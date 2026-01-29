Gobierno Petro confirmó investigación para determinar las causas de accidente aéreo en Norte de Santander: “Hay algunas hipótesis”

Gobierno Petro confirmó investigación para determinar las causas de accidente aéreo en Norte de Santander- crédito Ministerio de Transporte

El 28 de enero de 2026, las autoridades de Ocaña, Norte de Santander, confirmaron que una aeronave de Santena, en la que se desplazaban 13 pasajeros hacia Cúcuta, fue encontrada en una zona montañosa del Catatumbo.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, confirmó el hallazgo de la avioneta accidentada y reportó que no hubo sobrevivientes. Poco después, la funcionaria anunció que se pusieron en marcha los protocolos técnicos para esclarecer las causas del siniestro.

Desde el comienzo de la investigación, la ministra subrayó que no se puede plantear ninguna hipótesis sobre las causas del accidente sin un análisis técnico respaldado por evidencia, e indicó que “emitir conclusiones antes de ese análisis resulta muy precipitado”. El proceso de recolección de pruebas incluye el desplazamiento de equipos de la Aerocivil hasta el sitio del impacto, con el objetivo de “recoger elementos in situ” y recuperar materiales e información de la aeronave.

Rojas Mantilla remarcó ante los micrófonos de La FM la importancia de mantener el “aplomo” institucional y permitir que la información sea filtrada antes de difundir cualquier teoría, afirmando que las hipótesis serán sustentadas solo en elementos verificables. En efecto, la titular de la cartera reiteró que las entidades del sector tienen “todos los recursos humanos, logísticos y técnicos” para cumplir el procedimiento y atender a las familias de las víctimas.

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

La investigación considera no solo el trabajo en campo, sino también el análisis detallado de la documentación de la aeronave, como listados de pasajeros y registros de mantenimiento, para establecer el historial de revisiones técnicas previas. La ministra enfatizó la necesidad de esperar los resultados oficiales y advirtió sobre la circulación de información no confirmada en redes sociales.

El Ministerio de Transporte mantendrá el despliegue de equipos especializados y acompañará a los allegados de las víctimas a lo largo del proceso, mientras las autoridades seguirán las labores técnicas en el lugar del accidente hasta finalizar cada fase del protocolo. Según explicó Rojas Mantilla, los hallazgos comprobados serán comunicados oficialmente al completarse el análisis.

Las autoridades dieron a conocer el listado de las víctimas del siniestro aéreo: María Álvarez Barbosa, Carlos M. Salcedo, Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Diógenes Quintero Amaya, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía. La tripulación estaba conformada por el capitán Miguel Vanegas y el capitán José de la Vega.

Representante a la Cámara que murió en el accidente no se iba a subir al avión

Diógenes Quintero era uno de los tripulantes que iba en el avión rumbo a Cúcuta - crédito X

Diógenes Quintero, representante a la Cámara y uno de los pasajeros, casi pierde el vuelo NSE 8849 porque su reunión en Cúcuta se alargó más de lo previsto. El secretario de seguridad del departamento de Norte de Santander explicó a Noticias Caracol que el congresista salió apresurado y creyó que no alcanzaría a llegar al aeropuerto, pero finalmente subió al avión, que poco después perdió contacto con la torre de control.

Minutos antes del vuelo, tanto Diógenes Quintero como Natalia Acosta mantuvieron comunicación por última vez con sus equipos de trabajo. Luego del accidente, el grupo de comunicaciones del representante expresó públicamente su pesar y destacó el compromiso del congresista y el rol desempeñado por su asistente en la labor parlamentaria.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el accidente en el que murió el representante Diógenes Quintero, del partido de la U - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Al confirmarse el fallecimiento del legislador, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su solidaridad a las familias de los pasajeros, mientras las autoridades activaban las labores de rescate y confirmaban la magnitud del suceso, en el que deberán establecerse las causas, para lo cual se precisarán intensas pesquisas, al tratarse de un avión perteneciente a una compañía del Estado, que son las que viajan a las poblaciones más apartadas del territorio nacional.

“Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”, escribió el jefe de Estado, en un corto mensaje replicado por los medios de comunicación. De esta forma, Petro se sumó a las condolencias expresadas por la vicepresidenta Francia Márquez Mina, que también se pronunció sobre este lamentable suceso, en el que se reportó la muerte de Quintero: el cuarto parlamentario que fallece en el presente cuatrenio (2022-2026).