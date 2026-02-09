Colombia

Incendian valla de Juan Carlos Pinzón en Norte de Santander: el candidato expresó su rechazo y pidió investigaciones

La campaña llamó a las autoridades a garantizar la seguridad en la región y proteger el ejercicio democrático de todos los aspirantes a la Presidencia

El hecho ocurrió antes de la consulta interpartidista en la que varios aspirantes medirán su respaldo ciudadano - crédito X

La campaña presidencial de Juan Carlos Pinzón rechazó un acto de terrorismo registrado en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, donde fue incendiada una valla publicitaria del candidato en inmediaciones del Puente Mariano Ospina Pérez.

El hecho ocurrió en medio del proceso previo a la consulta en la que varios aspirantes medirán su respaldo ciudadano.

De acuerdo con la información entregada por el equipo político, la acción motivó un pronunciamiento público en el que se solicitó a las autoridades investigar lo sucedido, garantizar la seguridad en la región y proteger el ejercicio democrático de candidatos y ciudadanos. La campaña insistió en que la violencia no debe utilizarse para silenciar ideas ni candidaturas dentro del debate electoral.

Desde la campaña del candidato pidieron a las autoridades investigar el suceso, garantizar seguridad y proteger el ejercicio democrático - crédito X

Tras conocerse el incendio de la valla, el exembajador Juan Carlos Pinzón se refirió al hecho y afirmó: “Este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden. No nos van a intimidar. Vamos a enfrentar a los violentos con toda la fuerza del Estado, en el marco de la Constitución y la ley”.

En su declaración, el candidato agregó: “Primero atacan la seguridad de nuestros ciudadanos, ahora están atacando nuestra democracia, esto hay que pararlo. Estos criminales me tienen miedo porque saben que voy a traer la seguridad al país. Colombia merece vivir sin terror y sin chantajes de grupos criminales”.

Desde la campaña también se reiteró la necesidad de que las instituciones actúen frente a este tipo de hechos. En ese sentido, señalaron: “La violencia no puede convertirse en herramienta para silenciar ideas ni candidaturas. Colombia debe rechazar que grupos armados o actores ilegales pretendan imponer miedo en los territorios ni condicionar el debate democrático”.

Pinzón afirmó que el ataque refleja miedo a una Colombia con autoridad, ley y orden, y aseguró que no lo intimidarán - crédito @PinzonBueno/X

El candidato igualmente se manifestó a través de su cuenta en la red social X, donde compartió un video en el que se observa lo sucedido con la valla publicitaria. En esa publicación escribió: “Los terroristas quemaron mi imagen porque tienen miedo de lo que haré como presidente. No me asustan. Cuando me elijas presidente, me aseguraré de que todos y cada uno de ellos estén en la cárcel”.

El mismo domingo 8 de febrero, Pinzón difundió otro mensaje relacionado con seguridad y acción contra estructuras criminales. En el texto indicó: “Nosotros perseguiremos sin descanso a los criminales para proteger la población. Las regiones serán protagonistas y trabajaremos de la mano con alcaldes y gobernadores para derrotar el crimen. Porque mereces algo mejor”.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de la campaña previa a las consultas interpartidistas, mecanismo con el que varios dirigentes políticos buscarán consolidar una candidatura el 8 de marzo.

El exembajador enfatizó que protegerán a la población y trabajarán con alcaldes y gobernadores contra el crimen - crédito Infobae Colombia

Juan Carlos Pinzón hace parte del grupo de nueve aspirantes que participarán en la jornada electoral por la Gran Consulta por Colombia. En esa consulta también competirán Paloma Valencia, Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa.

En esta jornada, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus preferencias entre varios aspirantes a las consultas, lo que permite consolidar fuerzas políticas y establecer un candidato representativo de un sector o coalición antes de la contienda nacional.

Según recientes sondeos de opinión pública, los dos candidatos con mayor intención de voto en las encuestas presidenciales de Colombia de cara a las elecciones de mayo de 2026 son Iván Cepeda y el Abelardo de la Espriella, quienes han encabezado las mediciones más recientes como los perfiles con mayor respaldo ciudadano en la carrera hacia la Casa de Nariño antes de la consulta y de la primera vuelta.

