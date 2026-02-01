María Fernanda Cabal mandó a dormir al “garaje” a Lafaurie por su opinión sobre Iván Cepeda: “Cuando la gente se vuelve vieja...”

Tras la contienda política, María Fernanda Cabal se sincera con su hijo Juan José Lafaurie. Descubre por qué se siente feliz y liberada de una gran presión - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

A finales de enero de 2026, el nombre de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), acaparó titulares en todo el país debido a sus controvertidas declaraciones sobre el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico y uno de los más firmes críticos del uribismo.

Aunque el comentario de Lafaurie sobre Cepeda fue interpretado como un intento de elogio, su repercusión en los círculos políticos de la derecha fue inmediata y contundente, especialmente en el seno del Centro Democrático, su antiguo partido político —con el que rompió su relación junto con su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pese a ser uno de sus fundadores—.

Lafaurie no solo elogió a Cepeda como un “hombre reflexivo y ponderado”, sino que afirmó que el senador tenía una “visión de Estado coherente”, al tiempo que sugería que sería un mejor presidente que Gustavo Petro. Este tipo de ‘alabanza’ a un político que representa todo lo contrario al pensamiento del uribismo desató un torbellino de reacciones furiosas, tanto en la esfera política como dentro de su propio hogar, donde su esposa no dudó en expresar su descontento.

Esto piensa la senadora Cabal sobre las polémicas palabras de su esposo

María Fernanda Cabal, conocida por su férrea postura ideológica y su apoyo inquebrantable a la línea dura del uribismo, no tardó en pronunciarse sobre la situación; sin embargo, su declaración más llamativa no fue ante los medios de comunicación, sino frente a las cámaras de su hijo Juan José Lafaurie, en un video compartido en TikTok, en el que la senadora dejó clara su postura sobre las declaraciones de su esposo.

La conversación que se desencadenó entre madre e hijo desveló las tensiones que se vivieron en el hogar Cabal-Lafaurie. En un tono relajado pero firme, Juan José comenzó el diálogo preguntando sobre la llegada de José Félix a la casa, anticipando que su padre no dormiría “aquí” debido a sus comentarios.

María Fernanda Cabal, visiblemente molesta, no tardó en expresar que su esposo debía ser mandado a dormir “afuera, en el garaje”, dejando claro que no iba a permitir que tales “pendejadas” pasaran desapercibidas.

“Ese man no va a dormir aquí. Ese man con sus declaraciones de Cepeda, con no sé quién (...)”, comentó Juan José, refiriéndose a las declaraciones de su padre. La respuesta de la legisladora fue tajante: “Qué mamera, no jodas”, dejando entrever su irritación.

La senadora fue más allá, señalando que, en su opinión, su esposo había tomado esas posiciones solo porque se “volvió viejo” y, como resultado, “pendejo”. Esta declaración reveló una mirada crítica y amarga hacia las posturas de Lafaurie, al que percibe como alguien que, en su proceso de envejecimiento político, se había distanciado de las ideas que antes compartían.

En un intercambio que parecía más propio de una discusión doméstica que de una conversación pública, María Fernanda Cabal explicó que, en su opinión, las decisiones de su esposo en relación con las negociaciones con la guerrilla (en el gobierno Petro) no habían sido realmente propias, sino que respondían a órdenes directas de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente y líder del Centro Democrático.

Así pasa la ‘tusa’ María Fernanda Cabal al no lograr ser la candidata del Centro Democrático

Según la senadora, las acciones de Lafaurie durante el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaban más relacionadas con una “estrategia de estar que no estar”, una postura que, a juicio de Cabal, no reflejaba una verdadera convicción personal.

“Cuando uno está en ese ambiente —como me pasaba a mí en el Congreso—, que se me acercaban los que eran de la guerrilla, yo sé que uno causa atracción, porque es la atracción del contrario. Y uno dice: ‘Nos sentamos a conversar entre los diferentes’, pero yo moralmente era incapaz”, reflexionó Cabal, mientras continuaba justificando su visión sobre el comportamiento de Lafaurie.

La postura política de la senadora, clara y decidida, es que las negociaciones con grupos armados deben ser vistas con escepticismo y como una consecuencia de las “presiones externas” más que como una verdadera iniciativa de diálogo.

La conversación continuó con Juan José preguntando cómo se sentía su madre en ese momento, mientras ella hablaba de lo “feliz” que estaba al haber dejado atrás el peso de ser parte del aparato político y las presiones que conlleva ocupar un cargo de importancia dentro del Centro Democrático; referencia directa a su paso como precandidata presidencial, pero que no ganó la consulta interna y terminó con el título oficial su colega Paloma Valencia.

María Fernanda Cabal expresó, de manera sincera, que la “autenticidad” había sido su bandera política y que su salida del partido significaba también la liberación de una “carga” que la había acompañado durante años.

“Cuando uno tiene jefes y tiene el deseo de llegar a un cargo tan alto y de ser candidata de un partido, uno quiere hacer todo lo mejor. Entonces, el miedo es cómo te juzgan, cómo te ven (...) Tenía un deseo muy grande porque para mí era improbable perder, porque dentro del sentido común también está la realidad y las probabilidades. Hoy que no estoy, digo: ¿Qué pasó? Uno cabe o no cabe. Quiero pensar en mí y quiero ser muy feliz y quiero seguir ayudando a Colombia”, señaló la senadora al respecto de su derrota en el Centro Democrático.

Con algo de tristeza por su trayectoria política, la senadora compartió su perspectiva sobre el hecho de que, a pesar de haber sido siempre una de las favoritas, no logró obtener la candidatura presidencial para representar a su partido en las elecciones.

“Uno no deja de confundir el deseo en los tiempos que uno considera que son. Hace tres años y medio yo estaba en la cúspide. Yo me convertí en un fenómeno político y de derecha; me bajaron. Dije: ‘No es ahora, es después’. Y no es ahora tampoco, y no será. Es mi pregunta, cuando yo lo único que ofrezco es servir y ayudar a un país”, señaló María Fernanda Cabal.