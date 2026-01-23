Capturan en Colombia a cuatro objetivos de alto valor requeridos por Estados Unidos por nexos con el ELN y Clan del Golfo: se hacían pasar por empresarios

Las acciones coordinadas permitieron la detención de cuatro personas identificadas como empresarios en varias regiones, quienes son acusadas de coordinar envíos de drogas y de utilizar compañías fachada para encubrir actividades ilícitas - crédito Policía Nacionañ

Cuatro ciudadanos colombianos señalados por autoridades de Estados Unidos como objetivos de alto valor fueron capturados en un reciente operativo conjunto realizado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia y la DEA.

Los detenidos, identificados como Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Isaac Gabriel Barros Pana, Mario Fernando Henríquez Gómez y Reinaldo Rafael Castellar Carmona, se presentaban como empresarios en los departamentos de Antioquia, Bolívar y La Guajira, respectivamente.

Sin embargo, una corte del Distrito Sur de Florida los acusa de coordinar grandes cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos. La información oficial indica que sigue de cerca el proceso de extradición.

De hecho, se sabe que Gustavo Adolfo Gallego Bedoya figura como el principal contacto con redes criminales no solo en México, sino también en Honduras y Jamaica. Los otros capturados desempeñaban funciones clave en almacenamiento, logística y definición de rutas marítimas para los cargamentos.

Las investigaciones apuntan a una posible relación de los acusados con redes criminales internacionales y examinan si parte de sus activos proviene del narcotráfico, lo que podría impactar la estructura financiera de la organización - Aduanas

“Los otros tres capturados coadyuvaron en el almacenamiento de drogas, la definición de rutas marítimas y la logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes”, indica el informe oficial.

Las pesquisas señalan el uso de empresas fachada y diversas matrículas comerciales como mecanismo para ocultar las actividades ilícitas.

Castellar Carmona figura como propietario de Carbonos de la Guajira, según conoció El Tiempo, empresa de explotación minera registrada desde 2003.

Por su parte, Henríquez Gómez está vinculado a Comercializadora MM, centrada en el comercio mayorista de productos agropecuarios en La Guajira.

La investigación no descarta la relación directa de estas empresas con actividades criminales, pues analizan si habrían servido para mover activos originados en el tráfico de drogas.

En el caso de Barros Pana, las autoridades hallaron una matrícula comercial asociada a la gestión de comercio mayorista de metales y productos metalíferos, según el medio mencionado.

Las pesquisas indagan el vínculo entre empresas comerciales controladas por los aprehendidos y el lavado de activos, además de su asociación con grupos ilegales como el clan del Golfo y el Eln - crédito Bryan R. Smith / AFP)

Aparte, documentos oficiales lo relacionan con solicitudes a la Agencia Nacional de Minería para explotar minas de cobre en el departamento de La Guajira. Además, medios locales lo describen como líder social wayuú y docente universitario, involucrado en varios proyectos comunitarios. Registros oficiales indican también que su nombre apareció en panfletos donde fue amenazado por presuntas conexiones con grupos delincuenciales.

Las investigaciones también se enfocan en los bienes y patrimonio de los capturados.

Gallego Bedoya utilizaba una camioneta Ford Ranger Raptor modelo 2023, valorada en unos 270 millones de pesos, para movilizarse por Medellín. Los activos de Barros Pana están igualmente bajo revisión, incluido el control de dos fincas en Riohacha y una camioneta Toyota Prado, mientras las autoridades examinan si estos bienes guardan vínculo con actividades delictivas.

Las autoridades analizan además las alianzas criminales sostenidas por los capturados. Según los reportes, habrían colaborado con el clan del Golfo y el Eln para facilitar envíos de cocaína a escala internacional, usando rutas marítimas que cruzan el Caribe colombiano hacia México y Estados Unidos.

Actualmente, investigadores buscan establecer si parte de los inmuebles ligados al caso fue utilizada estratégicamente para almacenar cocaína, lo que podría ser clave para debilitar la estructura financiera del narcotráfico descrita por las autoridades.

Así las cosas, estos son los perfiles detallados de los capturados:

Gustavo Adolfo Gallego Bedoya

Gustavo Adolfo Gallego Bedoya - crédito Policía Nacional

Origen: Puerto Berrío (Antioquia)

Rol: identificado como el principal contacto con redes criminales en México, Honduras y Jamaica.

Actividades: coordinaba grandes cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos.

Empresariado: se presentaba como empresario en Antioquia; utilizaba empresas fachada y diferentes matrículas comerciales para ocultar actividades ilícitas.

Bienes: usaba una camioneta Ford Ranger Raptor modelo 2023, valorada en unos 270 millones de pesos.

Alianzas criminales: vinculado a alianzas con el Clan del Golfo y el ELN para el tráfico internacional de cocaína.

Investigaciones: las autoridades examinan sus bienes para identificar conexiones con actividades delictivas, especialmente en el uso de inmuebles para almacenamiento de cocaína.

Isaac Gabriel Barros Pana

Isaac Gabriel Barros Pana - crédito Policía Nacional

Origen: Riohacha (La Guajira)

Rol: encargado de almacenamiento, definición de rutas marítimas y logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes.

Empresariado: asociado a una matrícula comercial para el comercio mayorista de metales y productos metalíferos.

Solicitudes oficiales: Relacionado con trámites ante la Agencia Nacional de Minería para explotar minas de cobre en La Guajira.

Activismo: líder social wayuú, docente universitario y participante en proyectos comunitarios.

Amenazas: su nombre figuró en panfletos con amenazas por presuntas conexiones con grupos delincuenciales.

Bienes: controla dos fincas en Riohacha y una camioneta Toyota Prado; estos bienes están bajo revisión para establecer posibles vínculos con delitos.

Alianzas criminales: investigado por posibles colaboraciones con el Clan del Golfo y el ELN en rutas de tráfico internacional de cocaína.

Mario Fernando Henríquez Gómez

Fernando Henríquez Gómez - crédito Policiá Nacional

Origen: Bogotá

Rol: Encargado de almacenamiento, definición de rutas marítimas y logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes.

Empresariado: vinculado a Comercializadora MM, dedicada al comercio mayorista de productos agropecuarios en La Guajira.

Investigaciones: no se descarta que la empresa haya servido como fachada para mover activos provenientes del narcotráfico.

Alianzas criminales: señalado por colaborar con el Clan del Golfo y el ELN en envíos internacionales de cocaína.

Reinaldo Rafael Castellar Carmona

Reynaldo Rafael Castillar Carmona - crédito Pólicía Nacional

Origen: San Jacinto (Bolívar)

Rol: Encargado de almacenamiento, definición de rutas marítimas y logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes.

Empresariado: propietario de Carbonos de la Guajira, empresa de explotación minera registrada desde 2003.

Investigaciones: se analiza si la empresa fue utilizada como fachada para actividades criminales relacionadas con el narcotráfico.

Alianzas criminales: vinculado a colaboraciones con el Clan del Golfo y el ELN para tráfico internacional de cocaína.