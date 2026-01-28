Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, recibió invitación para ser candidata presidencial de la izquierda, tras veto al exalcalde

La esposa de Daniel Quintero recibió una invitación formal para aspirar en el proceso interno del Frente por la Vida, tras la exclusión del exalcalde por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @diamaov / X

La decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia de negar la inscripción de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como candidato presidencial en la consulta del bloque de izquierda, desencadenó una reacción inmediata en el escenario político.

En respuesta a este veto, Diana Osorio, esposa de Quintero, recibió una invitación formal por parte del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) para ser candidata en la consulta progresista programada para el 8 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ofrecimiento del Partido del Trabajo y el contexto político

El Partido del Trabajo de Colombia anunció públicamente su disposición a otorgar el aval a Diana Osorio para que represente a la colectividad en la consulta presidencial denominada Frente por la Vida.

El PTC ofreció aval oficial a Diana Osorio bajo el argumento de que Colombia necesita más mujeres en puestos de liderazgo político - crédito X

Esta decisión surge después de que la autoridad electoral rechazó la inscripción de Quintero basándose en su participación en la consulta del 26 de octubre de 2025, en la que resultó ganador Iván Cepeda. La normativa impide que una persona compita en procesos similares organizados por diferentes agrupaciones políticas en la misma contienda electoral.

El PTC, el mismo partido que ya avaló al exgobernador Camilo Romero, expresó en una carta dirigida a Osorio que “Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas”.

En la misiva se subraya que su eventual candidatura representaría no solo una postulación individual, sino “un mensaje nítido al país: las mujeres no se relegan, no se silencian, no se usan como adorno, y mucho menos se les niega el derecho a disputar el poder con legitimidad”.

Diana Osorio, esposa de Quintero, recibió una invitación del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) para participar como candidata en la consulta presidencial del Frente por la Vida - crédito X

La reacciónde Diana Osorio

En un video difundido a través de sus redes sociales, Diana Osorio confirmó haber recibido la invitación y agradeció el gesto del partido. “Recibo esta invitación con mucha gratitud, porque viene de quienes creen que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre”, señaló.

En la misma intervención, criticó enfáticamente la decisión de la Registraduría al considerar que al exalcalde de Medellín se le negó “una y otra vez la oportunidad de competir por la Presidencia de la República, no por falta de ideas, sino porque incomodó cuando fue alcalde de Medellín y a lo largo de toda su trayectoria pública”.

Osorio también afirmó que el equipo legal de Quintero agotará todos los mecanismos legales disponibles para revertir la decisión de la autoridad electoral.

“En los próximos días me pronunciaré de fondo sobre ese camino, pensando siempre en el país y en la unidad del progresismo y, sobre todo, en una vida digna para hombres y mujeres en todos los rincones de nuestra amada Colombia”, puntualizó.

Diana Osorio confirmó públicamente la invitación y agradeció al PTC por su compromiso con una política inclusiva y orientada a la ciudadanía - crédito @diamaov / x

El camino legal y político de la familia Quintero

El entorno de Daniel Quintero no descarta recurrir al Consejo Nacional Electoral (CNE) para intentar revertir la negativa de la Registraduría. De mantenerse la decisión, la candidatura de Diana Osorio se perfilaría como la alternativa principal del sector político que lidera el exalcalde.

El PTC ya manifestó oficialmente que está dispuesto a acompañar el proceso político y organizativo que implicaría la inscripción de Osorio, en el marco de la coalición progresista.

La consulta del Frente por la Vida reúne a figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. El PTC enfatizó que la participación de Osorio dotaría a la contienda de “una candidatura femenina con carácter, propuestas, sensibilidad social y visión de país”.

La Registaduría, a través de esta resolución, negó la presencia de Daniel Quintero en la consulta del 8 de marzo de la izquierda, denominada 'Frente por la vida' - crédito suministrada a Infobae Colombia

Reacciones y antecedentes del caso Quintero

La exclusión de Daniel Quintero de la carrera presidencial generó reacciones dentro del progresismo colombiano. El exalcalde afirmó que su exclusión responde a incomodidades generadas por sus denuncias sobre presunta corrupción en el proyecto Hidroituango y por sus posturas críticas frente a los privilegios y las roscas políticas.

“Denunció la corrupción de Hidroituango, los malos manejos y ha luchado siempre contra las roscas, los privilegios y la injusticia”, afirmó Osorio en su video.

La Registraduría, por su parte, fundamentó su decisión en lo estipulado por la Constitución y la ley electoral colombiana. Según la entidad, “aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.