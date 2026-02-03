Colombia

La Armada incautó 115 kilos de cocaína que fueron arrojados al Pacífico: los tripulantes lanzaron la droga al percatarse de la presencia de las autoridades

Un operativo naval frustró una remesa de estupefacientes destinada a Centroamérica y coordinada por redes ilegales

Guardar
Las autoridades navales lograron la
Las autoridades navales lograron la recuperación de 116 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, lo que permitió frenar una operación ilegal valorada en más de cinco millones de dólares según estimaciones oficiales - crédito Armada Nacional

La Armada de Colombia incautó más de 115 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación en aguas del Pacífico norte el 3 de febrero de 2026, según informaron desde la Armada Nacional.

La embarcación tipo ‘go fast’ fue interceptada a 55 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento del Chocó, lo que supuso bloquear un ingreso ilegal estimado de USD 5.6 millones a redes de narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las unidades de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano dirigieron la operación guiadas por información de inteligencia naval, tal como destacó la Armada Nacional. Las labores de patrullaje permitieron identificar e intervenir una motonave sospechosa, presuntamente con ruta hacia Panamá.

Los tripulantes de la embarcación, al notar la presencia de las autoridades, arrojaron varios paquetes rectangulares al mar. Personal de la Armada recuperó los bultos desde el agua y rescató un total de 116 paquetes.

El cargamento fue sometido a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Se confirmó que contenía 115.7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, precisó la Armada Nacional. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.

El operativo marítimo permitió frustrar
El operativo marítimo permitió frustrar el traslado de estupefacientes hacia Centroamérica y prevenir la distribución de cerca de 289 mil dosis, de acuerdo con fuentes policiales y medios nacionales - crédito Armada de Colombia.

Según los datos consolidados por la Armada Nacional, gracias a este decomiso se evitó la distribución de 289 mil dosis de estupefacientes y se afectó de manera significativa el flujo de recursos hacia organizaciones criminales en la región. Telepacífico subrayó la magnitud de la incautación y su impacto en las finanzas del narcotráfico.

La Armada Nacional enfatizó que estas acciones de interdicción marítima reflejan su esfuerzo constante en la lucha contra el crimen organizado en el litoral del Pacífico colombiano. El objetivo de estas operaciones es debilitar las rutas logísticas y la financiación de las redes dedicadas al tráfico de drogas.

De este modo, la institución mantiene una presencia activa en una de las zonas más vulnerables al narcotráfico y ratifica su compromiso con la seguridad en el Pacífico colombiano.

La Armada de Colombia incauta dos toneladas de cocaína en el Caribe

La Armada de Colombia confiscó cerca de dos toneladas de cocaína que iban a bordo de un buque mercante con destino a España en el Caribe, el 27 de enero, con un valor estimado de $800.000 millones (unos USD 200 millones), en una acción conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana durante la mañana del 26 de enero, a unos 110 kilómetros al norte de Santa Marta, según informó la propia institución.

La magnitud de la ruta hacia Europa quedó evidenciada tras un reciente operativo internacional, en el que fuerzas españolas y portuguesas desmantelaron una gran red atlántica, responsable de introducir 57 toneladas de cocaína en Europa y considerada el mayor centro de distribución y lavado de capitales relacionado con el Campo de Gibraltar.

Imágenes aéreas muestran cómo se logró la incautación frente a Santa Marta - crédito red social X

Esta estructura empleaba comunicaciones encriptadas, megadrones, embarcaciones nodriza y narcolanchas capaces de superar los 70 kilómetros por hora, extendiendo sus operaciones por Marruecos, Cádiz y Canarias.

El procedimiento en Colombia empezó con una alerta de Inteligencia Naval sobre la posible contaminación del buque que había zarpado de Cartagena, lo que activó la vigilancia aérea y un seguimiento ininterrumpido de más de 18 horas.

Una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta efectuó la inspección del barco, localizando 81 bultos ocultos con el alcaloide, identificado luego por peritos de la Policía Nacional mediante pruebas especializadas.

Como resultado, la carga fue asegurada en el muelle de la guardia costera y quedó bajo custodia de la autoridad antinarcóticos regional. Desde la Armada Nacional destacaron que gracias a la pronta coordinación e inteligencia se logró “la incautación más importante en el Caribe del año”. La tripulación del buque fue considerada víctima y se mantuvo bajo protección durante el procedimiento.

El valor estratégico de Algeciras y el Campo de Gibraltar como puntos de entrada para estos cargamentos hacia Europa refuerza la preocupación de las autoridades frente a la sofisticación y el alcance de estas redes transnacionales, que utilizan rutas marítimas cada vez más complejas.

El cargamento, cercano a las
El cargamento, cercano a las dos toneladas, fue trasladado a la Estación de Guardacostas de Santa Marta, tras una operación de más de 18 horas que evitó su llegada al puerto de Algeciras, en España - crédito Armada de Colombia

En el operativo internacional en Europa se incautaron, según datos de los investigadores, más de 800.000 euros en efectivo, 30 embarcaciones, 70 vehículos, seis inmuebles, tres armas de fuego, dos hexacópteros, más de 150 móviles y equipos valorados en 2,5 millones de euros. La investigación se dividió en dos fases y terminó con la detención de 105 personas y decenas de allanamientos en islas Canarias, Andalucía y el Campo de Gibraltar.

Temas Relacionados

Armada De ColombiaBahía SolanoCuerpo Técnico De InvestigaciónFiscalía General De La NaciónIncautación De CocaínaCrimen OrganizadoColombia-Noticias

Más Noticias

Cónsul de Colombia en Bilbao denuncia arbitrariedades tras ser notificado de su salida pese a fallo judicial a su favor

Edgar Alberto Rojas también indicó que el tribunal había ordenado su reubicación o inclusión en una lista de espera, garantizando su seguridad social, lo que no se cumplió

Cónsul de Colombia en Bilbao

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

El ídolo del equipo bogotano y de la selección Colombia tuvo una clara oportunidad para darle la victoria al conjunto albiazul y, a la vez, habría hecho más emotivo el momento que compartieron los creadores de contenido en redes sociales

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: comenzó el encuentro entre los mandatarios

El encuentro entre ambos mandatarios se realiza en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. y cuenta con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Excusa médica de conjuez liberal retrasa decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

La ausencia de Manuel Antonio Avella y el impedimento de Alejandro Sánchez obligan al Consejo Nacional Electoral a buscar reemplazos para definir la situación del aspirante progresista

Excusa médica de conjuez liberal

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

La conquista del título en territorio asiático le permitió a la cucuteña lograr un avance destacado en el escalafón de mejores tenistas a nivel mundial

María Camila Osorio tuvo importante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

Marcela Reyes habló sin filtro sobre su salida exprés del reality de RCN: “En cuatro días hice lo que no han podido”

Isabella Ladera respondió con firmeza al comentario que cuestionó su maternidad, y le habría enviado indirecta a su ex: “Escoge bien al papá”

Deportes

María Camila Osorio tuvo importante

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

Estos serán los partidos que irán por TV en Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Alfredo Arias explicó por qué Teófilo Gutiérrez estuvo ausente del partido ante Pereira, y arremetió contra la prensa: “Mucha gente inventó cosas”

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, criticó a Sencia por la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”