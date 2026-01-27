Colombia

La masacre de Barrancabermeja de 1998 llega a la Corte IDH y pone bajo escrutinio la respuesta del Estado colombiano

A casi 28 años de los hechos, el caso por los asesinatos y desapariciones ocurridos el 16 de mayo de 1998 será examinado en una audiencia pública internacional que evalúa no solo la violencia paramilitar, sino también la actuación de agentes estatales

Guardar
Barrancabermeja, Santander. La ciudad petrolera
Barrancabermeja, Santander. La ciudad petrolera fue escenario de una incursión paramilitar en 1998 que dejó asesinatos y desapariciones forzadas en varios barrios del suroriente -crédito Colectivo de Abogados/Mariano Vimos (Colprensa)

Casi tres décadas después de una de las noches más violentas del conflicto armado en el Magdalena Medio, la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja vuelve al centro del debate público.

Este miércoles 28 de enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará la audiencia pública del caso Cañas Cano y otros vs. Colombia, en el que se investigan graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la incursión paramilitar que dejó asesinatos y desapariciones forzadas en esa ciudad petrolera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expediente que llega al tribunal internacional no solo revisa los crímenes perpetrados por estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino que pone bajo la lupa la posible responsabilidad del Estado por la aquiescencia, colaboración y omisión de miembros de la Fuerza Pública en un contexto de alta militarización.

Se trata de un proceso que, además, reabre la discusión sobre el alcance real de la justicia transicional y las deudas persistentes con las víctimas.

Una incursión que marcó a la ciudad

El caso Cañas Cano y
El caso Cañas Cano y otros vs. Colombia examina la responsabilidad internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la masacre del 16 de mayo- crédito Alejandra Barrios (Colprensa)

La noche del sábado 16 de mayo de 1998, alrededor de 50 hombres armados ingresaron en camiones a barrios del suroriente de Barrancabermeja —Nueve de Abril, El Campín, Divino Niño y La Esperanza— y sembraron el terror. Interrumpieron reuniones comunitarias, sacaron a personas de sus casas y las separaron de sus familias con listas en mano y la ayuda de encapuchados que las señalaban.

Siete personas fueron asesinadas en el lugar y otras 25 fueron desaparecidas forzadamente. Con el tiempo se supo que muchas de ellas fueron llevadas a zonas rurales, donde fueron torturadas y ejecutadas.

El impacto fue devastador: no solo por la magnitud del crimen, sino porque ocurrió en una ciudad atravesada por retenes militares y policiales que, según múltiples testimonios, no impidieron el paso de los victimarios.

La responsabilidad estatal bajo examen internacional

Familiares de las víctimas y
Familiares de las víctimas y organizaciones sociales han mantenido viva la exigencia de verdad y justicia a lo largo de casi tres décadas.- crédito Vanguardia Liberal (Colprensa)

El caso avanzó en el sistema interamericano tras años de investigación y reclamos de las familias. En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su Informe de Fondo y, luego de once prórrogas solicitadas por el Estado colombiano, decidió en julio de 2024 someter el expediente a la Corte IDH, al considerar que aborda asuntos de interés público regional, como la desaparición forzada y la connivencia estatal.

Si bien en 2007 el Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad por omisión, el proceso internacional va más allá. La Corte analizará si existió una responsabilidad por acción, derivada de una inacción deliberada y coordinada de agentes estatales que permitió la operación paramilitar en una de las ciudades más vigiladas del país. En la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representará a Colombia.

Memoria, justicia y los límites de la transición

La audiencia pública pone bajo
La audiencia pública pone bajo escrutinio las omisiones de agentes estatales y los límites de la respuesta judicial frente a crímenes del conflicto armado- crédito Vanguardia Liberal (Colprensa)

Uno de los elementos más sensibles del caso es que, por primera vez ante la Corte IDH, se cuestiona de manera directa el balance de la justicia transicional en Colombia. Aunque confesiones posteriores permitieron ubicar algunos restos y reconstruir lo ocurrido, las condenas contra altos mandos responsables de las omisiones siguen siendo escasas o inexistentes.

Para organizaciones de víctimas y de derechos humanos, la audiencia no es solo un trámite judicial, sino una oportunidad para reafirmar la verdad histórica y exigir garantías de no repetición. En 2018, el Estado colombiano pidió perdón públicamente por no haber protegido a la población de Barrancabermeja, pero ese gesto simbólico no ha cerrado las heridas ni ha saldado la deuda de justicia.

La decisión que adopte la Corte IDH podría tener efectos de largo alcance: desde medidas de reparación integral hasta órdenes de reforma institucional. Para las familias de las 32 víctimas, el proceso representa la posibilidad de que, al fin, la comunidad internacional reconozca la dimensión completa de lo ocurrido y establezca responsabilidades claras en uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano.

Temas Relacionados

Masacre BarrancabermejaCorte Interamericana de Derechos HumanosCorte IDHViolencia ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Incremento de los casos de “supergripa” genera alertas sanitarias en Colombia: recomendaciones sobre vacunación

El reciente aumento en los diagnósticos de afecciones respiratorias atribuidas a una variante del virus influyó en la reacción de entidades de salud que instan a aplicar el biológico para disminuir riesgos en la población

Incremento de los casos de

David Luna lanzó propuesta para dejar sin Instagram y TikTok a niños menores de 14 años: “Están expuestos a redes criminales”

Las plataformas exponen a la infancia a manipulación, delitos y conflictos emocionales, según advirtió durante el candidato en medio del primer debate presidencial

David Luna lanzó propuesta para

En el Dapre señalaron que recibieron la “justicia divina” tras la salida de Luz Dary Cruz, exdirectora del departamento de Talento Humano

Según denuncias obtenidas por Infobae Colombia, Dary Cruz, quien habría firmado declaraciones de insubsistencia, salió en el último remezón de la entidad

En el Dapre señalaron que

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Germán Dario Gómez, corredor del Team Polti VisitMalta, tendrá oportunidad de aportar las pruebas que demuestren su inocencia, para que se levante la suspensión

La UCI notificó el primer

Elecciones 2026: qué hacer si fuiste designado como jurado de votación y no puedes asistir

Los ciudadanos designados para esta labor se enfrentan a sanciones si no cumplen, además de contar con caminos puntuales para exonerarse de su deber, apoyados en pruebas justificadas

Elecciones 2026: qué hacer si
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón reapareció en redes

Juliana Calderón reapareció en redes sociales desde Jamaica: la joven intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su novio

Arcángel reveló cómo se sintió al ser uno de los invitados de Bad Bunny en Medellín y la reacción del público colombiano

Nataly Umaña desmintió declaraciones de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’ sobre su ruptura: “Era para liberarme de ti”

Tiktoker paisa llenó de críticas a Medellín: es la ciudad más “sobrevalorada de Colombia”

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Deportes

La UCI notificó el primer

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Luis Díaz sigue siendo el centro de atención en el Bayern Múnich: así fue su golazo en la práctica previa al partido ante PSV por Champions League

Este fue el polémico gesto de Teófilo Gutiérrez a los hinchas de Millonarios tras la victoria en El Campín de Bogotá

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas

Él es Michael, el peluquero de estrellas del fútbol como Fabián Vargas, Mackallister Silva y Falcao García: cobra hasta un millón por corte