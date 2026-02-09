La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

La Toxicosteña dijo que la sanción en contra de Johanna Fadul fue severa por parte de la producción - crédito @latoxicostena_17/IG

El debate sobre los límites del lenguaje y la cancelación en la televisión colombiana alcanzó un nuevo nivel tras la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos 3, evento que provocó una ola de reacciones en el país, tras el aparente ataque racista de la actriz en contra de Campanita.

Frente a las cámaras de Los Impresentables, de Los 40 Colombia, Cindy Ávila Díaz —más conocida como La Toxicosteña y finalista del reality— ofreció una visión opuesta a la sanción y analizó la repercusión del caso en la audiencia nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La Toxicosteña dio declaraciones exclusivas en entrevista con Infobae Colombia - crédito Natalia Perilla

La influencer fue tajante al valorar la medida adoptada por la producción del reality del Canal RCN al dejar por fuera del formato a la actriz de Sin senos si hay paraíso.

Según expuso la cantante, el objetivo del formato de televisión está en conseguir que la gente se enoje, que tengan bandos, que tenga emociones a tal punto de empezar a votar por el que de verdad ha generado la polémica.

“No, yo lo vi severo, muy severo porque es que es un reality show y pasa que el país no ha entendido (…) Acá yo siento que están como muy sobreactuados, muy fingido, como presionados”, expuso la exparticipante de la segunda temporada.

La Toxicosteña le respondió contundentemente a Valentino Lázaro - crédito @latoxicostena_17/IG y foto: @jmmakeup17/IG

Desde su experiencia dentro del formato, la cantante y exparticipante del formato televisivo en la temporada anterior, consideró que la salida de Fadul no solo modificó la dinámica interna del programa, sino que truncó un arco dramático en construcción.

“Siento que fue severo porque ella ya iba encaminada a ser una villana… También creo que ella no lo hizo con intención (…) simplemente se equivocó, dijo una palabra mal dicha y bueno”, reconoció la cantante y generadora de contenidos, subrayando el impacto de la decisión tanto a nivel personal como narrativo.

La crítica de La Toxicosteña se extendió más allá de la estructura televisiva, apuntando al comportamiento de la audiencia nacional como un factor clave en lo ocurrido.

“Ahora, al país le dio por apoyar y por hacer ganar al que va a llorar, al pobrecito. Entonces, pues vean novelas mexicanas o turcas”, argumentó durante la conversación con la emisora.

Los exparticipantes de La casa de los famosos presumieron su viaje - crédito @latoxicostena_17/ Instagram

Finalmente, la amiga de Yina Calderón le dejó un mensaje a los seguidores del programa, pues considera que han salvado personas que no están aportando nada a la competencia:“Ahora, al país le dio por apoyar y por hacer ganar al que va a llorar, al pobrecito. Entonces, pues vean novelas mexicanas o turcas ”.

Críticas por las letras de sus canciones

La cantante colombiana Cindy Ávila, conocida comoLa Toxi Costeña, respondió a las críticas por el contenido de sus canciones, consideradas por algunos como vulgares y de posible mal ejemplo para sus hijos.

En una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales, la artista defendió su trabajo argumentando que, aunque sus letras puedan ser polémicas, su vida personal es coherente con los valores familiares y que solo se le conoce una pareja.

La cantante fue criticada por las letras que usa en sus canciones y el impacto que estas podrían tener en sus hijos, que aún son menores de edad - @latoxicostena_170/ Instagram

Durante el intercambio, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia añadió que, lejos de ver la música urbana como un problema, la considera una fuente legítima de sustento para su familia. “Esa música tildada como ‘vulgar’ y las regalías que me genera, junto con los shows, mantienen la casa, permiten hacer mercado, pagar los colegios y vestir a mis hijos”, señaló la cantante.

La polémica siguió creciendo tras las declaraciones de la artista, quien no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a la internauta que la increpó: “Edúcate, amiga”.

Para la Toxicosteña, las críticas no corresponden con la realidad de la educación que ofrece a sus hijos y aseguró que su prioridad es inculcar valores. “Les doy amor, respeto, son temerosos de Dios”, expresó la intérprete de Macta Llega.