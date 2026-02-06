Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

créditos @solsilvanazb/X | Catalina Olaya / Colprensa

La publicación de los datos preliminares de muertes violentas para 2025 en Colombia, divulgados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Medicina Legal), generó un intenso debate sobre la interpretación de las cifras y la efectividad de las políticas públicas en seguridad.

El análisis técnico de Silvana Zapata Bedoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Epidemiología (Asocepic), aportó una visión crítica frente al discurso oficial, cuestionando al presidente Gustavo Petro, que a mediados de enero de 2026 sacó pecho por las reducciones en las cifras que calificó como “históricas” en materia de homicidios.

Por tal razón, Zapata destacó que la tasa de homicidio en Colombia aumentó de 26,5 a 27,9 por cada 100.000 habitantes, lo que representa un crecimiento del 5,3% en el riesgo poblacional de morir por violencia interpersonal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que Petro el 11 de enero le respondió con este mensaje a la candidata presidencial Paloma Valencia: “Está es la historia de la tasa de homicidio en Colombia, es un éxito nacional, incluso de Uribe, pero la verdad primero, en ningún año de los gobiernos de Uribe logró una tasa de homicidio tan baja como la que tenemos en nuestro gobierno”.

La congresista y aspirante a la Presidencia por parte del Centro Democrático dijo en medio de un acto de campaña: “Las cifras no mienten: con el presidente Uribe los homicidios bajaron 46%, con este gobierno llevamos 40.000 asesinatos. Mientras las acciones terroristas con Uribe bajaron 70%, con Petro subieron en un 80%. Colombianos es el momento de decidir el futuro que queremos para nuestro país”.

Este fue el cruce en X entre Paloma Valencia y Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Las conclusiones de la experta

La experta expuso sus conclusiones la mañana del viernes 6 de febrero desde su cuenta en la red social X, luego de que se conocieron los nuevos datos de causas externas y violencias, y refutó las declaraciones previas del presidente Gustavo Petro, que se mostró satisfecho con los resultados de su administración.

La doctora Zapata puntualizó que los datos de Medicina Legal tienen un peso determinante para la vigilancia epidemiológica, dado que se basan en la clasificación forense y en reportes del Registro Único de Afiliados (Ruaf).

Estas cifras, advirtió, pueden variar frente a las del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) debido a eventuales cambios durante el proceso judicial, aunque suelen ofrecer una imagen más estable y menos sujeta a criterios administrativos que las estadísticas policiales.

“El enfoque forense y estadístico suele ser más estable metodológicamente, mientras que otras fuentes pueden modificar definiciones operativas de homicidio según criterios administrativos o de seguridad”, escribió Zapata en su análisis.

El incremento en la tasa de homicidios, según la presidenta de Asocepic, refleja la persistencia de dinámicas territoriales de violencia, conflictos armados localizados, criminalidad organizada y disputas tanto urbanas como rurales por el control de economías ilegales.

“Aquí fallaron todas las estructuras administrativas, y en especial las alcaldías con capacidad técnica y de municipios categorías 1, 2, 3. Y en los municipios categorías 4, 5 y 6 una falla de trabajo en equipo entre el municipio, departamento y nación”, recalcó en el hilo que compartió la experta en X con todas las explicaciones pertinentes.

Por este motivo, las nuevas cifras de Medicina Legal contradicen la lectura optimista del mandatario, al mostrar un repunte en los homicidios durante el año 2025.

crédito @solsilvanazb/X

Preocupan las muertes por accidentes de tránsito en Colombia

Más allá de los homicidios, el informe de Medicina Legal también reportó un aumento en muertes por eventos de transporte y accidentes, lo que contribuyó a un deterioro global del panorama de seguridad.

La tasa de muertes por incidentes viales ascendió de 15,8 a 16,5 por cada 100.000 habitantes, un aumento del 4,2%.

Este fenómeno, descrito como “la epidemia silenciosa” por Zapata, se atribuye a la alta exposición de motociclistas, la expansión del parque automotor, fallas en el control vial, consumo de alcohol y deficiencias en la infraestructura.

El segmento de muertes accidentales mostró el incremento más relevante entre las categorías analizadas. La tasa pasó de 7,7 a 8,4, lo que equivale a un 8,2% más que el año anterior.

“Es una señal clara de que aquí hay riesgos emergentes o subestimados que ameritan análisis territorial fino y que no estamos teniendo en cuenta para incluir como alerta temprana”, expresó la presidenta de Asocepic.

Entre los factores de riesgo mencionó posibles lesiones laborales, accidentes domésticos, eventos ambientales extremos, cambios en el consumo de sustancias o mejoras en la captación forense de casos.

crédito @solsilvanazb/X | Medicina Legal

Bajaron los casos de suicidios

En contraste, la tasa de suicidio representó la única disminución significativa dentro del grupo de causas externas.

La cifra descendió de 5,7 a 5,3 por cada 100.000 habitantes, una reducción del 6,2%.

Si bien la experta consideró positivo el descenso, advirtió que una variación anual no constituye una tendencia consolidada y que la carga de salud pública por suicidio sigue siendo elevada.

El balance consolidado para 2025 mostró que la tasa total de muertes violentas subió de 55,7 a 58,0 por cada 100.000 habitantes, equivalentes a un alza global del 4,2%.

Esta evolución, según Zapata, obliga a interpretar que el país enfrenta un perfil de letalidad más alto que el año anterior, impulsado por el aumento en homicidios, incidentes viales y accidentes.

Desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, la situación demanda el establecimiento de alertas territoriales focalizadas y la implementación de intervenciones intersectoriales urgentes que abarquen seguridad, movilidad, trabajo y salud mental.

crédito @solsilvanazb/X | Medicina Legal

La presidenta de Asocepic puntualizó la necesidad de un trabajo articulado desde las alcaldías hasta el Gobierno nacional.

“Todas las peleas por diferencias afectan la vida de las personas y esto no puede seguir así, están muriendo más personas, el riesgo es mayor y el ego no puede prevalecer sobre la vida”, concluyó la experta.