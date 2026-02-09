Así reaccionó la prensa ecuatoriana ante las burlas de los comediantes de Fuck News por el conflicto arancelario con Colombia

Comediantes de F*ck News se burlaron del presidente de Ecuador durante un show en Quito, en medio de la crítica apagaron la luz del auditorio - crédito fucksnewsnoticreo / Instagram

El conflicto comercial entre Ecuador y Colombia que escaló a finales de enero de 2026, cuando el gobierno de Daniel Noboa impuso un arancel del 30% a los productos colombianos.

Y la reacción del presidente Gustavo Petro tomando represalia, al interrumpir el suministro de energía y aplicar un arancel idéntico a ciertos productos ecuatorianos. Fue tomado para crear humor.

El pasado 4 de febrero, los comediantes colombianos Camilo Sánchez y Camilo Pardo aprovecharon su show F*ck News en Quito para ironizar sobre el conflicto.

Empezaron su dinámica así: “Perro, ¿qué mierdero se armó?”, lanzó Sánchez aludiendo a la inesperada decisión de Noboa. Su compañero Pardo complementó: “Nadie le estaba haciendo nada, huevón”, mostrando lo abrupto de la situación.

La sátira alcanzó su punto álgido cuando, en medio del espectáculo, los artistas apagaron la luz del auditorio, evocando la reciente suspensión energética. “Ese pirobo sigue así, ¿sabe qué? En cualquier momento (...) si van a pelear, primero tengan luz, malparidos hijueputas.”, exclamó Sánchez antes de dejar a todos a oscuras.

El público resolvió la situación encendiendo linternas de sus celulares, momento que el propio showman celebró: “Lo resolvieron con linternas. Gente que resuelve aquí en Ecuador.”

El episodio no pasó inadvertido. En la prensa local aparecieron titulares como: “¡Colombianos se burlan de Noboa y ecuatorianos por no tener luz y tampoco presidente!” y “Comediantes colombianos se burlan de Noboa durante show de su programa”. Así, la tensión política cruzó la frontera y se instaló, también, en el escenario del humor.