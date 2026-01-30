Colombia

Indepaz reveló cifras de crecimiento de grupos criminales en Colombia entre 2024 y 2025

El Clan del Golfo registra un aumento del 30%, pasando de 7.551 integrantes en 2024 a 9.840 en 2025, con 3.328 hombres en armas y 6.512 en redes de apoyo para este último año, siendo el grupo armado con mayor incremento

El Clan del Golfo registra un aumento del 30 %, pasando de 7.551 integrantes en 2024 a 9.840 en 2025, con 3.328 hombres en armas y 6.512 en redes de apoyo para este último año, siendo el grupo armado con mayor incremento - crédito Luisa González/Reuters

Según el conteo de la fuerza pública que se realizó de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, que fgue revelado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) la cantidad de integrantes de los grupos armados organizados (GAO) en Colombia presenta variaciones relevantes en este periodo.

El Clan del Golfo registra un aumento del 30 %, pasando de 7.551 integrantes en 2024 a 9.840 en 2025, con 3.328 hombres en armas y 6.512 en redes de apoyo para este último año. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) subío un 9%, llegando a 6.810 integrantes, de los cuales 3.647 corresponden a hombres en armas y 3.163 a redes de apoyo, según informó Caracol Radio al compartir parte de los documento del informe del instituto.

Las disidencias EMC al mando de “Iván Mordisco” crecieron un 23%, con 4.019 integrantes en 2025. Las disidencias Enbf al mando de Calarcá incrementan un 22%, sumando 2.958 miembros. El Cneb aumentó en un 25%, alcanzando 2.089 integrantes.

Segunda Marquetalia pasa de 466 a 534 integrantes, lo que representa un alza del 15%. ACSN aparece con 620 integrantes en 2025, aunque para el año anterior no se reportaron datos. Comuneros del Sur reporta un leve aumento del 6%, con 251 integrantes en 2025.

La tabla no incluye datos sobre las disidencias del Frente 57, que en 2024 tenía 90 integrantes.

Uno de los gráficos muestra la evolución de las acciones de grupos armados entre 2017 y 2025, clasificadas en tres categorías: ataques a infraestructura y bienes civiles, arremetida contra los militares y enfrentamientos.

En 2017, los ataques a infraestructura y bienes civiles se ubicaron por debajo de los realizados contra la fuerza pública, que fueron los más frecuentes ese año. Los enfrentamientos registraron el menor número de eventos.

Durante 2018 y 2019, los hechos que afectaron a miembros de diferentes instituciones del Estado continuaron siendo la acción más numerosa, mientras que los ataques a infraestructura y bienes civiles y los enfrentamientos se mantuvieron en niveles intermedios y bajos, respectivamente. En 2019, los ataques a infraestructura mostraron un alza visible.

En 2020, los atentados alcanzaron un nuevo pico, superando el resto de las categorías. Los hehcos violentos en contra de infraestructura y bienes civiles también aumentaron, y los enfrentamientos mantuvieron una tendencia estable.

Entre 2021 y 2023, las tres categorías presentaron cifras similares a las de años anteriores, con la arremetida contra los uniformados como el tipo de acción más recurrente. Los atentados a infraestructura y bienes civiles y los enfrentamientos conservaron sus volúmenes relativos.

A partir de 2024, se observa un incremento significativo en todas las categorías. La ofensiva contra la Fuerza Pública superan con amplitud los otros tipos de acciones, seguidos por los ataques a infraestructura y bienes civiles, y finalmente los enfrentamientos.

En 2025, el número de ataques contra los servidos públicos experimentó un crecimiento considerable, superando los 300 eventos registrados. Los ataques a infraestructura y bienes civiles y los enfrentamientos también aumentan, alcanzando sus máximos en el periodo observado.

La fuente de la información corresponde al seguimiento de acciones del conflicto realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

