‘Antonio García’, máximo líder del ELN, lanzó pullas a Petro por bombardeo a campamento en Catatumbo: “Se parece a su nuevo amigo Trump”

El máximo líder del ELN consideró que la actitud del presidente Petro es de una persona "manipuladora y mentirosa" - crédito EFE/Presidencia

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, conocido como alias Antonio García, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), expresó su descontento con el operativo efectuado por las Fuerzas Militares de Colombia en un campamento del grupo armado en la región del Catatumbo (oriente de Colombia) que dejó siete personas muertas, entre ellos un menor de edad.

En un escrito publicado en la revista Insurrección ELN Voces, el líder guerrillero aprovechó para cuestionar al presidente Gustavo Petro, al considerar que los bombardeos efectuados contra la organización se produjeron posterior a su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, registrado el 3 de febrero de 2026.

Incluso, el jefe máximo del ELN indicó que su encuentro simbolizo la forma en la que, según él, terminó complaciendo los intereses del gobierno norteamericano para contrarrestar a las organizaciones ilegales en el país, recordando el episodio donde el mandatario colombiano, con megáfono en mano, instó a las tropas estadounidenses a desobedecer las órdenes del líder republicano.

“No hace mucho veíamos a Petro sostener en alto con sus dos manos el megáfono para levantar la voz contra Trump en Estados Unidos. Se veía que le pesaba, no era capaz de sostenerlo con una sola, no tanto por el peso físico, sino por la fuerza que requiere sostener ideales. Hoy se ha caído completamente ese pedestal y en vez de darnos rabia nos da tristeza. Sí, tristeza”, mencionó García.

De igual forma, cuestionó la postura del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, argumentando que su grupo ilegal no se ha lucrado con fines relacionados con el narcotráfico.

“(Petro) ahora terminó compartiendo la misma política antidrogas de los gringos tratando de sustentar resultados con cifras que nadie sabe de dónde las saca el Ministro de Defensa, también usando la mentira sin ninguna prueba, pues el ELN jamás ha tenido ni tendrá ninguna relación con el negocio del narcotráfico”, señaló.

Frente al operativo militar en el departamento de Norte de Santander, Antonio García sostuvo que el Ejército “no encontró nada de cocaína en sus equipos, porque no la hay ni la habrá nunca en ninguno de los equipos o mochilas de los combatientes del ELN, si encontraría sangre revolucionaria y muy patriota”.

A su vez, denunció que el Gobierno Petro estaría realizando una supuesta alianza con el frente 33 de las disidencias de las Farc, a tal punto de que consideró de que los fallecidos mostrados en combates serían de ese grupo guerrillero y no del ELN.

“¿Acaso hay algún muerto o herido de la Banda del 33? Nada, nada, puras mentiras que el ataque era también contra ellos, más bien fue para protegerlos. ¿Son aliados verdad? No debería darle miedo reconocerlo, es mejor ponerse colorado un ratico y no seguir pálido toda la vida”, comentó.

Por último, alias Antonio García comparó el bombardeo de las Fuerzas Militares con el operativo de tropas estadounidenses en Caracas, que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

“Tampoco ahora, le importa cinco a Petro la Comunidad Internacional o la Iglesia, se parece a «su nuevo amigo», queriendo repetir también lo del 3 de enero, pero el 3 de febrero, se retrasó unas horas para no quedar tan evidente, muy inteligente, para qué, hay que reconocerle”, concluyó.