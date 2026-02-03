Farruko rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante un concierto en Colombia: “A veces pensamos que somos inmortales”

El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales - crédito Facebook

Durante las Fiestas en Honor a la Virgen de la Candelaria de Orocué (Casanare), que se llevaron a cabo del 30 de enero al 2 de febrero de 2026, se presentaron varios artistas de talla mundial, entre ellos, el reguetonero puertorriqueño Farruko, que sorprendió con su show y aprovechó el paso por la tarima para dedicarle un homenaje a Yeison Jiménez, artista de música popular que murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

Ante un público que escuchó con atención sus palabras sobre el cantautor colombiano, el artista del género urbano destacó la fragilidad de la vida y el valor de aquellos que llevan alegría a los seguidores, palabras que se difundieron con amplitud en las redes sociales y con las que los internautas demostraron una vez más su dolor y reconocimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la intervención, Farruko llamó la atención de los presentes con la siguiente reflexión: “Corto y preciso para hacerle un pequeño homenaje a una gran estrella que halló Colombia y hace poco la perdimos en un accidente”, afirmó el músico, según quedó registrado en los celulares de los asistentes.

El famoso no dudó en hacer un reconocimiento al fallecido artista - crédito Enid Salgado / EFE

Y continuó su profundo relato conmoviendo a los seguidores del fallecido artista: “A veces pensamos que somos inmortales y, quizás, ustedes cuando ven a nosotros los artistas piensan que tenemos todo, pero al final del día somos un ser humano igual que ustedes. Respiramos, dormimos, sufrimos, lloramos, reímos”, refiriéndose a la vida que tienen detrás de los escenarios.

El intérprete se refirió a la tragedia que le ocurrió al artista de música popular como un mensaje para sus seguidores. “La vida es un tramo corto, hay que disfrutarla, hay que amarla, hay que valorarla”, dijo sobre la incertidumbre que existe en cada día.

Del mismo modo, agregó que el accidente ocurrió en medio del trabajo de Yeison Jiménez: “¿Y quién diría que él, yendo a hacer su trabajo, a llevar alegría a su público, a su fanaticada, perdiera la vida de esta manera? Pero nos deja algo que se queda en el tiempo y va a pasar de generación en generación, que son los recuerdos y su música”, reiteró Farruko, antes de solicitar un minuto de silencio y, luego, aplausos para su colega.

Finalmente, el puertorriqueño compartió su experiencia personal: “Yo tuve que coger una avioneta pa’ acá y les hablo claro: venía cagao, como decimos en Puerto Rico. Porque uno deja su familia, uno deja su tierra en busca de un sueño, en busca de seguir creciendo, en busca de seguir llevando alegría”, confesó ante la multitud que lo ovacionaba.

Farruko cerró su emotiva intervención con las siguientes palabras: “El tiempo pasa tan rápido, pero mi gente, lastimosamente lo único que tenemos seguro es la muerte. Así que sean felices, perdonen, pásenla bien, disfruten moderadamente y valoren el regalo de la vida, que es solo uno”, puntualizó.

En varios clips que circulan por las redes sociales se aprecia el momento en el que Farruko interpretó Aventurero, una de las canciones más populares de Yeison Jiménez, acompañada por el coro del público.

Sus palabras desataron aplausos y emoción entre el público - crédito Farruko/Instagram

Así fue el accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez

Cabe mencionar que el fallecimiento del artista ocurrió en medio de una tragedia aérea en Paipa, Boyacá, donde también fallecieron cuatro miembros de su equipo de trabajo y el piloto, según reportó la Aeronáutica Civil por medio de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diascc).

De acuerdo con el informe preliminar presentado por las autoridades, la avioneta Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA, disponía de un certificado de aeronavegabilidad vigente y había superado las pruebas requeridas un día antes del accidente, lo que descartó cualquier falta de habilitación técnica y eventuales fallas estructurales o explosiones previas al impacto.

La partida de Yeison Jiménez sigue recordándose en varios espectáculos - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Las autoridades señalaron que el accidente ocurrió segundos después del despegue, al perder altura la aeronave y colisionar con el terreno en la vereda Romita.