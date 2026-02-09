Colombia

Más de una tonelada de cocaína fue incautada en el Pacífico colombiano: el presidente Petro dio detalles de la operación

Las autoridades de la estación guardacostas en Tumaco participaron en una acción, en la que se aseguró un cargamento significativo de droga, lo que representa un avance frente a las organizaciones criminales

La incautación realizada por personal
La incautación realizada por personal de la estación guardacostas de Tumaco representa otro golpe al narcotráfico en el Pacífico colombiano - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro destacó la reciente incautación de 1,1 toneladas de cocaína en el municipio de Tumaco (Nariño) como un nuevo golpe al narcotráfico en Colombia.

El jefe de Estado utilizó sus redes sociales para compartir detalles del operativo y reconocer la labor de la Estación Guardacosta local, resaltando la importancia de estos logros en el contexto de la lucha antidrogas.

Petro relató desde su cuenta oficial de X en la mañana del lunes 9 de febrero: “Estoy en la Estación Guardacosta de Tumaco y entregamos a la Fiscalía 1,1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación, cuando ya despertaba a las 4 a. m. para tomar rumbo a Montería”.

Además, compartió imágenes y elogió personalmente al equipo que participó en la operación.

Petro destaca que la exportación
Petro destaca que la exportación de cocaína desde Colombia es cada vez más difícil para las organizaciones criminales - crédito @petrogustavo/X

La Estación Guardacosta de Tumaco, clave en la vigilancia marítima del Pacífico colombiano, ha sido escenario de constantes decomisos de droga.

En su mensaje, el Presidente ofreció una visión particular del impacto de las incautaciones: “Llegando al muelle desde Gorgona, la estación de guardacostas colombiana parece Pearl Harbor. Llena de submarinos incautados de gran tamaño, pudriéndose como si hubieran recibido el bombardeo japonés, pero, en general, sin matar a nadie, han sido capturados con la gran experticia colombiana”.

Petro destacó el alcance de los resultados de su administración: “En mi gobierno ya se ha incautado 3.300 toneladas de cocaína, logrando ya que se incaute más que lo que crece la producción”.

El mandatario sostuvo en su cuenta de X que actualmente “en Colombia cada vez es más difícil para el narcotráfico exportar cocaína”, y dirigió su mensaje a los líderes internacionales, especialmente a los de Ecuador y Estados Unidos.

Colombia reafirma su compromiso de
Colombia reafirma su compromiso de lucha contra el narcotráfico para evitar que la mafia alcance la estructura del Estado - crédito ARC

Las referencias a otros países dejaron claro el ofrecimiento de cooperación por parte del gobierno colombiano. El presidente afirmó: “Podemos enseñarle al mundo y sobretodo a Ecuador como se hace. No cobramos y puede ser desde ya y desde antes ya se estaba haciendo”.

Petro insistió en el compromiso de su país para evitar que el narcotráfico controle instituciones estatales en la región.

En el cierre de su declaración, el jefe de Estado remarcó su disposición a colaborar más allá de las fronteras nacionales: “No queremos que el estado ecuatoriano se lo tome la mafia y yo personalmente que he luchado con mi vida propia para que la mafia no se tome el estado colombiano, estoy listo y firme a ayudar”.

Incautan cargamento con 115 kilogramos de cocaína en el Pacífico Norte

La incautación de 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Pacífico norte colombiano evitó que organizaciones criminales recibieran cerca de 5,6 millones de dólares y bloqueó la distribución de más de 289.000 dosis en el mercado internacional.

La Armada de Colombia realizó el decomiso a bordo de una embarcación sospechosa, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento del Chocó.

La Armada de Colombia incautó
La Armada de Colombia incautó 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una operación naval en aguas del Pacífico norte - crédito ARC

La operación fue liderada por la Fuerza Naval del Pacífico con la intervención de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano. Según el reporte oficial, los uniformados actuaron tras recibir información de Inteligencia Naval sobre movimientos inusuales en la zona marítima.

El teniente de Navío Emmanuel Gonzáles Zapata, comandante de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, resaltó la importancia de la reacción inmediata: “La Armada de Colombia incautó 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que eran transportados a bordo en una embarcación tipo Go Fast, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, departamento del Chocó”, puntualizó.

La embarcación, de tipo go fast, fue detectada cuando, al parecer, se dirigía hacia Panamá. Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes intentaron escapar y arrojaron al mar 116 paquetes rectangulares. Los guardacostas lograron recuperar la totalidad de los paquetes, que luego fueron sometidos a pruebas.

