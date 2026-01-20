Colombia

Fiscalía dio reversazo a la imputación de cargos del director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La determinación de la autoridad judicial se fundamenta en cuestiones de jurisdicción entre diferentes despachos, lo que originó el retiro de la audiencia y el relevo de la fiscal responsable del expediente

La Fiscalía General de la Nación revoca la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación revocó la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, vinculada al asesinato de Miguel Uribe Turbay.

La entidad informó que la decisión responde a asuntos de competencia entre fiscales, lo que llevó a retirar tanto la solicitud de audiencia de imputación como a la fiscal encargada del proceso.

La explicación oficial señala que el caso fue asignado previamente a un grupo especial por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, motivo por el cual la fiscal actuante había incurrido en un error procesal al solicitar la imputación sin considerar esta asignación.

La imputación original, prevista para el 11 de febrero, contemplaba los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por omisión contra Rodríguez, según datos difundidos anteriormente por la Fiscalía.

Noticia en desarrollo...

