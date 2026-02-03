Colombia

Álvaro Uribe denunció compulsa de copias en su contra por dos asesinatos en los años 90: “Es abusiva y políticamente motivada”

Las declaraciones del exmandatario surgen tras ser señalado en una investigación judicial que involucra la muerte de Jesús María Valle y otros hechos violentos ocurridos mientras era gobernador de Antioquia

Las acusaciones y defensas cruzadas
Las acusaciones y defensas cruzadas en torno a Álvaro Uribe resaltan los desafíos institucionales que enfrenta el sistema judicial colombiano en la gestión de casos de alto impacto y repercusión pública - crédito Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, rechazó las recientes decisiones judiciales en su contra, atribuyendo motivaciones políticas a la compulsa de copias dictada por un juez en pleno ambiente electoral en Colombia.

El caso lo vincula con investigaciones por dos asesinatos cometidos en los años noventa, atribuidos al exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez. Se trata de un caso iniciado en octubre de 2025.

El expresidente defendió públicamente su conducta, insistiendo en que siempre trató con respeto a Jesús María Valle, abogado asesinado y reconocido defensor de derechos humanos. Uribe afirmó que recibió a Valle en la Gobernación de Antioquia cuando solicitó cita y precisó que el último encuentro ocurrió en diciembre de 1996, no en 1997, como se menciona en la compulsa.

Según las declaraciones de Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter, ambos participaron en una visita a Ituango junto con autoridades y comunidades, hecho que, recordó Uribe, cuenta con registros periodísticos.

Además, relató que el entonces asesor de paz del departamento, Jaime Jaramillo Panesso, invitó a Valle a un nuevo viaje, pero el abogado rechazó la propuesta.

Uribe calificó de “miserable” deducir que su defensa del general Carlos Ospina, comandante de la Cuarta Brigada, implicara cualquier instigación contra Valle. Sostuvo que, aunque ha sido polémico en su carrera política, nunca ha promovido acciones violentas ni ha sido instigador de criminales.

Un proceso impulsado por un
Un proceso impulsado por un juez y centrado en investigaciones de homicidios permanece en agenda pública, generando reacciones debido al contexto político y las acusaciones cruzadas entre el exgobernante y sus opositores - crédito captura de pantalla / X

“Sobre la infamia: 1)Al Dr Jesús María Valle lo recibí en la Gobernación cuando pedía cita. La última vez fue en diciembre de 1996, no en diciembre de 1997. Tuve con él un trato respetuoso. 2)Fui con él a Ituango a un consejo con la comunidad y las autoridades. Viajó conmigo en un helicóptero de la Gobernación. Está el registro periodístico de la visita. 3)Está probado que el Dr Jaime Jaramillo Panesso, Asesor de Paz del Departamento, lo invitó a un nuevo viaje aéreo, pero el Dr Valle no quiso ir”, expresó Urieb en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Con respecto a la compulsa de copias, Uribe la tildó de “abusiva” y políticamente motivada. Reiteró que los cuestionamientos actuales se fundamentan en una supuesta reunión con un hombre identificado como Villalba, la cual, asegura, nunca existió, y en un lugar que jamás ha visitado.

Explicó que los desplazamientos en esa zona eran complejos por motivos de orden público y que siempre era acompañado por personalidades como el director nacional de la Policía, algunos ya fallecidos. Según Uribe, la Fiscalía había descartado hace años la declaración que ahora se utiliza nuevamente en su contra.

El proceso judicial al que se refiere Uribe se originó en octubre de 2025, cuando un juez remitió copia a la Fiscalía durante el juicio contra José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad. Actualmente, el caso avanza en pleno periodo electoral, lo que ha intensificado el debate político a raíz de la aspiración de Uribe al Senado en 2026.

Una compulsa de copias derivada
Una compulsa de copias derivada de casos de los años noventa y las declaraciones públicas del exjefe de Estado alimentan la controversia política, en la que se cruzan versiones de figuras judiciales y testimonios históricos - crédito suministrado a Infobae Colombia

Durante sus declaraciones, el exmandatario vinculó los nuevos movimientos judiciales a una estrategia política de sus opositores, especialmente de Iván Cepeda, candidato, y de Gustavo Petro, actual presidente. Sostuvo que buscan verlo en prisión, apoyándose en el testimonio de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, presentado en el juicio contra Narváez.

Esto dijo el expresidente Uribe:

“4) Es miserable deducir que, por mi defensa del general Carlos Ospina, comandante de la Cuarta Brigada, yo instigaba contra el doctor Valle. He sido polémico, pero jamás instigador de criminales.

5) Al doctor Valle Jaramillo lo asesinaron cuando yo estaba en la Universidad de Oxford; no faltó la infamia en mi contra, la cual respondí con toda franqueza.

6) No hay un solo opositor, en mi larga vida de controversia, que pueda decir, más allá de la calumnia, que yo lo haya amenazado.

7) Es abusivo que me hayan compulsado copia por una reunión con un señor Villalba, reunión inexistente por el lugar que nunca he visitado, por haber llegado en un carro que no podía transitar por orden público, por compañías como el director nacional de la Policía y otras personalidades, alguno ya fallecido. Esta compulsa política desconoce que hace muchos años la Fiscalía demeritó esa declaración”, finalizó Uribe.

El contexto del caso remite a hechos de violencia graves en Colombia en los años noventa. Según Uribe, Jesús María Valle fue asesinado cuando él se encontraba en la Universidad de Oxford en Reino Unido. Además del papel del general Ospina y del asesor de paz Jaramillo Panesso, el expediente incluye declaraciones de figuras como Narváez y Mancuso, lo que ha mantenido el caso en la agenda pública y mediática durante décadas.

Las investigaciones por crímenes del
Las investigaciones por crímenes del pasado resurgen con fuerza en medio de la campaña al Senado de Álvaro Uribe, suscitando un debate nacional sobre memoria, instituciones y responsabilidad política en Colombia - crédito Mariano Vimos / Colprensa

En medio de la campaña electoral y ante las acusaciones, Uribe insistió en que no hay ningún adversario que pueda probar amenazas reales por su parte. Subrayó que su trayectoria se ha desarrollado siempre dentro de los límites del debate democrático, manteniendo la controversia política lejos de cualquier intimidación.

