Más de 50.000 personas mayores en Colombia recibirán un nuevo subsidio mensual: está dirigido a quienes participen en arte y cultura

Prosperidad Social inicia el octavo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor para adultos mayores en situación de pobreza - crédito Prosperidad Social

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento para la Prosperidad Social, anunció el lanzamiento de la estrategia Cultura es Dignidad Mayor, una iniciativa sin precedentes que beneficiará a más de 50.000 artistas y agentes culturales mayores con un subsidio mensual de $230.000 pesos.

La medida, presentada por el presidente Gustavo Petro, busca reconocer el legado y la memoria viva de quienes han dedicado su vida al arte, la cultura y los saberes tradicionales en Colombia, pero que en la actualidad no cuentan con pensión ni recursos mínimos suficientes para su subsistencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta estrategia es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los ministerios de las Culturas y del Trabajo, y Prosperidad Social. Se implementará como una modalidad especial dentro del programa Colombia Mayor, enfocada en adultos mayores del sector cultural, una población que históricamente ha estado expuesta a la informalidad laboral, el trabajo comunitario y la economía popular, sin acceso a la protección pensional.

El subsidio mensual de 230.000 pesos busca reconocer el legado de quienes dedicaron su vida a las artes, la cultura y los saberes tradicionales - crédito Prosperidad Social

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, subrayó que la articulación estatal busca garantizar trabajo digno, protección social y tranquilidad en la vejez para los artistas y creadores del país:

“Trabajamos para que el arte y la cultura no sean sinónimo de precariedad, sino de trabajo digno, protección social y tranquilidad en la vejez. Hoy el Estado se articula para garantizar que ninguna persona mayor del sector cultural quede desamparada, y que los años dedicados a crear, enseñar y preservar nuestra cultura se traduzcan en seguridad económica y dignidad en esta etapa de la vida”, enfatizó Sanguino.

Por su parte, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que la entidad entregará esta renta básica solidaria de 230.000 pesos mensuales a 50.000 adultos mayores del ecosistema cultural, cumpliendo así el compromiso presidencial de dignificar la labor cultural y fortalecer la justicia social en todos los territorios.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, recalcó que la cultura es también trabajo y que quienes han cuidado y transmitido los saberes, oficios, lenguajes y expresiones artísticas merecen protección social y condiciones de vida dignas.

El Programa Cultura es Dignidad Mayor promueve trabajo digno, protección social y tranquilidad en la vejez para artistas y creadores - crédito Prosperidad Social

Cabe señalar que la iniciativa Cultura es Dignidad Mayor incluirá a personas de todos los campos culturales: artes, músicas, danzas, teatro, circo, literatura, patrimonio, oficios tradicionales, cocinas ancestrales, saberes populares, culturas campesinas, además de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

¿Quiénes pueden postularse?

El subsidio está dirigido a personas naturales creadoras, portadoras del patrimonio, sabedoras, gestoras culturales y quienes desarrollan labores relacionadas con las artes, culturas y patrimonios, que no tengan posibilidad de pensionarse ni cuenten con medios mínimos para subsistir. Los postulantes deben:

No tener pensión.

Ser colombiano o colombiana.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener mínimo 60 años (mujeres) o 65 años (hombres).

Pertenecer a los grupos A, B y subgrupo C1 del Sisbén IV.

Soportar su condición de agente cultural ante el Ministerio de las Culturas.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción se realiza en el aplicativo oficial https://dignidadmayor.mincultura.gov.co/. Allí, los interesados deben diligenciar el formulario con información básica, adjuntar el documento de identidad (vigente), certificados de invalidez si aplica, y soportes de su condición de agente cultural, como video o entre tres y cinco evidencias que acrediten su trayectoria y aportes.

El subsidio está dirigido a creadores, portadores del patrimonio, sabedores y gestores culturales sin posibilidades de pensionarse ni recursos mínimos - crédito Prosperidad Social

El video, de hasta cinco minutos, debe responder preguntas sobre identidad, historia, trayectoria, aportes, contribución y reconocimiento, incluyendo testimonios sobre su labor.

El proceso incluye la validación de requisitos por Prosperidad Social y la valoración de la trayectoria cultural por el Ministerio de las Culturas. Posteriormente, se priorizan los beneficiarios según criterios de vulnerabilidad y disponibilidad de cupos, y se realiza la vinculación al programa Colombia Mayor.

Cronograma de la convocatoria:

Apertura: 30 de enero de 2026.

Cierre de inscripciones: 10 de febrero de 2026 (11:59 p. m.).

Valoración de registros: 10 al 17 de febrero.

Subsanación: 18 y 19 de febrero.

Postulación ante Prosperidad Social: 23 de febrero de 2026.

No pueden participar personas jurídicas, menores de la edad requerida, quienes no sean colombianos, no puedan acreditar su actividad cultural, ya sean beneficiarios de Colombia Mayor, o pertenezcan a subgrupos C2 al C18 o grupo D del Sisbén IV.