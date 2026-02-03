Colombia

Sacerdote Mauricio Galibello, condenado por abusar de un menor en Colombia hace 15 años, sigue prófugo de la justicia: hace actividades religiosas en Perú

El expediente judicial identificó al condenado como Mauricio Galibello Medina, quien recibió sentencia en 2011 del Juzgado 32 de Conocimiento de Bogotá por acceso carnal abusivo con menor de 14 años

Sacerdota condenado por abuso sexual
Sacerdota condenado por abuso sexual amenor de edad continua profugo luego de 15 años - crédito Gerald Herbert/Ap

Durante más de 15 años, una madre ha sostenido una lucha constante ante la justicia para que Mauricio Galibello Medina, el sacerdote condenado por el abuso de su hijo, cumpla la sentencia impuesta.

Su historia, expuesta por Noticias Caracol, ilustra el choque entre la decisión judicial y la realidad evasiva de un prófugo que hoy sigue vinculado a actividades religiosas en Perú.

“Todavía sigo con el caso, pero no, no pasa nada”, lamentó la madre de la víctima en entrevista con el medio de comunicación, evocando la persistencia con la que ha buscado justicia tras el abuso cometido en 2009, cuando su hijo tenía apenas nueve años.

El proceso penal dejó constancia formal de la condena. “En el 2009, un cura abusó de mi hijo. Yo hice la denuncia, en el 2012. Una, ¿una qué? Una condena de trece años, cuatro meses. Hasta ahí la fiscalía me acompañó, hasta cuando hubo la condena”, relató.

El expediente judicial identificó al condenado como Mauricio Galibello Medina, quien recibió sentencia en 2011 del Juzgado 32 de conocimiento de Bogotá por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La jueza que dictó la sentencia fue contundente en su crítica: “Sin importar de que se trataba de un niño de nueve años de edad y que desarrolló en aquel una notable perturbación mental, por lo que reflejó una ausencia de valores, pues no le importó ni sintió el menor respeto ni compasión para con la víctima o la sociedad, omitiendo que era un sujeto de quien se esperaba, por su condición y supuesta vocación religiosa, un mayor respeto por los niños, máxime si se considera que también se desempeñaba como docente”, declaraciones obtenidas por el noticiero.

Durante más de 15 años,
Durante más de 15 años, una madre ha sostenido una lucha constante ante la justicia para que Mauricio Galibello Medina, el sacerdote condenado por el abuso de su hijo, cumpla la sentencia impuesta - crédito Freepik

Pese a la sentencia, Galibello Medina no estuvo presente en la audiencia y el arresto nunca se concretó. A comienzos de 2012, el sacerdote viajó a Trujillo, Perú, donde alcanzó el rango de reverendo diácono dentro de una iglesia anglicana. Noticias Caracol confirmó que, al menos hasta el año pasado, continuaba integrado en la iglesia de esa ciudad.

La madre expresó su desolación por el desarrollo de los acontecimientos: “Él está allá como quien dice: «Yo no hice nada, aquí no pasó nada». Lo veo dando la hostia, dictando la palabra de Dios, rodeado de niños. Entonces, la verdad, siento una tristeza muy grande, ¿ves? Porque... ¿dónde está la justicia?”.

En 2018, se produjo una captura en Lima, Perú. El sacerdote contaba con una circular roja de Interpol y existía una solicitud de extradición cursada por Colombia, que recibió el aval gubernamental peruano, según los documentos citados por el medio. Nunca se ejecutó la extradición y hasta la fecha las autoridades colombianas no han dado explicaciones sobre esta omisión.

Pese a la sentencia, Galibello
Pese a la sentencia, Galibello Medina no estuvo presente en la audiencia y el arresto nunca se concretó. A comienzos de 2012, el sacerdote viajó a Trujillo, Perú, donde alcanzó el rango de reverendo diácono dentro de una iglesia anglicana - crédito Pexels

Finalmente, en diciembre pasado, la defensa de Galibello solicitó la prescripción de la condena, alegando el cumplimiento del plazo legal. Un juez avaló el pedido, “pese a que no pasó un solo día en prisión”, indicó Noticias Caracol.

Obispo emérito de Pereira admitió que encubrió a un sacerdote abusador

El obispo emérito de Pereira, Tulio Duque Gutiérrez, admitió en una audiencia judicial de 2012 haber encubierto a un sacerdote acusado de abuso sexual infantil. El religioso, grabado en video durante el proceso celebrado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, reconoció haber reincorporado al ministerio a Jairo Alzate Cardona sin informar a las autoridades civiles, permitiendo que tuviera acceso nuevamente a menores.

La decisión del obispo permitió que Alzate Cardona volviera a cometer abuso sexual contra otro menor en marzo de 2008. En ese momento, el sacerdote fue capturado y recibió una condena de ocho años de prisión por acceso carnal abusivo. Alzate murió en la cárcel, tras ser señalado de abuso a al menos cuatro niños en Pereira y Manizales.

El clérigo no se inmutó
El clérigo no se inmutó y antes justificó sus acciones en medio de la diligencia judicial, cuyos pormenores han causado polémica e indignación en Antioquia y el Eje Cafetero - crédito Pexels y Parroquia Nuestra Señora Del Carmen la Virginia/Facebook

Al justificar su proceder, Duque Gutiérrez explicó en la diligencia: “Un obispo recibe muchas quejas… muchas veces son hasta calumnias o mala información”, añadiendo que su papel era parecido al de una madre que defiende a sus hijos y que, por esa razón, prefería resolver internamente antes que denunciar.

Además, sostuvo que “de buena fe” restituyó las licencias ministeriales a Alzate al considerar que el caso no debía ser reportado aún a la justicia. El clérigo también admitió que, a pesar de la existencia de directrices vaticanas desde 2010 que exigían reportar estos hechos, nunca llevó los casos ante la Fiscalía.

El reportaje que expuso el caso, difundido inicialmente por el medio independiente Casa Macondo el 20 de julio de 2025 y retomado por Infobae, detalla que la reincorporación de Alzate fue conocida por otros miembros del clero, pero “todos sabían y ninguno denunció en la Fiscalía”, como se escuchó en el registro judicial.

