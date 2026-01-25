Video · Turista en Santa Marta se llevó un recuerdo inolvidable: perrito se ‘robó’ un celular y la atención de todos en la playa

Todo iba bien hasta que el perro se convirtió en el camarógrafo. Un video lleno de gritos, risas y mucha arena desde la perspectiva de un adorable ladrón de cuatro patas - crédito @marccastrillon18 / TikTok

El inesperado giro de una jornada en las playas de Santa Marta quedó registrado cuando un perro local protagonizó una inusual persecución que ya recorre las redes sociales. El animal, sin previo aviso, tomó un celular con el hocico y emprendió la huida, generando asombro entre bañistas y turistas.

El video, grabado desde el propio teléfono en cuestión, muestra cómo la dueña del dispositivo y varias personas intentan alcanzarlo. Las imágenes, llenas de risas y gritos, captaron la atención de miles de usuarios que han convertido el episodio en una de las escenas más vistas del Día en Internet.

En la grabación, la mujer dejó el celular sobre la arena mientras se bañaba en el mar. En ese descuido, el perro se acercó, lo tomó de un salto y salió disparado por la playa. La cámara, aún grabando, solo muestra el cielo, parte de la oreja y un ojo del animal, mientras de fondo se escuchan voces: “El celular, mi celular”, y llamados entre los presentes que intentan detenerlo: “Venga, venga mono”, o estrategias como: “Deje que lo suelte, consiéntalo”.

Todo el escape del perrito quedó en video - crédito composición fotográfica

La dueña del teléfono, identificada en redes como @marccastrillon18, relató en la descripción del video: “Más de 10 personas tratando de salvar mi celular, yo paralizada totalmente. Eso no se hace perrito loquito, y pensar que habíamos visto un amanecer bien lindo”. Su reacción, entre incredulidad y resignación, sumó aún más simpatía al momento.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar, con muestras de humor y ternura. Uno de los mensajes más populares destacó: “Nos dio sigilo, nos dio persecución, nos dio drama, y sobre todo nos dio una orejita que volaba”.

Otros aprovecharon para bromear sobre la situación: “Es la primera vez que veo que alguien va al mar y un perro le roba su celular jaja”, mientras que alguien más imaginó el pensamiento del animal: “El perro: mi momento ha llegado”.

La anécdota no solo se quedó en el robo del teléfono. Varias personas compartieron experiencias similares con el mismo perro, que parece ser un habitual de la playa. Un usuario comentó: “A nosotros nos agarró las chanclas y una camiseta, pero era muy amistoso, eso sí no te descuides porque te pone a perder” y “A mi suegra le robó el sombrero”. Las bromas sobre la supuesta “banda especializada” de perros en hurtos de celulares tampoco faltaron.

Otra turista contó que el animal intentó robarle un sombrero - crédito TikTok

La secuencia de imágenes y sonidos, con la cámara registrando cada movimiento de la persecución, logró que muchos calificaran el video como la mejor grabación obtenida en unas vacaciones. “El solo ayudó a darte un excelente recuerdo”, escribió un internauta, mientras otro sentenció: “Como se lanza al celular hahahahahahaha oficialmente este es mi video favorito”.

Además de la anécdota, otros turistas han compartido fotografías junto al animal, que se ha convertido en un personaje habitual de la zona. Muchos visitantes lo reconocen por su actitud juguetona y su costumbre de interactuar con quienes llegan a la playa.

A medida que crecen las reproducciones del video, la historia del perro y el celular ha sumado nuevas voces y relatos similares. Lo que comenzó como un intento de capturar el amanecer terminó en una persecución inesperada, con un protagonista de cuatro patas que, por unos minutos, robó no solo un teléfono, también la atención de todo Internet.

Otros usuarios compartieron que el perro es amistoso con los turistas - crédito TikTok

En las plataformas sociales, el episodio sigue despertando reacciones. Los usuarios destacan la espontaneidad de la escena y la simpatía del animal, que sin buscarlo, se convirtió en el centro de uno de los momentos más comentados del día.

El video, además de las risas y los comentarios, deja una advertencia para quienes visitan la playa: nunca subestimar la creatividad de sus habitantes más peludos.