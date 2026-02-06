Seis mineros continúan atrapados a 170 metros bajo tierra en un socavón en Guachetá, Cundinamarca: así van las operaciones de rescate

Seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca luego de una explosión en el lugar - crédito redes sociales/X

La explosión de una mina de carbón en Guachetá, Cundinamarca, en horas de la noche del 5 de febrero de 2026, dejó a seis trabajadores atrapados a 170 metros de profundidad, según confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

La emergencia, marcada por condiciones adversas y dudas sobre la legalidad de la operación minera, expone riesgos recurrentes en este sector.

En entrevista con Blu Radio, el funcionario explicó que el despliegue de rescate se tornó complejo desde las primeras horas.

“Hay acumulación de gases, lo que hace que la tarea de búsqueda se dificulte. Y también hay una profundidad importante que no permite que aún se haya llegado a los cuerpos que están allí, perdidos o desaparecidos en esta mina”, describió el mandatario departamental.

Más de 20 miembros de la Unidad de Rescate Minero y otros 40 de organismos de respuesta estuvieron presentes, pero el ambiente tóxico y la inestabilidad estructural han impedido acceder hasta donde permanecen los mineros atrapados.

Las probabilidades de supervivencia disminuyen a medida que avanza el tiempo. “Cada minuto que avanza hace más difícil pensar que estén vivos. Sin embargo, hasta que no se tenga contacto visual no se podrá tener claramente determinada la situación. Los milagros existen. Ojalá, efectivamente, en este caso aplique”, expresó el gobernador reconociendo la gravedad de la situación.

A la dificultad del rescate también comentó que se suma la imposibilidad de suministrar aire fresco por falta de canales de ventilación al punto de la tragedia.

Imágenes que muestran el despliegue de equipos de emergencia y ambulancias en la zona de una mina en Guachetá, Cundinamarca, durante las labores de rescate de varios trabajadores atrapados - crédito redes sociales/X

“No, no señor. Ahí se está haciendo algún trabajo con ventilación. Se está esperando llegar al punto para poder tener esta línea de conducción de ventilación. Pero, como le digo, los trabajos han sido bastante complicados por el material, la cantidad que existe en la zona y por la acumulación de los gases”.

La raíz del accidente apunta al manejo deficiente de gases dentro de la mina. “La explosión compromete la capacidad estructural de la boca de la mina. Cae material, tapona el sitio de salida por donde ellos ingresan y quedan absolutamente ocultos debajo de este material”, explicó Rey, subrayando el impacto directo de la acumulación de metano, responsable de la explosión que bloqueó la escapatoria de los mineros.

Además, la irregularidad en la operación de la mina fue evidente en las declaraciones oficiales.

“Presuntamente tenía órdenes de cierre por parte de la CAR y por parte de la Agencia Nacional Minera, lo que indicaría que no cumplía con todos los requisitos. Es información preliminar que tenemos que verificar, pero todo apunta a que efectivamente no contaba con los requisitos y documentos para funcionar”, precisó al medio de comunicación.

Seis mineros atrapados en mina de Guachetá, Cundinamarca - crédito Bomberos de Cundinamarca

Esta situación refleja un patrón recurrente en la zona: “Las alcaldías en quienes reposa la competencia de suspender la actividad e informar a la Fiscalía, a la Corporación Autónoma Regional, pues hacen su tarea, pero no pueden tener un funcionario todo el tiempo allí garantizando que la mina no vuelva a ser abierta. Sin duda, estos mineros artesanales abren la mina después de tener los sellos y siguen ejerciendo la actividad. Varias veces se cierran estas minas y varias veces vuelven a activar allí sus funciones”.

La magnitud del riesgo se agrava por la falta de medidas de seguridad industrial. “Son minas que no tienen seguridad industrial, que no tienen los mínimos estándares de seguridad para permitir que el trabajo se haga en la mejor manera”, reconoció Jorge Emilio Rey, funcionario para el que la informalidad en el ámbito minero representa un desafío permanente.

Según la información recabada, la operación diaria no superaba los diez trabajadores, lo que dificulta los controles administrativos y de seguridad en áreas apartadas.

El Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, entrega el balance oficial sobre la explosión minera en Gachetá, donde seis mineros se encuentran atrapados. Se activaron todos los protocolos de rescate - crédito Bomberos de Cundinamarca

Las autoridades de Cundinamarca siguen desplegando recursos tras una explosión en la mina La Vidriosa, ubicada en la vereda Las Peñas, municipio de Guachetá.

El capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas destacó la urgencia de la respuesta al afirmar: “No se ha podido tener contacto visual ni comunicación con los mineros y continuamos en estas labores correspondientes para poder, en el menor tiempo posible, llegar al sitio donde se encontraban los mineros realizando sus labores de trabajo”.

El incidente, reportado la noche anterior a las líneas de emergencia, obligó a la activación de todos los organismos de primera respuesta, lo que implicó la movilización de diferentes entidades.

“Se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta del departamento de Cundinamarca, personal del grupo de salvamento minero de la Agencia Nacionales Mineras en movilización al sitio con personal de bomberos, Chocontá, Defensa Civil, Cruz Roja, centros hospitalarios, Policía Nacional”, explicó Farfán Vargas.

Las labores de rescate han requerido la intervención de ventiladores especializados debido a la gran acumulación de gas metano. El comandante de bomberos subrayó: “Se evalúan las condiciones de riesgo dentro de la mina, donde se establece que hay gran acumulación de gas metano, por lo cual se hace necesaria la movilización de unos ventiladores especializados para poder hacer todo el proceso de sacar este gas”.

Las tareas de rescate y coordinación permanecen activas bajo el puesto de mando unificado de Cundinamarca. Según Farfán Vargas, “continuamos desde el departamento de Cundinamarca en puesto de mando unificado de manera coordinada, articulada, para complementar cualquier situación o necesidad en el sitio del incidente”.