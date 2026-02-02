Gustavo Petro llegó a Washington, Estados Unidos, para la reunión con Donald Trump mañana

Gustavo Petro inició una visita oficial de cuatro días en Estados Unidos con una agenda diplomática clave. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, llegó a Washington, Estados Unidos, a las 12:30 a. m. para cumplir una agenda oficial de cuatro días que tendrá como eje central su reunión con el presidente Donald Trump, programada para este martes 3 de febrero a las 11:00 a.m. en la Casa Blanca. El encuentro marca un momento clave en la relación entre ambos países, luego de meses de tensiones diplomáticas y diferencias públicas en temas sensibles.

El arribo del mandatario colombiano se da en medio de una expectativa política y diplomática alta, tanto en Bogotá como en Washington, debido al impacto que puede tener esta cita en la cooperación bilateral, especialmente en asuntos como seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, migración y estabilidad regional.

Una reunión que marca un nuevo capítulo bilateral

De acuerdo con información oficial divulgada por ambos gobiernos, la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump busca establecer una hoja de ruta clara para la relación entre Colombia y Estados Unidos, tras un 2025 marcado por rifirrafes diplomáticos, diferencias en la política antidrogas y posturas encontradas frente a conflictos internacionales.

Desde la Casa Blanca se confirmó que el encuentro hace parte de la agenda oficial del presidente Trump para esta semana y que los diálogos estarán enfocados en asuntos prioritarios para ambos países, con énfasis en seguridad regional y control del narcotráfico. La cita se realizará bajo estrictas medidas logísticas y sin presencia de medios de comunicación, una decisión que busca evitar situaciones tensas como las ocurridas en encuentros previos del mandatario estadounidense con otros jefes de Estado.

El encuentro con Donald Trump se realizará este martes en la Casa Blanca bajo estrictas medidas de seguridad. - crédito Reuters y Cancillería de Colombia

Lucha contra el narcotráfico y seguridad, en el centro del diálogo

Uno de los ejes centrales de la reunión será la política antidrogas. El Gobierno colombiano expondrá los avances y resultados de las operaciones contra el narcotráfico, así como las estrategias de erradicación, interdicción y control territorial que se han implementado durante la actual administración.

Estados Unidos sigue siendo uno de los principales aliados de Colombia en cooperación técnica y operativa contra las economías ilícitas. Sin embargo, el presidente Petro ha insistido en la necesidad de replantear el enfoque tradicional de la lucha antidrogas, un punto que ha generado debate en la relación bilateral y que ahora será discutido cara a cara con Trump.

En materia de seguridad regional, también se abordará el intercambio de información, la cooperación frente a amenazas transnacionales y la definición de la asistencia militar bilateral. Según AmCham Colombia, este encuentro no representa un reinicio total de la relación, sino una reconfiguración gradual basada en intereses compartidos y resultados verificables.

Relación económica y comercio bilateral

Otro tema clave en la agenda es la relación económica y comercial. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y uno de los mayores destinos de sus exportaciones. Durante el encuentro se revisarán asuntos relacionados con comercio bilateral, inversión extranjera y estabilidad jurídica, factores observados con atención por el sector empresarial.

Seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral están entre los temas centrales de la reunión. - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

Contexto diplomático y mensajes políticos

Antes de su viaje, el presidente Petro confirmó su desplazamiento a Washington a través de redes sociales y reiteró que el objetivo del encuentro es avanzar en una agenda bilateral integral, que incluya temas sociales, económicos y de seguridad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que, mientras se desarrolla la reunión, se realicen manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia y la paz.

“Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas”, afirmó el mandatario en declaraciones al sistema de medios públicos RTVC, en las que también se mostró optimista frente a los resultados del encuentro.

El presidente Gustavo Petro dijo que viaja a Washington con optimismo y con la expectativa de obtener “buenas noticias” tras la reunión con Donald Trump. - crédito @infopresidencia/X

¿Quiénes acompañan a Gustavo Petro en Washington?

La comitiva presidencial está integrada por altos funcionarios del Gobierno, entre ellos la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín. La presencia de esta delegación refleja la importancia estratégica de los temas que se discutirán.

Agenda oficial en Estados Unidos

Además de la reunión con Trump, Petro tiene programados encuentros multilaterales, entre ellos una visita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el miércoles 4 de febrero a las 3:00 p. m.. También se espera que se aborden temas como la situación política en Venezuela, asuntos migratorios y la cooperación regional.

La visita tiene como objetivo recomponer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos y sentar las bases de una nueva etapa de diálogo. El resultado de este encuentro podría marcar el rumbo de la política exterior colombiana y su relación con uno de sus aliados históricos más importantes.