

Por su parte, TransMilenio S.A. confirmó a Blu Radio que el caso ha sido asumido como objeto de investigación. La empresa aseguró que “el incidente es materia de análisis y que entregará mayores detalles a medida que avance el proceso”, en tanto se esclarecen las circunstancias.

