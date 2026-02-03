Policía capturó a hombre que habría violado a tres menores en Cundinamarca: también tenía una denuncia en Venezuela por abuso sexual

Luis Manuel Requena Piña fue capturado en Cundinamarca por presunto abuso sexual contra tres menores de edad - crédito Policía Cundinamarca

Hay consternación en el departamento de Cundinamarca, después de que la Policía Nacional informara sobre la captura de un hombre identificado como Luis Manuel Requena Piña, al parecer, por haber accedido sexualmente a tres menores de edad.

Según la información proporcionada por la Policía de Cundinamarca, la justicia ordenó el encarcelamiento inmediato del hombre de nacionalidad extranjera, señalado de cometer abuso sexual las tres menores que, según las investigaciones, eran su hija biológica y sus dos hijastras.

“Gracias a la labor investigativa y en articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Suesca, podemos decirles hoy que fue capturado un depredador sexual, un ciudadano extranjero que fue detenido, capturado, por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Abusaba de su propia hija, una menor de apenas once años, pero también, además, gracias a esa labor de investigación, se logró conocer que venía abusando de sus dos hijastras, de siete y once años, quienes hoy residen en Venezuela, pero habían sido abusadas en Colombia”, señalo Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

La detención se produjo después de que un centro asistencial de Chocontá alertó el 7 de junio de 2025 sobre el ingreso de una niña de 11 años con signos evidentes de violencia sexual. Este hecho desencadenó una investigación coordinada entre la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Cundinamarca y la Fiscalía.

Las investigaciones determinaron que los abusos sexuales ocurrieron de forma sistemática durante el año 2024 en Cundinamarca - crédito Policía Cundinamarca

“La investigación se originó a partir de una alerta médica registrada en junio de 2025, cuando esta menor de edad ingresó a un centro hospitalario del municipio de Chocontá con laceraciones en sus manos por posible intento de suicidio. De inmediato, se activaron los protocolos de protección y judicialización. Luego, bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Seccional de Bogotá, se adelantaron las diligencias investigativas que permitieron recaudar los elementos probatorios necesarios como valoraciones de medicina legal y entrevistas forenses”, señaló el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Durante las pesquisas, los investigadores comprobaron que los ataques se habrían extendido durante el año 2024 y que afectaron a niñas de siete y once años, además de la hija biológica del detenido. Las autoridades confirmaron que no se trató de episodios aislados, sino de una conducta repetitiva y sistemática.

El intercambio de información con organismos internacionales también permitió establecer que el acusado ya tenía denuncias desde el 2023 en Venezuela por hechos semejantes, involucrando a las mismas menores y relacionados con sucesos ocurridos en territorio colombiano.

“En la ocasión de formular la presente remisión por presunto hecho de ABUSO SEXUAL, en contra de la Niña: K.Y.R.Z de Cuatro años de edad, cuyo presunto victimario es el ciudadano: LUIS MANUEL REQUENA PIÑA, (PADRASTRO), el cual se encuentra fuera del territorio nacional, especificamente en la Republica de Colombia (Chocontá, Cundinamarca)”, señala la denuncia interpuesta en el vecino país.

La Policía Nacional confirmó que las víctimas del abuso serían la hija biológica y dos hijastras del acusado - crédito Policía Cundinamarca

Las autoridades judiciales expidieron una orden de captura que fue ejecutada por la Policía Nacional. El detenido, de 38 años, fue presentado ante un juez, quien le impuso medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario y carcelario.

“No solamente en una oportunidad, fueron varios episodios mientras convivían en el municipio de Chocontá. Este hombre es un depredador sexual, un hombre que no debe volver a las calles. Estos hechos ya están en manos de la justicia y el acusado tiene medida intramural en centro carcelario”, comentó el gobernador de Cundinamarca.

La Policía Nacional destacó su política de “Cero Tolerancia” frente a cualquier manifestación de violencia contra menores de edad. Además, instó a la población a denunciar situaciones similares, recordando que se encuentran habilitadas las líneas de emergencia 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para recibir reportes de este tipo de delitos.