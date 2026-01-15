La SAE intervino motel del Tren de Aragua en Antioquia: al interior había más de 3.000 dosis de “mero macho”

Este sitio era utilizado por miembros de la estructura criminal internacional - crédito SAE

En Colombia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es una entidad pública que administra bienes incautados al crimen organizado y narcotráfico, buscando que estos se destinen a inversión social, reparación de víctimas y reforma agraria, convirtiendo activos ilícitos en beneficios para la sociedad a través de su administración, protección y entrega.

Su función principal es gestionar activos como tierras, casas y vehículos, para que no sigan en manos de la ilegalidad y se transformen en oportunidades para comunidades y víctimas, fortaleciendo la justicia social en el país.

Debido a la cantidad de criminales, incluyendo grupos armados, como estructuras ligadas al narcotráfico, es habitual que esta entidad publique informes sobre procesos de intervención que se llevan a cabo en el territorio nacional.

Precisamente, el 15 de enero la seccional en Antioquia de la SAE expuso que fue intervenido un motel que haría parte de las propiedades utilizadas por el Tren de Aragua en Medellín para blanquear sus activos.

Más de 100 habitaciones y miles de dosis de potenciadores sexuales: los detalles de la intervención

El inmueble había sido intervenido inicialmente en 2018 - crédito SAE

El operativo se llevó a cabo en el municipio de La Estrella, que colinda con Medellín, hasta donde funcionarios de la SAE y uniformados de la Policía Nacional ingresaron al Motel Los Ángeles, en donde se llevaban a cabo varios crímenes por parte del Tren de Aragua.

Cabe mencionar que, aunque el Tren de Aragua es una estructura criminal venezolana, tras la crisis migratoria que se registra en ese país en los últimos años, la organización delincuencial ha logrado consolidarse en otros países, disputando rutas de microtráfico con pandillas locales.

A pesar de que el inmueble está en control de la SAE desde 2018, luego de que se comprobó que a este lugar ingresaban menores de edad y era utilizado para perpetrar abusos sexuales, los delincuentes volvieron a tomarse el predio en los últimos meses.

Se presume que el motel hacía parte de las zonas dominadas por “Adriancito”, cabecilla del Tren de Aragua capturado en Medellín en el último mes de 2025.

En el lugar había 28.000 cremas dentales que habían sido llenadas ilegalmente - crédito SAE/Invima

En el operativo se registró la captura de un individuo de nacionalidad colombiana, que sería el enlace entre “Adriancito” y pandillas ligadas al microtráfico de estupefacientes en la región.

“Esta persona tenía ocho anotaciones judiciales en condición de indiciado, entre ellas por estafa y porte de armas”, reveló el funcionario de la seccional de Antioquia de la SAE que presentó el balance del operativo.

El predio de dos hectáreas cuenta con 104 habitaciones, que en los últimos meses habían sido transformadas en bodegas utilizadas por delincuentes. Entre los detalles más llamativos de la intervención, cabe mencionar que en el inmueble había 28.000 cremas dentales que habían sido llenadas de manera fraudulenta e iban a ser comercializadas en Antioquia.

No se ha confirmado qué pasará con el predio intervenido - crédito SAE

De la misma forma, en el sitio había 3.600 dosis de “Mero macho”, como se le conoce a un potenciador sexual que recientemente fue mencionado por Invima como un producto fraudulento.

“Este producto ya fue retirado por las autoridades sanitarias”, indicó el funcionario de la SAE, que reveló que una parte importante del motel estaba siendo utilizada como una discoteca desde hace varios meses.

Hasta el momento, la SAE no ha informado lo que pasará con la propiedad recuperada; sin embargo, las autoridades mencionaron que con este operativo se golpea de manera contundente a las estructuras ilegales de la región.

“Durante el operativo se evidenció su uso irregular para actividades ilícitas, presuntamente vinculadas a la estructura criminal del Tren de Aragua. Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la recuperación de bienes para ponerlos al servicio de la ciudadanía“.