Por qué la famosa Fundación Cardio Infantil de Bogotá le está pidiendo a los pacientes que no vayan a urgencias

A través de un comunicado, el hospital confirmó que la cantidad de pacientes gestionada supera ampliamente las capacidades físicas del servicio

La Cardio advierte que el
La Cardio advierte que el uso inadecuado del servicio de urgencias por casos no críticos afecta la capacidad de respuesta a situaciones verdaderamente agudas- crédito Colprensa

La Fundación Cardioinfantil – LaCardio enfrenta actualmente una sobrecapacidad crítica en su servicio de Urgencias de Adultos, que alcanza el 320 %, desbordando ampliamente sus instalaciones.

La propia institución explicó que una de las causas principales es el uso inadecuado de este servicio. “En los últimos meses, el servicio de Urgencias se ha convertido para muchos usuarios en la primera opción de atención, principalmente debido a su alta capacidad resolutiva”, detalló la Fundación en un comunicado.

Según LaCardio, una parte “significativa” de los diagnósticos atendidos corresponde a condiciones que podrían resolverse de manera segura mediante consultas programadas, atención prioritaria u otros servicios ambulatorios.

A esto se suman estudios diagnósticos que tampoco requieren manejo urgente y que, aun así, están llegando a Urgencias.

La Fundación Cardioinfantil recalca que
La Fundación Cardioinfantil recalca que sus urgencias están destinadas únicamente a pacientes con condiciones agudas o de riesgo vital inminente - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El equipo médico fue enfático al recalcar que el servicio está diseñado “exclusivamente para la atención de personas con condiciones agudas, críticas o que representan un riesgo inmediato para la vida”.

La institución advirtió: “Este uso inadecuado impacta la capacidad del servicio para responder de forma oportuna a los pacientes que realmente requieren atención inmediata”.

LaCardio comunicó que está trabajando de manera coordinada con aseguradoras y la red de atención para mejorar los procesos de remisión y ubicación de pacientes, con el objetivo de reducir la sobreocupación “y garantizar una atención segura, oportuna y de calidad”.

En ese sentido, el centro hospitalario recomendó a los usuarios que, siempre que el estado de salud lo permita, consideren otras alternativas: consultar la red de urgencias según la gravedad de los síntomas, acudir a Unidades de Atención Primaria, solicitar citas de control, acceder a teleconsulta o pedir consultas prioritarias.

La Cardio advierte que el
La Cardio advierte que el uso inadecuado del servicio de urgencias por casos no críticos afecta la capacidad de respuesta a situaciones verdaderamente agudas- crédito Camila Díaz/Colprensa

La sobreocupación no es un problema exclusivo de LaCardio. El Hospital Universitario del Valle también reportó recientemente una ocupación que supera el 110% y, en algunos días, llega al 200%.

Mientras tanto, la Fundación aseguró que monitorea la situación en forma permanente y ajusta sus estrategias para responder a la demanda, aunque admitió que “los niveles de servicio pueden verse impactados por esta condición”.

Finalmente, LaCardio agradeció la comprensión y colaboración de la comunidad ante este complejo escenario, reiterando su compromiso con la atención de calidad.

¿Qué más dice la institución?

Así como explicó el doctor Freddy Bautista, subdirector de Operaciones Clínicas de LaCardio: “tratamos de aportar de manera significativa la resolución clínica de ese volumen de pacientes en el servicio de urgencias. Nuestro llamado es a la comunidad a que hagamos un uso responsable del servicio de urgencias, recordando sobre todo que este está destinado para la atención de condiciones agudas y críticas de los pacientes”, dijo en Blu Radio.

La Cardio recomienda a los
La Cardio recomienda a los usuarios valorar la gravedad de sus síntomas y utilizar alternativas como Unidades de Atención Primaria, teleconsulta o turnos prioritarios - crédito LaCardio

El funcionario continuó diciendo: “Y en ese sentido, podemos utilizar otros recursos del sistema, como las unidades de atención primaria de los aseguradores, solicitar citas, en cada una de esas unidades, utilizar la teleconsulta o las citas prioritarias. Creo que este tipo de acciones nos ayudarían significativamente a manejar esta sobreocupación que está por encima del 300% y que satura nuestra propia capacidad de respuesta”.

Entre las opciones que Bautista sugirió: “Una proporción significativa de las consultas o de los diagnósticos que atendemos en urgencias corresponden a condiciones que podrían resolverse de manera segura en otras instancias del sistema. Posiblemente, atender o consultar a urgencias de un nivel de complejidad inferior con los aseguradores, a consultas programadas, la atención prioritaria u otros servicios ambulatorios. Al tener urgencias como primer puerta de entrada al acceso a la consulta, pues nos lleva a una sobreocupación que finalmente podemos gestionar utilizando de manera adecuada esos otros canales de acceso”.

Finalmente, el funcionario contó a la emisora mencionada que hay “una creciente consulta derivado de patologías, principalmente infecciosas a nivel respiratorio y a nivel gastrointestinal. Esto, acegrado en cierta medida por todo el componente climático y también por el componente temporal del ingreso a los colegios. Esto impacta no solo a los niños, sino también a los adultos y adultos mayores que son los cuidadores de estos niños”.

