Andrea Petro habló sobre el día en el que el Presidente deje la Casa de Nariño: “Tiene que haber un después”

Andrea Petro señala que el final de la presidencia de Gustavo Petro marca el inicio de una nueva etapa personal y familiar - crédito @andreapetro91/Instagram

La hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, compartió una perspectiva íntima sobre el futuro de su padre cuando abandone el poder.

Destacó que el final de la presidencia representa para ella “el comienzo de una nueva etapa”, en la que será imprescindible redefinir el rumbo personal y familiar después de años marcados por una compleja exposición pública.

Aunque muchos seguidores insisten en apoyar a su padre, Andrea anunció que su enfoque está puesto en los retos personales y vitales que afrontará el mandatario tras su retiro.

Durante su mensaje en redes sociales, Andrea Petro reveló que el verdadero desafío ahora es acompañar a su padre en el proceso de regresar a una vida privada después del ejercicio de la Presidencia.

La hija de Gustavo Petro destaca el reto de acompañar a su padre en la transición hacia una vida privada tras dejar el poder - crédito Ovidio González/Presidencia/@bachue_colombia/Instagram

“Seguir acompañándolo, estar con él, apoyarlo y motivarlo, porque esto tiene que haber un después”, declaró en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Así mismo, en una carta publicada por Gustavo Petro el sábado 7 de febrero a través de su cuenta en X, Andrea le expresa su afecto y alude a los temores que han rodeado sus vidas.

“Dicen que el poder cambia a las personas. Pero nadie habla de lo que les quita”, comienza la misiva en la que rechaza los malos deseos hacia su padre.

En ella, subraya: “Detrás del cargo hay un padre que sueña con dejarme un futuro donde no tenga que heredar miedo”. Andrea también señala: “Mientras otros desean su final, yo oro por su regreso”.

Carta que le escribió Andrea Petro a su padre el presidente Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Andrea Petro reside actualmente en Francia, país donde buscó mayor libertad. Atribuyó su salida de Colombia a amenazas de muerte y acoso digital derivados de la actividad política de Gustavo Petro, según información compartida en sus plataformas. Su hermano,

Andrés Petro, también vive fuera del país: él se encuentra exiliado en Canadá a raíz de problemas de seguridad. Esta situación familiar se ha agravado por las denuncias públicas del presidente de Colombia acerca de presuntos complots en su contra, incluyendo intentos de atentados y conspiraciones para sacarlo del poder, en algunos casos con la supuesta participación de actores internacionales.

Desde el año 2024, Gustavo Petro ha alertado reiteradamente sobre amenazas en su contra atribuidas a grupos del narcotráfico. En septiembre de 2024, declaró tres veces en una semana que existía “un plan para asesinarlo”, mencionando en particular el caso de la banda Los Paperos de Siloé, Cali, que habría ocultado un misil Sam16 con el fin de atacar el avión presidencial.

Además, señaló la existencia de alianzas entre la derecha colombiana y Estados Unidos para orquestar un golpe de Estado en su contra, situación abordada en revelaciones del diario El País sobre contactos entre figuras colombianas y estadounidenses, aunque estas versiones fueron rechazadas por los involucrados.

El presidente Gustavo Petro señaló posibles alianzas entre la derecha colombiana y Estados Unidos para organizar un golpe de Estado en su contra - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Andrea Petro acompañó a su padre en la embajada de Colombia en Estados Unidos previo a una cita política clave en la Casa Blanca el 3 de febrero. En ese contexto, el presidente sostuvo: “Mis hijos no están en el exterior por gusto, están en el exilio porque su padre decidió enfrentar a las mafias del narcotráfico que se tomaron el Estado colombiano. Andrea y Andrés son víctimas de una persecución que no les permite vivir con tranquilidad en su propia patria”.

Al referirse al eventual fin del mandato, Andrea se distanció de la idea de tristeza. Manifestó: “No, triste para nada. La verdad que es un rol muy pesado que a mí no me es que me haya encantado mucho que digamos. Fue muy difícil para mí, ¿no? Yo ya no hablo como familia porque uno ya tiene que aprender a hablar, pues, de uno. Yo no lo vi muy bien, ha sido bastante difícil. Pero ahora empieza una nueva etapa, que es esa en la que toca focalizarse de qué va a pasar con Petro después. Y es en esa que es la que estoy realmente trabajándole, porque hay un después. Esa continuidad es muy importante, la gente no se da cuenta, pero ahí le estoy dando en eso, en ese tema de qué va a pasar después. Seguir acompañándolo a él, estar con él, y apoyarlo y motivarlo, porque esto tiene que haber un después”.