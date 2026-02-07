Colombia

Ideam advierte persistencia del frente frío y prevé lluvias intensas en varias regiones de Colombia este fin de semana

El Ideam alertó que un frente frío seguirá influyendo en el clima del país durante el sábado 7 y domingo 8 de febrero, con aumento de lluvias, vientos y oleaje en regiones como el Caribe, la Andina y la Pacífica, según el reporte oficia

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Las condiciones de lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, divulgado y reseñado por Semana con base en el pronóstico oficial emitido este viernes 6 de febrero de 2026.

Según la entidad, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero se espera un incremento generalizado de las precipitaciones, con mayor incidencia en la región Caribe, incluidas sus zonas costeras, así como en sectores del norte y occidente de la región Andina y amplias áreas de la región Pacífica.

El Ideam explicó que la presencia de un nuevo frente frío tendrá efectos directos sobre el comportamiento atmosférico, generando un aumento en la velocidad de los vientos y en el oleaje del mar Caribe, particularmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en el Caribe occidental.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

En el informe climático, la entidad señaló: “Un nuevo frente frío ocasionará incremento de los vientos y del oleaje en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en el Caribe occidental. La interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias fuertes en la región Caribe”.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones más intensas también se esperan en el departamento de Córdoba, así como en sectores del golfo de Urabá y la región de la Mojana, zonas que históricamente presentan alta vulnerabilidad frente a eventos de lluvia prolongada.

Para el caso de la capital del país, el Ideam advirtió: “En Bogotá se prevé la presencia de lluvias durante las tardes del viernes 6 y sábado 7 de febrero, mientras que para el domingo 8 se esperan precipitaciones más sectorizadas”, lo que indica variabilidad en la intensidad y distribución de las lluvias.

En el detalle del pronóstico diario, el Ideam informó que el sábado 7 de febrero se mantendrán lluvias de consideración en amplios sectores del país, principalmente en la región Caribe, el centro y sur de la región Pacífica, así como en áreas dispersas de las regiones Andina y Amazónica.

Bogotá experimentará un aumento de
Bogotá experimentará un aumento de nubosidad con precipitaciones ligeras en localidades específicas - crédito Colprensa

Las precipitaciones de mayor relevancia para ese día se proyectan en el golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, el centro y sur de Bolívar y Magdalena, además de Atlántico, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. También se incluyen zonas del oriente y sur de Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

El pronóstico del sábado incorpora igualmente el sur de Tolima y Huila, el sur de Chocó y Valle del Cauca, el oriente del Cauca, Nariño, así como sectores de Caquetá, Putumayo y Amazonas, donde se prevén lluvias persistentes.

En relación con el Caribe insular, el Ideam precisó: “En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá la intensidad de los vientos y el oleaje, aunque con una disminución en las lluvias”, lo que sugiere condiciones marítimas relevantes.

Para el domingo 8 de febrero, el informe indica que las lluvias continuarán en el occidente y sur de la región Caribe, en distintos sectores de la región Andina y en áreas de la Amazonía, mientras que en la región Orinoquía se mantendrían condiciones mayoritariamente secas.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El Ideam detalló: “Las lluvias más intensas se proyectan y esperan para el golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, oriente de Tolima y sur de Huila”.

El reporte dominical también incluye el sur de Chocó, Valle del Cauca, el oriente y centro del Cauca, Nariño, así como Caquetá, Amazonas, Vaupés y el oriente de Guaviare como zonas con probabilidad de lluvias relevantes.

Sobre el archipiélago, la entidad agregó: “En San Andrés y Providencia, aunque se espera un predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lluvias, especialmente en el área marítima”, manteniendo la advertencia para actividades náuticas.

