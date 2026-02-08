Alerta naranja obliga a hospitales de Antioquia a reforzar la atención ante intensas lluvias: autoridades emiten recomendaciones

Las lluvias en Antioquia han causado derrumbes, vías obstruidas e incomunicación en múltiples municipios, dificultando el acceso a atención médica oportuna - crédito Dagran

La emergencia por lluvias en el Urabá antioqueño puso en riesgo la atención médica y el transporte de pacientes en la región.

Con carreteras inundadas, derrumbes y varios municipios incomunicados, la Secretaría de Salud de Antioquia elevó la situación a alerta naranja, activando un plan especial para sostener los servicios hospitalarios y proteger a las comunidades más vulnerables.

En respuesta, la Gobernación de Antioquia ordenó a hospitales, clínicas y autoridades locales estar preparados para cualquier eventualidad. La circular oficial instó a “coordinar esfuerzos, revisar la disponibilidad de camas y facilitar la atención para las personas afectadas por la emergencia”.

La secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego, explicó la medida: “Expedimos una alerta naranja para que hospitales y autoridades estén listos para atender de inmediato a la población. Es clave que los centros de salud tengan medicamentos, ambulancias disponibles y planes de emergencia activos para proteger la vida de los antioqueños”.

Autoridades de Antioquia destacan la importancia de contar con kits de emergencia, asegurar viviendas y mantener la prevención como eje central ante la temporada invernal - crédito Dagran

El operativo en marcha incluye jornadas de vacunación, atención psicológica y acompañamiento a las comunidades damnificadas. Autoridades sanitarias informaron que vigilan de cerca la aparición de enfermedades asociadas a las inundaciones y el estado de los albergues, con el fin de garantizar condiciones seguras y evitar brotes.

El Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) insistió en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y estar atentos a los pronósticos.

El equipo de Sama advirtió que, a partir del viernes 6 de febrero, “se prevé la influencia de un nuevo frente frío proveniente del norte, el cual podría propiciar incrementos en la humedad atmosférica, vientos fuertes y acumulados de lluvia significativos en distintas zonas del departamento, especialmente en el norte del territorio”.

Las recomendaciones insisten en no cruzar vías inundadas, limpiar desagües y techos, asegurar las viviendas y tener a mano un kit de emergencia con documentos, agua, alimentos, medicamentos, linterna y cobija. También recalcan la importancia de no arrojar residuos en ríos o quebradas y de reportar cualquier incidente a las autoridades locales.

Los grupos más vulnerables, incluyendo mujeres gestantes, niños, adultos mayores y pacientes crónicos, son prioridad en los planes de emergencia hospitalaria - crédito Dagran

La instrucción final es mantener la comunicación constante para informar cualquier dificultad en la prestación de servicios, mientras se refuerza el llamado al autocuidado y la prevención en toda la región afectada.

Una madre y sus dos hijos fueron rescatados tras quedar atrapados por la creciente de un río en Necoclí

El estado de salud del bebé de ocho meses rescatado en la vereda Algodón Abajo, zona rural de Necoclí, mantiene en alerta a los equipos médicos del Hospital San Sebastián de Urabá. El pequeño ingresó con fiebre persistente y dificultad respiratoria, por lo que permanece bajo observación.

La complejidad del terreno y las lluvias intensas en Urabá antioqueño dificultaron el acceso hasta la familia aislada. Personal de la Secretaría de Salud, Defensa Civil, Bomberos y el grupo de rescate Garza lograron llegar tras varias horas de maniobras.

Para cruzar el río, emplearon un sistema de cuerdas y completaron la operación poco después de las 10:00 p. m. del viernes 6 de febrero.

La madre y sus dos hijos fueron rescatados en la vereda Algodón Abajo de Necoclí tras quedar aislados por la creciente del río en Urabá antioqueño - crédito captura video

Las autoridades señalaron que el menor más pequeño llevaba más de tres días con fiebre, hecho que aumentó la urgencia de la intervención.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó la labor de los equipos en terreno a través de redes sociales. “Quiero agradecer a la Fuerza Aérea, la Armada, a los organismos de respuesta y a todos los voluntarios, hombres y mujeres que continúan en la zona y que con su vocación de servicio ayudan a mitigar esta urgencia”, publicó el mandatario.

Rendón también anticipó la continuidad de las acciones humanitarias en zonas rurales afectadas: “Antioqueños. Seguimos trabajando fuertemente para llegar con ayudas, atención y resguardar la vida de nuestros paisanos en Urabá”.

La madre y otro de los menores fueron dados de alta tras ser evaluados en el hospital, confirmando su buen estado de salud. Las lluvias, mientras tanto, mantienen incomunicadas a varias comunidades en el norte del departamento.