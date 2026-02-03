Bloque Resistencia Caribe es el grupo criminal que sería responsable del ataque a la cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, liderada por ‘Castor’

El lanzamiento de una granada por parte de dos individuos en motocicleta originó momentos de pánico y desencadenó una investigación que involucra a bandas criminales y a las autoridades judiciales y policiales locales - crédito redes sociales

Una explosión alarmó a residentes y visitantes la tarde del lunes, 2 de febrero, cerca de la cárcel Distrital El Bosque en el sur de Barranquilla.

Dos individuos en motocicleta lanzaron una granada en el área de parqueaderos y huyeron del lugar, lo que generó pánico y agudizó la tensión en la zona.

Las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Barranquilla investigan el hecho. La principal hipótesis vincula el ataque con la banda criminal Los Costeños, conocida también como Bloque Resistencia Caribe y encabezada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

Semana indicó que la investigación se centra en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los autores de la huida.

La disputa entre Los Costeños y Los Pepes, agrupación liderada por Digno Palomino, es el trasfondo de esta nueva oleada de violencia.

El hecho intensificó la preocupación en el sur de Barranquilla, mientras se indaga la posible relación entre la ola de violencia reciente y la disputa que mantienen grupos criminales rivales - crédito BRC / Facebook

La llegada reciente de miembros de Los Pepes a la cárcel El Bosque avivó la rivalidad, ya que, tradicionalmente, Los Pepes permanecen en La Modelo y Los Costeños en El Bosque. Esta pugna interna por el control carcelario ha propiciado episodios violentos consecutivos.

La víspera del atentado, el domingo 1 de febrero, se produjo otro ataque en el sector. Hombres armados en motocicleta dispararon contra las personas que acudían a visitar a internos, entre ellos varios menores de edad. Después de ese hecho, la Policía reforzó los controles en la zona para evitar nuevos actos violentos, aunque los esfuerzos no lograron impedir el ataque explosivo del día siguiente.

Un panfleto con la firma de Los Costeños circuló en redes sociales tras la explosión, lo que refuerza la hipótesis policial en torno a la autoría del atentado. Sin embargo, las autoridades aún no han expresado una confirmación oficial.

La investigación se mantiene activa bajo la supervisión de la Policía local y de entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Barranquilla.

El reciente incremento de violencia en el sur de Barranquilla ha generado preocupación en la comunidad. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que la línea de emergencia 123 está habilitada las 24 horas para recibir información confidencial y así prevenir nuevos hechos violentos en la ciudad y su área metropolitana.