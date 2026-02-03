La Armada incautó 115 kilos de cocaína que fueron arrojados al Pacífico: los tripulantes lanzaron la droga al percatarse de la presencia de las autoridades

Las autoridades navales lograron la recuperación de 116 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, lo que permitió frenar una operación ilegal valorada en más de cinco millones de dólares según estimaciones oficiales - crédito Armada Nacional

La Armada de Colombia incautó más de 115 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación en aguas del Pacífico norte el 3 de febrero de 2026, según informaron desde la Armada Nacional.

La embarcación tipo ‘go fast’ fue interceptada a 55 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento del Chocó, lo que supuso bloquear un ingreso ilegal estimado de USD 5.6 millones a redes de narcotráfico.

Las unidades de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano dirigieron la operación guiadas por información de inteligencia naval, tal como destacó la Armada Nacional. Las labores de patrullaje permitieron identificar e intervenir una motonave sospechosa, presuntamente con ruta hacia Panamá.

Los tripulantes de la embarcación, al notar la presencia de las autoridades, arrojaron varios paquetes rectangulares al mar. Personal de la Armada recuperó los bultos desde el agua y rescató un total de 116 paquetes.

El cargamento fue sometido a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Se confirmó que contenía 115.7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, precisó la Armada Nacional. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.

El operativo marítimo permitió frustrar el traslado de estupefacientes hacia Centroamérica y prevenir la distribución de cerca de 289 mil dosis, de acuerdo con fuentes policiales y medios nacionales - crédito Armada de Colombia.

Según los datos consolidados por la Armada Nacional, gracias a este decomiso se evitó la distribución de 289 mil dosis de estupefacientes y se afectó de manera significativa el flujo de recursos hacia organizaciones criminales en la región. Telepacífico subrayó la magnitud de la incautación y su impacto en las finanzas del narcotráfico.

La Armada Nacional enfatizó que estas acciones de interdicción marítima reflejan su esfuerzo constante en la lucha contra el crimen organizado en el litoral del Pacífico colombiano. El objetivo de estas operaciones es debilitar las rutas logísticas y la financiación de las redes dedicadas al tráfico de drogas.

De este modo, la institución mantiene una presencia activa en una de las zonas más vulnerables al narcotráfico y ratifica su compromiso con la seguridad en el Pacífico colombiano.

La Armada de Colombia incauta dos toneladas de cocaína en el Caribe

La Armada de Colombia confiscó cerca de dos toneladas de cocaína que iban a bordo de un buque mercante con destino a España en el Caribe, el 27 de enero, con un valor estimado de $800.000 millones (unos USD 200 millones), en una acción conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana durante la mañana del 26 de enero, a unos 110 kilómetros al norte de Santa Marta, según informó la propia institución.

La magnitud de la ruta hacia Europa quedó evidenciada tras un reciente operativo internacional, en el que fuerzas españolas y portuguesas desmantelaron una gran red atlántica, responsable de introducir 57 toneladas de cocaína en Europa y considerada el mayor centro de distribución y lavado de capitales relacionado con el Campo de Gibraltar.

Imágenes aéreas muestran cómo se logró la incautación frente a Santa Marta - crédito red social X

Esta estructura empleaba comunicaciones encriptadas, megadrones, embarcaciones nodriza y narcolanchas capaces de superar los 70 kilómetros por hora, extendiendo sus operaciones por Marruecos, Cádiz y Canarias.

El procedimiento en Colombia empezó con una alerta de Inteligencia Naval sobre la posible contaminación del buque que había zarpado de Cartagena, lo que activó la vigilancia aérea y un seguimiento ininterrumpido de más de 18 horas.

Una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta efectuó la inspección del barco, localizando 81 bultos ocultos con el alcaloide, identificado luego por peritos de la Policía Nacional mediante pruebas especializadas.

Como resultado, la carga fue asegurada en el muelle de la guardia costera y quedó bajo custodia de la autoridad antinarcóticos regional. Desde la Armada Nacional destacaron que gracias a la pronta coordinación e inteligencia se logró “la incautación más importante en el Caribe del año”. La tripulación del buque fue considerada víctima y se mantuvo bajo protección durante el procedimiento.

El valor estratégico de Algeciras y el Campo de Gibraltar como puntos de entrada para estos cargamentos hacia Europa refuerza la preocupación de las autoridades frente a la sofisticación y el alcance de estas redes transnacionales, que utilizan rutas marítimas cada vez más complejas.

El cargamento, cercano a las dos toneladas, fue trasladado a la Estación de Guardacostas de Santa Marta, tras una operación de más de 18 horas que evitó su llegada al puerto de Algeciras, en España - crédito Armada de Colombia

En el operativo internacional en Europa se incautaron, según datos de los investigadores, más de 800.000 euros en efectivo, 30 embarcaciones, 70 vehículos, seis inmuebles, tres armas de fuego, dos hexacópteros, más de 150 móviles y equipos valorados en 2,5 millones de euros. La investigación se dividió en dos fases y terminó con la detención de 105 personas y decenas de allanamientos en islas Canarias, Andalucía y el Campo de Gibraltar.