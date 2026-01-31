En el sur de Bogotá fueron incautadas 155 botellas de licor adulteradas

Incautadas 155 botellas de licor adulterado y una mujer capturada dejan operativos en San Cristóbal - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La reciente intervención de las autoridades en el suroriente de Bogotá culminó con la incautación de 155 botellas de licor adulterado y la detención de una mujer de 36 años. La operación tuvo lugar en San Cristóbal, donde los controles sobre establecimientos abiertos al público se intensificaron bajo la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

Los agentes realizaron una serie de inspecciones y procesos de verificación documental en cigarrerías y otros locales de la zona. Durante estas acciones, un peritaje preliminar permitió identificar irregularidades en los hologramas de varias botellas de licor, lo que llevó a la incautación inmediata de los productos.

El mayor Jhon Barrera, comandante estación de Policía San Cristóbal, informó que como resultado, las autoridades impusieron una suspensión temporal de diez días a la actividad económica del establecimiento implicado, en cumplimiento de la Ley 1801 de 2026. Paralelamente, la Policía procedió a capturar a la responsable, quien deberá enfrentar cargos por corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la salud y la vida, recordando que la línea de emergencia 123 permanece disponible para recibir denuncias.

El Mayor Jon Jairo Barrera, comandante de la estación de San Cristóbal, informa sobre la incautación de 155 botellas de licor adulterado y la captura de la propietaria de un establecimiento en el barrio Nariño Sur - crédito Mebog

Desarticulan local que vendía licor adulterado en Bogotá

La incautación de más de mil botellas de licor en mal estado en el barrio Villa Anny I, en el suroccidente de Bogotá, puso en alerta a las autoridades locales tras una denuncia ciudadana que permitió identificar un punto clandestino de venta de bebidas vencidas y posiblemente adulteradas.

El operativo, liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia junto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Bosa, terminó con la suspensión temporal del establecimiento y la captura de dos personas.

Autoridades decomisan más de 1.200 botellas de cerveza vencida y 148 botellas de aguardiente adulterado sin registros sanitarios - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

Al ingresar al local, los funcionarios hallaron decenas de botellas de cerveza de litro con fechas de caducidad ya vencidas, algunas del año 2024, y cajas con 148 botellas de supuesto alcohol etílico etiquetado como aguardiente El Patrón.

Según las autoridades, el sitio operaba a puerta cerrada y vendía productos a través de una ventana, sin la documentación legal requerida ni registro en la Cámara de Comercio.

La Secretaría de Seguridad detalló que el presunto aguardiente no estaba registrado ante el Invima y presentaba partículas en suspensión, un indicio más de posible adulteración.

En total, se decomisaron 1.276 botellas de cerveza de distintas marcas que superaban la fecha de caducidad, lo que representaba un “grave riesgo para la salud de los consumidores”, advirtió la Secretaría.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana actúan tras una denuncia ciudadana sobre venta ilegal de alcohol en Bogotá - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Tras estos hallazgos, las autoridades capturaron a dos personas y decretaron la suspensión del local por diez días, además de imponer un comparendo por infracciones que afectan tanto la integridad ciudadana como el sector económico.

La Policía Metropolitana de Bogotá insistió en la importancia de que la ciudadanía siga reportando situaciones que representen riesgos para la vida y la salud. “La Línea de Emergencias 123 está disponible las 24 horas, todos los días de la semana”, recordaron desde la institución.

Los productos incautados, al carecer del aval del Invima, representaban un peligro para la salud pública en el suroccidente de la ciudad, reforzando la advertencia sobre la importancia de la denuncia ciudadana y la vigilancia continua sobre el comercio de bebidas alcohólicas.

Las acciones recientes en Bogotá evidencian el desarrollo de las acciones institucionales con la protección de la salud pública y el control del comercio ilegal de bebidas alcohólicas. La coordinación entre autoridades y la respuesta a las denuncias ciudadanas han permitido identificar puntos de venta clandestinos, retirar productos inseguros del mercado y aplicar sanciones administrativas y penales.