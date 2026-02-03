Secretaría del Hábitat abrió 4.000 nuevos cupos para personas que busquen subsidios de vivienda social en Bogotá

Para acceder al subsidio es requisito que los ingresos del hogar no superen los cuatro salarios mínimos legales vigentes y no sean propietarios de otra vivienda - crédito Secretaría de Hábitat

A partir del martes 3 de febrero, la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá habilitó 4.000 nuevos cupos para el subsidio Reduce tu Cuota, una estrategia con la que la administración busca que más familias accedan a una vivienda propia en la capital.

De acuerdo con la entidad, el programa, que forma parte del plan Mi Casa en Bogotá, está orientado a quienes requieren apoyo económico para cumplir con el pago de la cuota mensual de su crédito hipotecario o leasing habitacional.

El subsidio entregará un aporte mensual de $437.726 durante 48 meses, lo que representará un alivio significativo para quienes están en proceso de adquirir vivienda nueva bajo la modalidad de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en la ciudad.

Los interesados pueden solicitar el beneficio directamente en cualquiera de las 14 entidades financieras, cooperativas o fondos con convenio vigente con la Secretaría del Hábitat. El objetivo es que los beneficiarios lleguen a obtener hasta un 35% de ahorro en el monto mensual de su crédito durante el periodo de cuatro años previsto en la convocatoria.

Según explicó la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, en la capital tener casa propia no debe ser un privilegio, sino una posibilidad concreta para más familias. Velasco señaló que el programa está diseñado para acompañar a quienes están dando el paso de comprar vivienda y necesitan un respaldo adicional para lograrlo, subrayando que este apoyo busca aliviar la carga mensual del crédito y dar tranquilidad a los hogares que trabajan cada día por un techo propio.

Para acceder al subsidio, los hogares deben solicitar a su entidad financiera el formulario de postulación en el momento de tramitar el crédito hipotecario o leasing habitacional. Este documento debe ser diligenciado y entregado antes del desembolso del crédito. Una vez recibido, la Secretaría Distrital del Hábitat validará las condiciones del hogar solicitante y, en caso de cumplir con los requisitos exigidos, expedirá la asignación formal del subsidio.

La administración de Carlos Fernando Galán calificó este plan como el más ambicioso en materia de vivienda en la historia de Bogotá, acercando a miles de personas a la posibilidad de tener una vivienda digna. Galán destacó que la apertura de los nuevos cupos representa un avance importante, ya que el programa Reduce tu Cuota permitirá a los beneficiarios ahorrar hasta un 35% en el monto mensual de su crédito durante cuatro años, consolidando así el propósito de convertir el sueño de una vivienda propia en una opción real para quienes residen en la ciudad.

En ese contexto, la Secretaría Distrital del Hábitat recordó que para el 2026 la meta es asignar 11.948 subsidios para adquisición de vivienda en la capital, cifra con la que se busca impactar positivamente a las familias que aún no han logrado acceder a un inmueble propio.

Requisitos para acceder al subsidio Reduce tu Cuota:

La sumatoria de los ingresos mensuales de todos los integrantes del hogar no debe superar cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $7.003.620 para el año 2026.

Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para la compra de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

Ningún integrante del hogar puede ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional, distinta a la que se va a financiar.

Ningún miembro del hogar debe ser, haber sido ni estar en proceso de ser beneficiario de la cobertura a la tasa de interés del Gobierno nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda aplicado en la adquisición de otra vivienda.

Si el hogar cuenta con subsidios del Gobierno nacional o de su caja de compensación familiar sin aplicar, y estos forman parte del cierre financiero de la misma vivienda, podrá sumarlos al proceso. Lo mismo aplica para subsidios distritales sin aplicar (como Oferta Preferente o Reactiva tu Compra), siempre que sean para la misma vivienda y el hogar tenga ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalentes a $3.501.810 para el 2026).

Las personas interesadas en acceder al beneficio podrán dirigirse a cualquiera de las entidades financieras aliadas, donde recibirán orientación sobre los pasos a seguir y la documentación requerida. El proceso de validación por parte de la Secretaría del Hábitat asegura que los subsidios lleguen a los hogares que realmente lo necesitan y cumplen con los criterios establecidos.