Hoteles en Colombia tuvieron cifras negativas en 2025 y temen lo que pasará en 2026 con el salario mínimo y la Reforma Laboral

Colombia cuenta con una robusta cadena de hoteles, pero hay crecientes quejas por la informalidad que ataca al sector - crédito Google Maps

La ocupación hotelera Colombia cerró diciembre de 2025 con un 54,7% y promedió 56,7% en el acumulado de enero a diciembre, de acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Aunque el sector mostró cierta estabilidad frente a 2024, las cifras representan una disminución de 6,6 puntos porcentuales respecto al máximo nacional registrado en 2022, cuando la ocupación fue de 61,4%.

El retroceso, según el gremio, implica un descenso considerable en el número de habitaciones diarias no alquiladas. Cada punto porcentual equivale cerca de 5.332 habitaciones al día, por lo que la diferencia entre 2022 y 2025 se traduce en 35.404 habitaciones menos ocupadas cada día, lo que representa alrededor de un millón de habitaciones al mes en todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La disminución diaria afecta de manera directa los ingresos, el empleo formal y la sostenibilidad financiera de los establecimientos. De acuerdo con los cálculos, cada establecimiento dejó de ocupar entre tres y 21 habitaciones por día durante 2025, dependiendo de el tamaño.

La ocupación hotelera de 2025 en Colombia fue de 56,7% - crédito Cotelco

En cuanto a la procedencia de los huéspedes, los viajeros nacionales siguieron siendo el principal motor del sector. Durante 2025, el 66,2% de los clientes fueron de origen nacional, mientras que el 33,7% correspondió a huéspedes internacionales. En diciembre, la tendencia se acentuó: el 70,5% de la demanda correspondió a turismo nacional.

Disparidades a nivel regional

Por su parte, el análisis regional revela disparidades en la recuperación:

San Andrés y Providencia: experimentaron una recuperación al pasar de 53,7% en 2024 a 62,4% en 2025, un aumento de 8,6 puntos porcentuales.

Tolima: mejoró, al crecer de 56,4% a 62,2%, un alza de 5,7 puntos.

Cauca: la ocupación creció 8,3 puntos porcentuales, aunque no superó el 46%.

Risaralda: registró una disminución de 3,9 puntos porcentuales en la ocupación anual.

Casanare: cayó 3 puntos.

Meta: sufrió una contracción de 2,3 puntos respecto a 2024.

El tamaño de los establecimientos también influyó en los resultados de 2025:

Los hoteles con entre 151 y 200 habitaciones subieron de 56,8% a 59,9%, un avance de 3,1 puntos porcentuales.

Aquellos con más de 201 habitaciones pasaron de 58,6% a 60,5%, un incremento de dos puntos.

Los alojamientos con 51 a 100 habitaciones descendieron de 58,5% a 57,5%, una caída de 1,1 puntos porcentuales.

El leve crecimiento observado en 2025 se explica principalmente por el mejor desempeño de los establecimientos de mayor tamaño - crédito Cotelco

Proyecciones para 2026

De cara a 2026, Cotelco anticipa un entorno “particularmente desafiante”, con presiones estructurales sobre los costos operacionales, una demanda interna debilitada y un contexto competitivo y regulatorio cada vez más complejo. La asociación señala que el aumento del salario mínimo y la Reforma Laboral aumentarán la rigidez y los costos en un sector intensivo en mano de obra.

Según esta, con el salario mínimo que aumentó 23,7% para 2026 y, junto con los nuevos requerimientos laborales, exigirá márgenes más estrechos de operación a los hoteles formales y limitará su capacidad de inversión y de generación de empleo formal.

Peso de la informalidad

A este escenario se suma el peso de la informalidad, en especial, en el alojamiento turístico informal. La existencia de viviendas de uso turístico no reguladas ni sujetas a tributación intensifica la competencia desleal y complica la viabilidad de los establecimientos formales que cumplen con la normativa.

El gremio que lidera José Andrés Duarte advirtió que el nivel de informalidad persiste en el mercado, afectando la sostenibilidad del sector.

Los hoteles se quejan de los sobrecostos laborales con los que tienen que cargar en 2026 - crédito Canva

A su vez, el turismo nacional todavía no recupera los niveles de movilidad y gasto alcanzados en 2022, lo que ralentiza la recuperación de la ocupación y de los ingresos, sobre todo, en destinos muy dependientes del turismo doméstico.

Condiciones que fortalezcan el empleo formal

La asociación enfatiza la necesidad de seguir con el monitoreo del comportamiento regional y de establecer condiciones que fortalezcan la sostenibilidad, la inversión y el empleo formal en la industria hotelera del país.

“El 2026 será un año exigente para el sector hotelero. A los desafíos de una demanda que aún no se consolida plenamente, se suman presiones significativas en los costos operacionales derivadas de cambios normativos y del incremento del salario mínimo. En un sector donde la nómina representa entre el 30% y el 40% de los costos operativos, estas medidas tienen un impacto directo sobre la sostenibilidad de los establecimientos formales”, puntualizó José Andrés Duarte.