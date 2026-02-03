Colombia

Bloque Resistencia Caribe es el grupo criminal que sería responsable del ataque a la cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, liderada por ‘Castor’

La violencia registrada mantiene en alerta a las familias del sur y pone la lupa sobre la disputa criminal en los alrededores

Guardar
El lanzamiento de una granada
El lanzamiento de una granada por parte de dos individuos en motocicleta originó momentos de pánico y desencadenó una investigación que involucra a bandas criminales y a las autoridades judiciales y policiales locales - crédito redes sociales

Una explosión alarmó a residentes y visitantes la tarde del lunes, 2 de febrero, cerca de la cárcel Distrital El Bosque en el sur de Barranquilla.

Dos individuos en motocicleta lanzaron una granada en el área de parqueaderos y huyeron del lugar, lo que generó pánico y agudizó la tensión en la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Barranquilla investigan el hecho. La principal hipótesis vincula el ataque con la banda criminal Los Costeños, conocida también como Bloque Resistencia Caribe y encabezada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

Semana indicó que la investigación se centra en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los autores de la huida.

La disputa entre Los Costeños y Los Pepes, agrupación liderada por Digno Palomino, es el trasfondo de esta nueva oleada de violencia.

El hecho intensificó la preocupación
El hecho intensificó la preocupación en el sur de Barranquilla, mientras se indaga la posible relación entre la ola de violencia reciente y la disputa que mantienen grupos criminales rivales - crédito BRC / Facebook

La llegada reciente de miembros de Los Pepes a la cárcel El Bosque avivó la rivalidad, ya que, tradicionalmente, Los Pepes permanecen en La Modelo y Los Costeños en El Bosque. Esta pugna interna por el control carcelario ha propiciado episodios violentos consecutivos.

La víspera del atentado, el domingo 1 de febrero, se produjo otro ataque en el sector. Hombres armados en motocicleta dispararon contra las personas que acudían a visitar a internos, entre ellos varios menores de edad. Después de ese hecho, la Policía reforzó los controles en la zona para evitar nuevos actos violentos, aunque los esfuerzos no lograron impedir el ataque explosivo del día siguiente.

Un panfleto con la firma de Los Costeños circuló en redes sociales tras la explosión, lo que refuerza la hipótesis policial en torno a la autoría del atentado. Sin embargo, las autoridades aún no han expresado una confirmación oficial.

La investigación se mantiene activa bajo la supervisión de la Policía local y de entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Barranquilla.

El reciente incremento de violencia en el sur de Barranquilla ha generado preocupación en la comunidad. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que la línea de emergencia 123 está habilitada las 24 horas para recibir información confidencial y así prevenir nuevos hechos violentos en la ciudad y su área metropolitana.

Temas Relacionados

Los CosteñosBarranquillaLos PepesInstituto Nacional Penitenciario y CarcelarioAtaque ExplosivoSeguridad Ciudadana

Más Noticias

Gustavo Petro ordenó atención inmediata de la emergencia en La Mojana y Córdoba por lluvias: “Cuidarse mucho aguas abajo”

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano emitió una alerta sobre la situación del embalse de Urrá y advirtió a la población

Gustavo Petro ordenó atención inmediata

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Un video muestra cómo, antes de la reanudación del segundo tiempo del partido entre Millonarios y Medellín, se regó el césped para ocultar los baches en la gramilla del estadio de la capital del país

Así estarían “maquillando” el estado

Esto dijo Roy Barreras sobre proceso de Iván Cepeda en la consulta de marzo: “Si el CNE no resuelve, la consulta del Frente Amplio sigue en pie”

El aspirante subrayó la importancia de evitar escenarios de polarización y destacó la incorporación de nuevos estrategas para fortalecer su campaña en la recta final

Esto dijo Roy Barreras sobre

Sacerdote Mauricio Galibello, condenado por abusar de un menor en Colombia hace 15 años, sigue prófugo de la justicia: hace actividades religiosas en Perú

El expediente judicial identificó al condenado como Mauricio Galibello Medina, quien recibió sentencia en 2011 del Juzgado 32 de Conocimiento de Bogotá por acceso carnal abusivo con menor de 14 años

Sacerdote Mauricio Galibello, condenado por

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: siga las últimas noticias

El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca a las 12:00 p. m. y contará con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Cantante que rinde tributo a

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

J Balvin está molesto con Valentina Ferrer por un detalle que no pasó inadvertido en los Premios Grammy: “Chichón de piso me dicen”

Estos son los prestigiosos diseñadores de los vestidos que usó Karol G en los Grammy 2026: ⁠las prendas cuestan una fortuna

⁠Karina García contó cómo se siente tras mudarse a Bogotá para su nuevo proyecto en ‘La casa de los famosos’: “Un carrusel de emociones”

Así fue la disculpa de Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Así estarían “maquillando” el estado

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La increíble oportunidad de gol que Falcao falló en el empate Millonarios - Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana