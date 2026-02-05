Colombia

Ecopetrol aseguró que su presidente Ricardo Roa no está en la ‘Lista Clinton’: “Se ha solicitado la rectificación”

La petrolera solicitó una corrección formal, destacando la confusión generada y el impacto que esto implica para su buena imagen

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente del conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Ecopetrol rechazó la veracidad de información difundido por un medio nacional, en el que se aunió que el presidente de la compañia petrolera, Ricardo Roa, estaba vinculado a la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

En el comunicado emitidoo el 5 de febrero de 2026, a pocas horas de haberse difundio la noticia, la dirección de la empresa desmintio la información.

“La noticia publicada hoy 05 de febrero, en el diario La República, que titula ‘EE. UU. contempla la eliminación de Ricardo Roa de la lista Clinton’, no corresponde a la verdad”. Desde Ecopetrol, aclararon que ni la empresa, ni su presidente, ni colaboradores activos han aparecido en el listado de sanciones elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La petrolera solicitó una corrección formal, destacando la confusión generada y el impacto que esto implica para su buena imagen. “Se ha solicitado formalmente al referido medio la rectificación por la inexactitud del titular y de la nota, ante la confusión que genera en la opinión pública y dada la afectación a la reputación de la Empresa”, expresó Ecopetrol, mientras que el medio anunció que hará la corrección en su versión impresa y digital.

Tras las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, el directivo Ricardo Roa manifestó el compromiso de la compañía: “Ecopetrol estará atenta al levantamiento de las restricciones de la Ofac sobre Venezuela, para apoyar la reactivación de la economía del vecino país”.

Comunicado de Ecopetrol sobre Ricardo
Comunicado de Ecopetrol sobre Ricardo Roa y el vínculo con la Lista Clinton - crédito Ecopetrol

Según experto las declaraciones de ‘Pipe Tuluá’ podrían llevar a prisión a Gustavo Petro y a Ricardo Roa

Las consecuencias legales que enfrentaría el presidente Gustavo Petro y su equipo por la supuesta financiación ilegal de su campaña dominaron el debate en el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio en Bogotá.

El panel, conformado por magistrados de altas cortes y expertos en derecho, analizó la amenaza real de investigaciones penales si se corrobora la veracidad de los señalamientos hechos por Andrés Felipe Marín, conocido como alias Pipe Tuluá.

El abogado José Luis Moreno advirtió durante su intervención que de confirmarse los hechos, tanto el gerente de campaña, Ricardo Roa, como el propio mandatario podrían enfrentar una pena entre cuatro y ocho años de prisión, no solamente para el gerente de campaña, sino también para el candidato y para quienes sabían de esta financiación ilegal, incluso para quien aportó el recurso”.

Experto legal advirtió que, de confirmarse la financiación ilegal, el gerente de campaña y Gustavo Petro podrían enfrentar penas de cuatro a ocho años de prisión - crédito Prensa José Luis Moreno

La reunión, que contó con la presencia de figuras como Carlos Roberto Solórzano, Juan Carlos Espeleta, Gerardo Barbosa, Hilda González, y la participación internacional del catedrático Jordi Nieva Fenoll de la Universidad de Barcelona, giró en torno a la complejidad de los macrocasos judiciales, la presión mediática y la necesidad de estándares claros para la toma de decisiones en la justicia.

En ese contexto, Moreno insistió en que “el audio revelado al país en las últimas horas no constituye una prueba sólida. Es fundamental siempre recaudar el suficiente material probatorio y hacer las valoraciones reales y con la mayor rigurosidad, para poder lograr la existencia de una motivación justa en cuanto a la adecuación típica de una conducta de una persona y su participación en determinado delito”.

El abogado José Luis Moreno
El abogado José Luis Moreno destacó que el audio difundido sobre la financiación ilícita no constituye una prueba suficiente para condenar - crédito Lina Gasca/Colprensa

El moderador del foro recalcó la urgencia de que alias Pipe Tuluá aporte pruebas tanto en Estados Unidos como en Colombia, asegurando así la transparencia del proceso. “Estas declaraciones son graves, pero hay que analizarlas con la mayor rigurosidad para que la Fiscalía evalúe las responsabilidades que haya lugar”, manifestó.

Los asistentes coincidieron en el riesgo de automatizar los procesos judiciales sin los debidos controles y subrayaron la importancia de un análisis probatorio completo para esclarecer la posible existencia de delitos de financiación ilícita. Según Moreno, solo un examen riguroso del material presentado permitirá aclarar la responsabilidad de los implicados.

Temas Relacionados

Ricardo RoaPresidente de EcopetrolLista ClintónDiario La RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Sergio Fajardo lanzó nueva pulla a Abelardo de la Espriella tras la supuesta captura de Alex Saab: “¿Quién lo defenderá?”

El cruce de declaraciones entre los candidatos presidenciales se intensificó tras la supuesta recaptura del señalado testaferro de Nicolás Maduro

Sergio Fajardo lanzó nueva pulla

Gobierno Petro explicó si tiene algo que ver con la caída en el precio del dólar y confirmó compra masiva de divisas

Las autoridades financieras implementaron medidas para proteger al país frente a la volatilidad cambiaria, priorizando la acumulación de reservas y la diversificación de monedas, en un contexto marcado por la cercanía del ciclo electoral

Gobierno Petro explicó si tiene

Gobierno Petro se metió en la polémica por suspensión de partidos debido al mal estado de la cancha de El Campín en Bogotá: “Por la seguridad humana”

Gabriel Rendón, viceministro del Diálogo Social, indicó que el Gobierno nacional está dispuesto a brindar asistencia técnica y a elaborar protocolos para mejorar las condiciones de los estadios en el país

Gobierno Petro se metió en

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

La reconocida presentadora colombiana anunció su incursión profesional a un nuevo mundo, inspirada por su más reciente experiencia en televisión

Violeta Bergonzi regresó a clases

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

La cifra equivale a más de 250 millones de pesos colombianos, poco más de 70.000 dólares

Durante su visita a Medellín,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colombia produce el 70% de

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

‘Influencer’ de viajes mostró donde se esconde en el Lago Calima la enorme finca que perteneció a ‘Pacho Herrera’, uno de los capos del cartel de Cali

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul reveló cómo quedó

Johanna Fadul reveló cómo quedó su relación con Valentino Lázaro y Sara Uribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Llegué a sentir cariñito por él”

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

La Liendra anunció que donará todo el dinero que recibido con sus documentales: esta es la millonaria suma

Dani Duke ofreció guía a jóvenes que buscan triunfar sin ir a la universidad: “Hay muchas formas de salir adelante”

Juana Arboleda, actriz de ‘La reina del flow’, reveló que se reencontró con su madre luego de 35 años: “Me causó pesadillas”

Deportes

Durante su visita a Medellín,

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

Brandon Rivera, campeón nacional de la Contrarreloj Individual: superó a Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez en los Campeonatos Nacionales de Ruta

Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación