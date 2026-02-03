Colombia

Policía capturó a hombre que habría violado a tres menores en Cundinamarca: también tenía una denuncia en Venezuela por abuso sexual

Las autoridades judiciales ordenaron el encarcelamiento de un hombre de 38 años luego de que una investigación determinara que cometió agresiones sexuales continuadas contra su hija y dos hijastras en varios municipios

Guardar
Luis Manuel Requena Piña fue
Luis Manuel Requena Piña fue capturado en Cundinamarca por presunto abuso sexual contra tres menores de edad - crédito Policía Cundinamarca

Hay consternación en el departamento de Cundinamarca, después de que la Policía Nacional informara sobre la captura de un hombre identificado como Luis Manuel Requena Piña, al parecer, por haber accedido sexualmente a tres menores de edad.

Según la información proporcionada por la Policía de Cundinamarca, la justicia ordenó el encarcelamiento inmediato del hombre de nacionalidad extranjera, señalado de cometer abuso sexual las tres menores que, según las investigaciones, eran su hija biológica y sus dos hijastras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gracias a la labor investigativa y en articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Suesca, podemos decirles hoy que fue capturado un depredador sexual, un ciudadano extranjero que fue detenido, capturado, por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Abusaba de su propia hija, una menor de apenas once años, pero también, además, gracias a esa labor de investigación, se logró conocer que venía abusando de sus dos hijastras, de siete y once años, quienes hoy residen en Venezuela, pero habían sido abusadas en Colombia”, señalo Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

La detención se produjo después de que un centro asistencial de Chocontá alertó el 7 de junio de 2025 sobre el ingreso de una niña de 11 años con signos evidentes de violencia sexual. Este hecho desencadenó una investigación coordinada entre la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Cundinamarca y la Fiscalía.

Las investigaciones determinaron que los abusos sexuales ocurrieron de forma sistemática durante el año 2024 en Cundinamarca - crédito Policía Cundinamarca

La investigación se originó a partir de una alerta médica registrada en junio de 2025, cuando esta menor de edad ingresó a un centro hospitalario del municipio de Chocontá con laceraciones en sus manos por posible intento de suicidio. De inmediato, se activaron los protocolos de protección y judicialización. Luego, bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Seccional de Bogotá, se adelantaron las diligencias investigativas que permitieron recaudar los elementos probatorios necesarios como valoraciones de medicina legal y entrevistas forenses”, señaló el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Durante las pesquisas, los investigadores comprobaron que los ataques se habrían extendido durante el año 2024 y que afectaron a niñas de siete y once años, además de la hija biológica del detenido. Las autoridades confirmaron que no se trató de episodios aislados, sino de una conducta repetitiva y sistemática.

El intercambio de información con organismos internacionales también permitió establecer que el acusado ya tenía denuncias desde el 2023 en Venezuela por hechos semejantes, involucrando a las mismas menores y relacionados con sucesos ocurridos en territorio colombiano.

“En la ocasión de formular la presente remisión por presunto hecho de ABUSO SEXUAL, en contra de la Niña: K.Y.R.Z de Cuatro años de edad, cuyo presunto victimario es el ciudadano: LUIS MANUEL REQUENA PIÑA, (PADRASTRO), el cual se encuentra fuera del territorio nacional, especificamente en la Republica de Colombia (Chocontá, Cundinamarca)”, señala la denuncia interpuesta en el vecino país.

La Policía Nacional confirmó que las víctimas del abuso serían la hija biológica y dos hijastras del acusado - crédito Policía Cundinamarca

Las autoridades judiciales expidieron una orden de captura que fue ejecutada por la Policía Nacional. El detenido, de 38 años, fue presentado ante un juez, quien le impuso medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario y carcelario.

No solamente en una oportunidad, fueron varios episodios mientras convivían en el municipio de Chocontá. Este hombre es un depredador sexual, un hombre que no debe volver a las calles. Estos hechos ya están en manos de la justicia y el acusado tiene medida intramural en centro carcelario”, comentó el gobernador de Cundinamarca.

La Policía Nacional destacó su política de “Cero Tolerancia” frente a cualquier manifestación de violencia contra menores de edad. Además, instó a la población a denunciar situaciones similares, recordando que se encuentran habilitadas las líneas de emergencia 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para recibir reportes de este tipo de delitos.

Temas Relacionados

Policía CundinamarcaPolicía NacionalCapturado CundinamarcaAbuso sexualHombre abusó de su hijaIcbfLuis Manuel Requena PiñaDenuncia abuso sexualColombia-noticias

Más Noticias

Gustavo Petro ordenó atención inmediata de la emergencia en La Mojana y Córdoba por lluvias: “Cuidarse mucho aguas abajo”

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano emitió una alerta sobre la situación del embalse de Urrá y advirtió a la población

Gustavo Petro ordenó atención inmediata

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Un video muestra cómo, antes de la reanudación del segundo tiempo del partido entre Millonarios y Medellín, se regó el césped para ocultar los baches en la gramilla del estadio de la capital del país

Así estarían “maquillando” el estado

Esto dijo Roy Barreras sobre proceso de Iván Cepeda en la consulta de marzo: “Si el CNE no resuelve, la consulta del Frente Amplio sigue en pie”

El aspirante subrayó la importancia de evitar escenarios de polarización y destacó la incorporación de nuevos estrategas para fortalecer su campaña en la recta final

Esto dijo Roy Barreras sobre

Bloque Resistencia Caribe es el grupo criminal que sería responsable del ataque a la cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, liderada por ‘Castor’

La violencia registrada mantiene en alerta a las familias del sur y pone la lupa sobre la disputa criminal en los alrededores

Bloque Resistencia Caribe es el

Sacerdote Mauricio Galibello, condenado por abusar de un menor en Colombia hace 15 años, sigue prófugo de la justicia: hace actividades religiosas en Perú

El expediente judicial identificó al condenado como Mauricio Galibello Medina, quien recibió sentencia en 2011 del Juzgado 32 de Conocimiento de Bogotá por acceso carnal abusivo con menor de 14 años

Sacerdote Mauricio Galibello, condenado por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Cantante que rinde tributo a

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

J Balvin está molesto con Valentina Ferrer por un detalle que no pasó inadvertido en los Premios Grammy: “Chichón de piso me dicen”

Estos son los prestigiosos diseñadores de los vestidos que usó Karol G en los Grammy 2026: ⁠las prendas cuestan una fortuna

⁠Karina García contó cómo se siente tras mudarse a Bogotá para su nuevo proyecto en ‘La casa de los famosos’: “Un carrusel de emociones”

Así fue la disculpa de Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Así estarían “maquillando” el estado

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La increíble oportunidad de gol que Falcao falló en el empate Millonarios - Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana