Esposa de Daniel Quintero habló de sus condiciones para ser candidata presidencial: “No me considero plan B”

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero - crédito @dianaov/Instagram

La resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia que impidió la candidatura presidencial de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, en la consulta interpartidista denominada Frente por la Vida, generó una nueva movida que permitiría indirectamente la participación del exmandatario antioqueño en la contienda del 8 de marzo de 2026.

El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) invitó a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para que participe en dichos comicios, lo que representaría un impulso a la participación femenina dentro del bloque progresista.

La exgestora social de Medellín destacó la invitación del partido político, pero rechazó la medida de la entidad electoral, a la que calificó como una injusticia grave tanto para su familia como para el sistema democrático de Colombia.

“Aquí se comete una injusticia enorme, no solamente contra Daniel Quintero y mi familia, sino contra la democracia colombiana, porque no es la Registraduría quien debe decidir si Daniel Quintero puede ser candidato, sino el Consejo Nacional Electoral. Es la Registraduría quien debía elevar el requerimiento y no de una manera unilateral”, mencionó Osorio en diálogo con La FM.

Daniel Quintero considera a su esposa como alternativa ante los obstáculos para inscribir su propia candidatura - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Osorio expuso que su análisis sobre la presidencia no responde a la lógica de un reemplazo, sino a la convicción personal.

“Yo no me considero plan B de nadie (...) Si yo me consideraría plan B, por ejemplo, si yo hubiera querido ser candidata a la alcaldía y luego guardarme o esperar por el turno de Daniel”, subrayó la exfuncionaria paisa en el citado medio de comunicación.

Diana Osorio agregó que el libre albedrío y el empoderamiento derivan de la decisión, motivo por el cual jamás contempló, hasta ahora, una aspiración propia al Ejecutivo.

“La verdad es que nunca lo había considerado y yo no he tomado una decisión completamente. Las mujeres, cuando tomamos una decisión, vamos por ella y luchamos por eso. Independientemente de si es el marido el que está, yo nunca había querido estar al frente. Lo considero, porque a mí hay algo en el corazón que me mueve y es la injusticia”, agregó.

El PTC ofreció aval oficial a Diana Osorio bajo el argumento de que Colombia necesita más mujeres en puestos de liderazgo político - crédito X

Al abordar la controversia legal de la inscripción, Osorio recurrió a una imagen metafórica y explicó que en octubre “hubo un cambio en las condiciones”, un giro que a su juicio exige la intervención del Consejo Nacional Electoral. Remarcó que Daniel Quintero nunca militó en los partidos mencionados en las resoluciones posteriores, y que la renuncia presentada respondió únicamente a la claridad de esa situación.

Sobre el perfil diferencial de Quintero como candidato, Osorio resaltó que es “el único candidato que tiene una propuesta tecnológica al país basada en inteligencia artificial y robótica”, abogando por ampliar las alternativas temáticas del debate público.

Expresó su cansancio por la polarización ideológica: “Estoy mamada (sic) de que la discusión sea solo la izquierda contra la derecha”, e invitó a la sociedad a poner en primer plano la cuarta industrial para Colombia.

Para Garzón, lo más probable es que Daniel Quintero quede fuera de la consulta del 8 de marzo - crédito Colprensa

Osorio describió su posible candidatura no como un acto testimonial, sino como una vía para propiciar discusiones sustantivas sobre innovación y desarrollo.

Comparó el proceso electoral con una competencia deportiva al decir: “Déjenlos jugar y si no quedamos de volver, pues no importa, pero estuvimos en la fiesta democrática”. Aseguró que el propósito es “abrir espacios de discusión sobre innovación y desarrollo tecnológico”.

Su perfil para la Presidencia

De otro lado, Diana Osorio destacó su hoja de vida académica y profesional que la llevaría a ocupar la Casa de Nariño como sucesora de Gustavo Petro.

En diálogo con Blu Radio, la exgestora social resaltó que cuenta con dos maestrías, una en Estudios de Paz por la Universidad de York y otra en Ciencia Política por la Universidad Javeriana, junto a experiencia en economía solidaria y cooperativismo que realizó en Japón.

“Pero sobre todo, es la necesidad que tiene Colombia de personas que verdaderamente la amen. Porque es que cuando uno ve los gobernantes que han estado en ese país, no la han amado, la han vendido (...) yo creo que lo que se necesita son personas que la amen y Daniel y yo somos absolutamente enamorados de Colombia y creo que podemos entrar en la batalla”, manifestó a la cadena radial.

En materia programática, su propuesta se sitúa en la continuidad de los énfasis tecnológicos defendidos por Quintero. Plantea el uso intensivo de la robótica y la inteligencia artificial para impulsar lo que denomina la “cuarta revolución industrial” en Colombia.

Daniel Quintero y Diana Osorio. instagram @dianaov

En la entrevista con Blu Radio, explica que una de sus banderas sería una Asamblea Constituyente, concebida para fortalecer y adaptar las instituciones nacionales a la era digital —no como una herramienta de cierre, sino de reforma estructural—.

Entre las ideas más controvertidas presentadas figura la eliminación de las notarías, a las que tilda de “feudales”, argumentando que los avances tecnológicos ya las han dejado obsoletas.

Este enfoque introduce un debate sobre la modernización del aparato estatal y la digitalización de servicios públicos, una postura que conecta con las propuestas de innovación del movimiento que lidera su esposo.

Situación de Daniel Quintero

La exclusión de Daniel Quintero fue motivada por su anterior participación en la consulta del 26 de octubre de 2025, de la que salió ganador Iván Cepeda.

La normativa colombiana impide que una persona intervenga en consultas presidenciales organizadas por distintas agrupaciones políticas durante la misma contienda electoral.

La Registraduría Nacional sostuvo que “aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Concejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 25 de octubre, 2023. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El entorno de Quintero baraja la posibilidad de llevar el caso al Consejo Nacional Electoral (CNE) para intentar revertir la negativa. No obstante, si se mantiene la resolución, la candidatura de Diana Osorio ofrecería una vía para mantener la representación del movimiento en la consulta.

El PTC, que ya brindó aval al exgobernador Camilo Romero, reiteró su total apoyo a Osorio durante el proceso de inscripción y organización, en el marco de la coalición progresista. Enfatizó que con su participación la contienda contaría con “una candidatura femenina con carácter, propuestas, sensibilidad social y visión de país”.

La consulta “Frente por la Vida” incluye, además de Osorio, a figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. La eventual postulación de Osorio, según la carta enviada por el PTC, fortalecería la apuesta por la equidad de género en la política nacional.