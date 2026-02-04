Colombia

Ministra de Transporte anuncia plan de choque en el puerto de Buenaventura con operación 24/7 y control permanente

La medida incluye una articulación interinstitucional con la Dian, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Defensa para reducir congestiones, mejorar los tiempos de operación y proteger al sector transportador

La ministra Mafe Rojas explicó las acciones acordadas con transportadores y entidades para agilizar la operación portuaria, reducir tiempos de espera y mejorar el flujo de carga en el principal puerto del país. - crédito @MinTransporteCo/X

Tras una visita oficial al puerto de Buenaventura, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció la puesta en marcha de un plan de choque inmediato para enfrentar los problemas logísticos que afectan la operación del principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La estrategia contempla operación 24/7, control permanente y una articulación interinstitucional para mejorar los tiempos, reducir sobrecostos y garantizar condiciones justas para los transportadores de carga.

La decisión se tomó luego de recorrer instalaciones portuarias, patios de contenedores, zonas de enturnamiento y accesos viales, así como de sostener diálogos directos con conductores y representantes del sector transportador, quienes han venido alertando sobre demoras en la entrega y salida de contenedores, congestión operativa y afectaciones económicas.

Uno de los anuncios centrales del plan de choque es la extensión del funcionamiento permanente, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, de los patios de contenedores, zonas de enturnamiento y accesos portuarios. Según el Ministerio de Transporte, esta medida permitirá garantizar el flujo continuo de la carga y evitar nuevas congestiones que hoy impactan la competitividad del comercio exterior.

Además, se emitirán órdenes administrativas dirigidas a las navieras para que aceleren la evacuación de contenedores vacíos, uno de los principales cuellos de botella identificados durante las mesas de trabajo. Esta situación genera sobrecostos, prolonga los tiempos de espera y reduce la eficiencia de la cadena logística.

Todos tenemos corresponsabilidad en esta cadena y todos debemos aportar un grano de arena para la solución”, afirmó la ministra Rojas, al hacer un llamado directo a las empresas navieras para que adopten medidas que alivien la operación portuaria.

La ministra Mafe Rojas explicó
La ministra Mafe Rojas explicó las medidas acordadas tras el recorrido por instalaciones portuarias y el diálogo con el sector transportador. - crédito @MinTransporteCo/X

Nuevas reglas y exigencias a los operadores portuarios

El plan de choque también incluye nuevas reglas para regular las condiciones de operación de los patios de contenedores y las zonas de enturnamiento. Entre las exigencias inmediatas a los puertos se encuentran la apertura total de los accesos, el refuerzo del personal operativo y la garantía de equipos suficientes, como grúas y básculas, para agilizar los procesos de ingreso y salida de carga.

Estas decisiones buscan corregir fallas operativas detectadas durante la visita técnica y responder a las quejas del sector transportador, que ha denunciado largos tiempos de espera y falta de coordinación entre los distintos actores del sistema.

Monitoreo permanente y control institucional

Para asegurar el cumplimiento del plan, el Ministerio de Transporte anunció un monitoreo permanente a través de la Superintendencia de Transporte, que adelantará seguimiento e investigaciones cuando sea necesario. El objetivo es garantizar el respeto de la normativa vigente y proteger los derechos de los transportadores.

En paralelo, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Buenaventura, con participación de la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima (Dimar) y la DIAN. Desde este espacio se evaluarán las situaciones críticas, se articularán respuestas institucionales y se adoptarán decisiones para mantener la eficiencia de la cadena logística nacional.

El principal puerto del país
El principal puerto del país concentra las acciones de control y seguimiento para mejorar los tiempos de operación y reducir la congestión logística. - crédito @MinTransporteCo/X

Articulación con DIAN, MinDefensa y MinTrabajo

El plan de choque tiene un enfoque interinstitucional. La DIAN se comprometió a reducir a tres meses la permanencia de los contenedores en el puerto, una medida clave para liberar espacio y mejorar la rotación. Por su parte, el Ministerio de Defensa realizará monitoreo permanente de las vías de acceso al distrito de Buenaventura, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para los transportadores.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo participará en la regulación de las condiciones laborales y operativas, mientras que entidades como la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el concesionario vial se suman a los esfuerzos para destrabar la logística.

Reglamentación en camino para tiempos de permanencia

La ministra recordó que desde el año pasado se adelanta un trabajo técnico orientado a la reglamentación de los tiempos de permanencia de los contenedores vacíos en el puerto. Esta iniciativa, que se materializaría mediante un decreto, busca establecer reglas claras, equilibradas y justas para todos los actores del sistema portuario.

Seguiremos trabajando de manera constante, escuchando a los transportadores y aportando soluciones”, aseguró Rojas, al reiterar que el Gobierno mantendrá presencia activa en Buenaventura mientras se estabiliza la operación.

Conductores y representantes del sector
Conductores y representantes del sector expusieron las demoras y sobrecostos que enfrentan durante la entrega y devolución de contenedores. - crédito @MinTransporteCo/X

Buenaventura, eje clave del comercio exterior

Buenaventura concentra una parte fundamental del comercio exterior colombiano, por lo que cualquier afectación en su operación tiene impacto directo en la economía nacional. Con este plan de choque, el Gobierno busca ordenar la logística portuaria, reducir los tiempos de espera y fortalecer la competitividad del principal puerto del país, en medio de crecientes demandas del sector transportador.

