Colombia

Farruko rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante un concierto en Colombia: “A veces pensamos que somos inmortales”

Durante la presentación que hizo, el artista puertorriqueño logró que miles de asistentes cantaran juntos uno de los mayores éxitos del fallecido cantante

Guardar
El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales - crédito Facebook

Durante las Fiestas en Honor a la Virgen de la Candelaria de Orocué (Casanare), que se llevaron a cabo del 30 de enero al 2 de febrero de 2026, se presentaron varios artistas de talla mundial, entre ellos, el reguetonero puertorriqueño Farruko, que sorprendió con su show y aprovechó el paso por la tarima para dedicarle un homenaje a Yeison Jiménez, artista de música popular que murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

Ante un público que escuchó con atención sus palabras sobre el cantautor colombiano, el artista del género urbano destacó la fragilidad de la vida y el valor de aquellos que llevan alegría a los seguidores, palabras que se difundieron con amplitud en las redes sociales y con las que los internautas demostraron una vez más su dolor y reconocimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la intervención, Farruko llamó la atención de los presentes con la siguiente reflexión: “Corto y preciso para hacerle un pequeño homenaje a una gran estrella que halló Colombia y hace poco la perdimos en un accidente”, afirmó el músico, según quedó registrado en los celulares de los asistentes.

El famoso no dudó en
El famoso no dudó en hacer un reconocimiento al fallecido artista - crédito Enid Salgado / EFE

Y continuó su profundo relato conmoviendo a los seguidores del fallecido artista: “A veces pensamos que somos inmortales y, quizás, ustedes cuando ven a nosotros los artistas piensan que tenemos todo, pero al final del día somos un ser humano igual que ustedes. Respiramos, dormimos, sufrimos, lloramos, reímos”, refiriéndose a la vida que tienen detrás de los escenarios.

El intérprete se refirió a la tragedia que le ocurrió al artista de música popular como un mensaje para sus seguidores. “La vida es un tramo corto, hay que disfrutarla, hay que amarla, hay que valorarla”, dijo sobre la incertidumbre que existe en cada día.

Del mismo modo, agregó que el accidente ocurrió en medio del trabajo de Yeison Jiménez: “¿Y quién diría que él, yendo a hacer su trabajo, a llevar alegría a su público, a su fanaticada, perdiera la vida de esta manera? Pero nos deja algo que se queda en el tiempo y va a pasar de generación en generación, que son los recuerdos y su música”, reiteró Farruko, antes de solicitar un minuto de silencio y, luego, aplausos para su colega.

Finalmente, el puertorriqueño compartió su experiencia personal: “Yo tuve que coger una avioneta pa’ acá y les hablo claro: venía cagao, como decimos en Puerto Rico. Porque uno deja su familia, uno deja su tierra en busca de un sueño, en busca de seguir creciendo, en busca de seguir llevando alegría”, confesó ante la multitud que lo ovacionaba.

Farruko cerró su emotiva intervención con las siguientes palabras: “El tiempo pasa tan rápido, pero mi gente, lastimosamente lo único que tenemos seguro es la muerte. Así que sean felices, perdonen, pásenla bien, disfruten moderadamente y valoren el regalo de la vida, que es solo uno”, puntualizó.

En varios clips que circulan por las redes sociales se aprecia el momento en el que Farruko interpretó Aventurero, una de las canciones más populares de Yeison Jiménez, acompañada por el coro del público.

Sus palabras desataron aplausos y
Sus palabras desataron aplausos y emoción entre el público - crédito Farruko/Instagram

Así fue el accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez

Cabe mencionar que el fallecimiento del artista ocurrió en medio de una tragedia aérea en Paipa, Boyacá, donde también fallecieron cuatro miembros de su equipo de trabajo y el piloto, según reportó la Aeronáutica Civil por medio de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diascc).

De acuerdo con el informe preliminar presentado por las autoridades, la avioneta Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA, disponía de un certificado de aeronavegabilidad vigente y había superado las pruebas requeridas un día antes del accidente, lo que descartó cualquier falta de habilitación técnica y eventuales fallas estructurales o explosiones previas al impacto.

La partida de Yeison Jiménez
La partida de Yeison Jiménez sigue recordándose en varios espectáculos - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Las autoridades señalaron que el accidente ocurrió segundos después del despegue, al perder altura la aeronave y colisionar con el terreno en la vereda Romita.

Temas Relacionados

FarrukoYeison JiménezFarruko conciertoOrocuéCasanareColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

El sistema de transporte público anunció el esquema para facilitar la movilidad de los asistentes antes y después de la esperada presentación de la banda norteamericana

TransMilenio anunció horario extendido por

Con “turnos laborales”: así operaba plaza de vicio desmantelada en Medellín

Operativos simultáneos permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de Los Triana en el barrio Andalucía La Francia; la estructura criminal organizaba sus ventas mediante turnos y afectaba entornos escolares

Con “turnos laborales”: así operaba

Aguardiente, pollo asado y la bandera del M-19: reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump dejó ola de memes

La agenda oficial incluyó un diálogo centrado en la erradicación de cultivos ilícitos y la cooperación bilateral, con la participación de delegaciones ministeriales de ambos países. Se limitó el acceso a la prensa durante el encuentro

Aguardiente, pollo asado y la

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

El cuadro Cardenal jugará la fase de grupos de la Libertadores tras cinco años de ausencia

Conmebol pondría en la cuerda

Aumento de violencia de género y contra menores en Bogotá sería debido al recorte presupuestal: estas son las localidades más afectadas

Una reducción de fondos para programas sociales fue señalada por miembros del Concejo como factor que limita la capacidad institucional y deja a las víctimas expuestas ante un repunte sostenido de agresiones

Aumento de violencia de género
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

TransMilenio anunció horario extendido por

TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

Manuela Gómez conmovió en ‘La casa de los famosos’ al hablar de su hija: “Me cuesta amarla”

Bad Bunny disparó las reproducciones de su álbum ‘Debí tirar más fotos’ un día después de su triunfo en los Grammy: el incremento fue mayor al 100% en Spotify

Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras homenaje en el Campín de Bogotá: “Fue bonito y emotivo”

‘La casa de los famosos’ tiene nueva jueza: Karina García vuelve al programa en medio de expectativas y controversia

Deportes

Conmebol pondría en la cuerda

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

América de Cali no se detiene: busca un fichaje internacional para potenciar su delantera

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”

Dayro Moreno persigue dos récords: un como goleador y otro por su permanencia

Estos fueron los diagnósticos médicos que evitaron que Edwuin Cetré firmara con Athletico Paranaense