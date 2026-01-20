Colombia

Sindicato acusa a cúpula de Migración Colombia de nepotismo y pide la salida inmediata de su directora

La organización sindical solicitó al presidente Gustavo Petro la renuncia de la directora Gloria Arriero y la intervención urgente del Gobierno por presuntas irregularidades administrativas

Guardar
La organización sindical OSEMCO envió
La organización sindical OSEMCO envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades administrativas dentro de Migración Colombia - crédito Migración Colombia

La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) envió una dura comunicación al presidente Gustavo Petro en la que denuncia una serie de hechos que, según el sindicato, comprometen gravemente la transparencia, la moralidad administrativa y la credibilidad institucional de Migración Colombia.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento aborda presuntos casos de nepotismo y conflictos de interés. El sindicato indica que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia de la República la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante al cargo de asesor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien, según OSEMCO, es cónyuge de la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, el comunicado afirma que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez Pinzón, es el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, una situación que, a juicio del sindicato, afecta la imparcialidad y la cadena de mando dentro de la entidad.

Para OSEMCO, estos vínculos interfieren directamente en la toma objetiva de decisiones y constituyen un “absurdo administrativo” que limita la capacidad real de dirección.

El sindicato también denuncia que durante 2025 la directora general habría otorgado un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de su hija, hecho que, según indican, fue verificado mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). En el comunicado se afirma que no existiría evidencia de gestión real ni de presencia efectiva en la entidad por parte del contratista.

Señalamientos por abuso de poder y decisiones administrativas

OSEMCO aseguró que las situaciones
OSEMCO aseguró que las situaciones denunciadas afectan la transparencia, la credibilidad institucional y la confianza pública en Migración Colombia- crédito AFP

Otro de los aspectos denunciados es el supuesto ejercicio desmedido de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, según OSEMCO, tendría en la práctica mayor autoridad que la propia directora nacional.

El sindicato describe un ambiente interno de temor que impediría cualquier contradicción y menciona intentos de realizar cambios administrativos en plena temporada de alto flujo migratorio, a finales de diciembre, sin una intervención efectiva de la dirección debido a los presuntos conflictos de interés.

OSEMCO asegura que estas decisiones buscaban generar un impacto negativo en el Gobierno Nacional y advierte que la organización sindical manifestó oportunamente lo inconveniente y riesgoso de adoptar medidas de ese tipo en dichas fechas.

Crisis financiera y llamado al presidente Petro

En su pronunciamiento, el sindicato
En su pronunciamiento, el sindicato advirtió sobre presuntos conflictos de interés y una crisis interna que, según afirma, compromete el funcionamiento de la entidad - crédito Long Visual Press

El comunicado también expone una presunta crisis financiera en Migración Colombia. El sindicato señala enfrentamientos internos en el nivel directivo, una gestión que califica de deficiente y la desfinanciación de procesos misionales para cubrir gastos básicos.

Además, cuestiona los viajes frecuentes de la directora por todo el país con viáticos completos, sin que, según el documento, existan resultados, informes o gestiones que los respalden.

Por ello, solicita al presidente Gustavo Petro la intervención urgente de su despacho y de las autoridades competentes, así como la renuncia de todos los actores involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, para restablecer la legalidad, la ética administrativa y la credibilidad institucional en Migración Colombia.

El sindicato de empleados de
El sindicato de empleados de Migración Colombia pidió la intervención del Gobierno y la renuncia de los funcionarios señalados en un duro comunicado - crédito Migración Colombia

En el documento, la organización rechaza de manera “categórica, expresa y contundente” actuaciones atribuidas a la administración encabezada por la directora nacional de la entidad, Gloria Arriero, y solicita acciones correctivas inmediatas, incluida la renuncia de los actores involucrados.

De acuerdo con el comunicado, las situaciones expuestas han generado un daño profundo a la confianza pública y a la dignidad de los funcionarios de Migración Colombia, afectando además el funcionamiento misional de la entidad.

El sindicato dice que los hechos ya fueron verificados por el sindicato a través de plataformas oficiales y que no guardará silencio frente a lo que considera una crisis institucional.

Finalmente, OSEMCO concluye que se habría consolidado una práctica sistemática de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses, anteponiendo intereses personales al bienestar de más de 1.800 familias.

Temas Relacionados

Migración ColombiaPolémicaNepotismoGloria ArrieroColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones presidenciales 2026: estos son los candidatos por firmas que van a consultas interpartidistas o directo a la primera vuelta

En total, fueron 15 aspirantes a la Presidencia los que cumplieron los requisitos de la Registraduría para participar en los comicios presidenciales de 2026

Elecciones presidenciales 2026: estos son

Así fue la respuesta de María José Pizarro a María Fernanda Cabal por el sombrero de Carlos Pizarro: “No es un símbolo de guerra”

La senadora del Pacto Histórico afirmó que dicho sombrero simboliza el fin de la guerra y el inicio del diálogo democrático, en contraste con las críticas de la congresista del Centro Democrático

Así fue la respuesta de

Video: al estilo vaquero, así capturaron a un búfalo que generó pánico en Zipaquirá tras escapar de una finca

Dos animales huyeron en la zona rural, provocaron daños materiales en un conjunto residencial y generaron temor entre los habitantes del sector

Video: al estilo vaquero, así

La ruptura de Karol G y Feid provocó reacciones y memes que inundaron las redes sociales: “Hijos de papás separados”

Tras la confirmación del fin de la relación entre los artistas colombianos, las redes sociales se convirtieron en escenario de bromas, memes y mensajes de seguidores que expresaron tristeza, ironía y apoyo a ambos cantantes

La ruptura de Karol G

Reconocido urólogo en Medellín fue denunciado por presunto abuso sexual por al menos 25 mujeres

Redes de apoyo de pacientes y espacios institucionales se activaron ante la preocupación por la falta de avances judiciales

Reconocido urólogo en Medellín fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video, estas son las

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

La ruptura de Karol G

La ruptura de Karol G y Feid provocó reacciones y memes que inundaron las redes sociales: “Hijos de papás separados”

Luis Fernanda W reveló desde hace cuánto vive económicamente de las redes sociales y explicó su experiencia

Manuela Gómez se derrumbó en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: la paisa no pudo contener el llanto por esta razón

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió porque Valentina no avanzó y los televidentes afirman que hablar de Lucho le afectó

Luisa Cortina aseguró que fandoms poderosos influyeron en su salida de ‘La casa de los famosos’

Deportes

Emiliana Arango derrotó a Venus

Emiliana Arango derrotó a Venus Williams en su primera victoria en un Grand Slam: la tenista colombiana sigue en competencia en el Australian Open

Luis Díaz fue destacado en documental por la prensa alemana tras sus grandes actuaciones: “De Barrancas a Múnich”

Cambio de fecha para el partido Millonarios vs. Medellín: la Dimayor oficializó el nuevo horario

Arjen Robben respondió a las comparaciones con la dupla de Luis Díaz y Michael Olise en el Bayern Múnich

Millonarios apuesta por un refuerzo extranjero para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana