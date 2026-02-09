Aníbal Gaviria defiende la descentralización y plantea tarifa cero, reforma a la salud y mano firme contra la violencia

Aníbal Gaviria plantea una reforma sanitaria que prioriza la atención rápida y el acceso directo a medicamentos. - crédito suministrado a Infobae Colombia

A menos de un mes de la Gran Consulta que definirá el candidato presidencial, Aníbal Gaviria se presenta como uno de los principales defensores de la descentralización en Colombia. En entrevista con El Colombiano, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín expuso sus propuestas clave para transformar el modelo de Estado, garantizar acceso a servicios básicos y endurecer la lucha contra la criminalidad.

Según el medio ya mencionado, Gaviria busca consolidar una plataforma de unidad regional que trascienda partidos e intereses personales.

Aníbal Gaviria aseguró que la descentralización es el eje fundamental de su campaña y que ha promovido la unidad entre gobernadores y alcaldes en torno a este objetivo.

“Arranqué con un proceso de unidad de la fuerza de las regiones, uniendo gobernadores y alcaldes en torno a ese propósito de la autonomía y la descentralización”, afirmó Gaviria en declaraciones recogidas por El Colombiano. El precandidato subrayó que la Gran Consulta representa un mensaje de cohesión nacional, donde se privilegia el consenso y el respeto para la toma de decisiones.

Para Gaviria, el centralismo ha dominado por más de un siglo. Propone un cambio estructural donde los departamentos y municipios tengan mayor autonomía administrativa y financiera. “Voy a gobernar con los treinta y dos gobernadores y los más de mil cien alcaldes”, señaló, dejando claro que su prioridad será trabajar con todos los mandatarios locales, sin importar filiaciones políticas.

Propuestas de tarifa cero y subsidios en el transporte público

Uno de los ejes más destacados de la plataforma de Aníbal Gaviria es la implementación de tarifa cero en el transporte público. De acuerdo con el medio, el candidato considera que el transporte debe ser la base de la movilidad urbana. “La gente dice que es populismo, pero ya existe en otros países, porque el transporte público tiene que ser la base de la movilidad en las ciudades”, indicó Gaviria.

La iniciativa se implementaría de forma gradual y contempla la creación de un fondo financiado conjuntamente por los gobiernos nacional, departamental y municipal. Además, Gaviria propone que los subsidios individuales de transporte sean redireccionados para fortalecer la operación del sistema público. Esta política busca enfrentar los problemas estructurales de movilidad y garantizar acceso universal.

Reforma a la salud: sistema mixto y medicamentos sin filas

En materia de salud, Aníbal Gaviria sostiene que el sistema colombiano requiere una transformación profunda, pero rechaza la eliminación de las EPS (Entidades Promotoras de Salud).

“Vamos a reconstruir el sistema de salud, un sistema mixto, pero las EPS van a tener que cumplir entregándole los medicamentos en máximo una hora a los pacientes”, afirmó el candidato en diálogo con El Colombiano.

Gaviria critica la gestión del actual gobierno y su intento fallido de reforma, que a su juicio debilitó el sistema. Plantea una reforma integral basada en la inteligencia colectiva y el fortalecimiento de los mecanismos de atención. Entre sus metas destaca la eliminación de las filas para reclamar medicamentos y la obligación de que las EPS prioricen el servicio al usuario.

Mano firme contra la violencia y el crédito “gota a gota”

La seguridad es otro de los pilares del programa de Aníbal Gaviria. El precandidato afirma que su prioridad será la defensa de la vida y la aplicación de la fuerza de la ley frente a los grupos criminales. “Propongo una política de sometimiento de los delincuentes al Estado, no al revés, como se pretende en este gobierno”, declaró en la entrevista. Gaviria rechaza la continuidad de los diálogos con estructuras armadas y apuesta por políticas de seguridad estrictas.

El candidato también advierte sobre los efectos del microcrédito informal, conocido como “gota a gota”. Propone modificar la definición de tasa de usura para cada usuario, lo que permitiría reducir los intereses abusivos y ampliar el acceso a créditos formales.

“Eso le va a bajar el crédito al gota a gota, pero también a quienes hoy tienen crédito más caro dentro de la modalidad comercial”, explicó Gaviria, citado por El Colombiano. El objetivo es promover la creación de empresas y el desarrollo personal a través de un mejor acceso al financiamiento.

Sin plan B, con la meta en la Presidencia

Aníbal Gaviria niega tener alternativas distintas a la candidatura presidencial. Asegura que su único objetivo es ganar la consulta y, posteriormente, unir a sus compañeros y a otros sectores en torno a una propuesta de cambio. El proceso de selección interna, según explicó, finalizó con un consenso que lo ubica como candidato único de la denominada Fuerza de las Regiones, tras liderar todas las encuestas internas.

La descentralización, la tarifa cero en el transporte, la reforma a la salud y una política de seguridad estricta conforman la columna vertebral de la propuesta de Gaviria, quien aspira a transformar el modelo de gestión pública en Colombia. La Gran Consulta se perfila como el escenario decisivo para definir su futuro político y la posibilidad de llevar estas iniciativas al gobierno nacional.