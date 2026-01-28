“No salimos del asombro”: Rodrigo Londoño pide a Petro revertir eliminación de subdirección de la UNP para firmantes

Crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las Farc, formuló una exigencia pública al presidente Gustavo Petro tras la eliminación de una subdirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, según explicó, brindaba apoyo específico en materia de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz.

En el mensaje, Londoño se dirigió directamente al jefe de Estado y expresó su inconformidad con una decisión administrativa que, de acuerdo con su versión, afecta los esquemas de protección establecidos tras la firma del acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El exjefe guerrillero recordó que Petro también participó en procesos de paz y señaló que ambos conocen la sensibilidad del tema de seguridad para quienes dejaron las armas.

(Foto AP/Fernando Vergara)

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

“Señor presidente, Gustavo Petro, usted estuvo inmerso en un proceso de paz con el Estado colombiano. Yo lideré y firmé un acuerdo de paz con el Estado. Los dos sabemos que hay un tema muy sensible y es la seguridad de los firmantes”, afirmó Londoño en el video divulgado.

Según explicó, durante las negociaciones en La Habana se acordó la creación de una estructura especializada dentro de la UNP. “Logramos que del acuerdo quedara establecida la constitución de una entidad que garantizaría la seguridad de los firmantes: la subdirección especializada de seguridad y protección adscrita a la UNP, que se regiría por dos principios claves: confianza y exclusividad, principios que en este gobierno no se han tenido muy en cuenta”, sostuvo.

De acuerdo con Londoño, en 2026 los firmantes tuvieron conocimiento de la expedición de un decreto que eliminó dicha subdirección. A su juicio, la decisión genera incertidumbre frente a las garantías de protección para quienes se acogieron al proceso de paz. En su intervención, el excomandante de las Farc señaló que la medida se adoptó sin una comunicación previa clara con los firmantes.

- crédito JEP

“No salimos del asombro e incertidumbre, señor presidente Petro. Llevamos casi 500 firmantes muertos. Los grupos armados están presionando. Usted debe saber por informes de inteligencia cuánto ofrecen a cada firmante, según los años de experiencia que tengan. No es fácil el momento. Por tanto, señor presidente, las cosas como se hacen se deshacen”, expresó.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que no ha habido pronunciamiento público del presidente Petro ni del director de la UNP, Augusto Rodríguez, frente a la eliminación de la subdirección mencionada. Hasta el momento, el Gobierno no ha respondido de manera oficial a las afirmaciones realizadas por Londoño, según lo reportado por Semana.

El exjefe guerrillero recordó que no es la primera vez que expone públicamente preocupaciones relacionadas con la seguridad de los firmantes. En 2025, Londoño hizo una denuncia tras el asesinato del exintegrante de las Farc Wilmer Ruiz, quien se desempeñaba como delegado en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá.

Ese homicidio fue presentado como parte de una estadística acumulada desde la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con lo señalado por Londoño en ese momento, Ruiz se convirtió en la víctima número 445 entre los excombatientes asesinados tras la dejación de armas acordada durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Imagen de archivo de Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC. EFE/ Carlos Ortega

En esa ocasión, Londoño también se dirigió al presidente Petro con un mensaje relacionado con el cumplimiento de los compromisos derivados del proceso. “Presidente Petro, siempre supimos que los amantes de la guerra buscarían sabotear el acuerdo de paz. Un gobierno progresista, de transición hacia un régimen más democrático, era necesario para blindar la paz y el pueblo lo logró. Le pido, honre el mandato popular”, manifestó.

En otra publicación posterior, el excomandante reiteró su solicitud de que se cumplieran las promesas hechas en relación con la reincorporación y la seguridad. “Presidente, el 2025 nos recibió con los problemas y angustias con las que nos despidió el 2024 y que usted prometió resolver el mes pasado. Siguen los asesinatos de firmantes (¡Ya 444!) y aún no se desembolsa la renta básica a los reincorporados. ¿Qué sucede?”, expresó.

Las afirmaciones de Londoño se suman a una serie de pronunciamientos públicos en los que ha insistido en la necesidad de mantener estructuras institucionales diseñadas específicamente para la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Según lo publicado por Semana, el exjefe de las Farc considera que la eliminación de la subdirección especializada de la UNP representa un cambio sustancial en el esquema de garantías acordado durante las negociaciones.