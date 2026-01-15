‘El aventurero en el cielo’: esta es la melancólica canción con la que rindieron tributo a Yeison Jiménez

Como parte de los homenajes, varios artistas del género popular unieron sus voces en una canción creada especialmente para recordar a Yeison Jiménez - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

La música popular colombiana vivió una noche llena de recuerdos y emociones el 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá. Amigos, colegas y admiradores de Yeison Jiménez se reunieron para rendirle un emotivo homenaje, tras la trágica muerte del cantante en un accidente aéreo el 10 de enero,

En medio de las lágrimas y el dolor, los artistas de la escena popular del país estrenaron una canción dedicada a su amigo y compañero de profesión.

La canción, titulada El aventurero en el cielo, fue presentada durante la segunda parte del evento, y rápidamente se convirtió en el momento más esperado de la velada. Esta nueva pieza musical fue fruto de la colaboración de grandes figuras del género, que se unieron para conmemorar el legado de Jiménez, tanto como ser humano como artista.

El 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez y otros artistas de la música popular colombiana estrenaron "El aventurero en el cielo" - crédito @pipebueno/Instagram

La iniciativa de la creación del sencillo surgió de dos figuras clave: Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, que, además de interpretar la canción, fueron los encargados de liderar este homenaje musical.

Además de ellos dos, otros artistas como Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate, y Sebastián Ayala participaron en la grabación de esta emotiva canción, lo que hizo que su lanzamiento se sintiera como una verdadera celebración colectiva de la vida de Yeison Jiménez.

La producción musical fue posible gracias al trabajo del productor Yohan Usuga y el ingeniero de sonido Dany On The Beat, que lograron que la canción fuera estrenada apenas cuatro días después de la triste noticia.

El Movistar Arena vivió una noche llena de emociones el 14 de enero, cuando amigos y colegas de Yeison Jiménez unieron sus voces para presentar "El aventurero en el cielo" - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La rapidez con que se concretó el proyecto sorprendió a muchos, pero lo cierto es que, en palabras de los artistas, este tributo tenía que salir lo más rápido posible para mantener vivo el legado de Yeison en la música.

La canción captura la esencia del cantante caldense y su pasión por la vida y la música. A través de sus letras, los artistas llamaron tanto el dolor por su partida como la alegría de sentir que el cantautor sigue presente entre ellos.

Una de las estrofas más representativas dice: “Una despedida con farra. No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo. Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo. Está en su mejor caballo. Qué faltas en mí, parcero”.

Esta es una de las postales que dejó el homenaje en el Movistar Arena a Yeison Jiménez y los otros tripulantes que murieron en el accidente del avión- crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Este fragmento refleja, sin duda, el carácter extrovertido y fiestero de Yeison, un hombre que vivió para hacer sentir bien a quienes lo rodeaban. Sus amigos lo describen como una persona que siempre estaba dispuesto a alegrar a los demás, y la letra de la canción se encarga de plasmar ese mismo espíritu.

Otra parte de la canción se hace eco de los sentimientos de los seguidores del artista, que lamentan su partida, pero celebran su legado.

Con el siguiente verso, los famosos artistas dejaron claro el dolor de su partida: “No olvides que te queremos, por eso estamos cantando. Mi Dios solicita al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero. Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando. Desde arriba tú nos estarás cuidando. Con el corazón brindamos, porque todos te queremos. Colombia llora de pura rabia”.

Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, momento que dejó en luto a todo Colombia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El dolor de su partida se mezcla con el consuelo de saber que Yeison sigue siendo parte de su gente, su música y sus recuerdos. La letra también habla de cómo su música sigue sonando en los corazones de quienes lo admiraban y cómo su espíritu seguirá viviendo en cada acorde y cada palabra que dejó en su paso por la vida.

En otro momento de la canción, los artistas cantan: “Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor. Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor. Vamos a escuchar a Yesion, que se curó allá en el cielo. Está en su mejor, mi parcero.”

El homenaje, además de estar marcado por la emotividad, también sirvió como un recordatorio de la unión que existe entre los artistas de la música popular colombiana.

Con una emotiva despedida, los artistas de la música popular colombiana le dijeron adiós a Yeison Jiménez con la canción "El aventurero en el cielo" - crédito @yeison_jimenez/Instagram

A través de esta colaboración, se destacó la hermandad que une a estos músicos, que, pese a la tristeza de la pérdida, decidieron rendirle un tributo que lleva consigo la alegría y el legado de Yeison Jiménez.

Con El aventurero en el cielo, Yeison Jiménez será recordado y celebrado por quienes lo amaron, pues la música, como siempre lo hizo, mantiene su presencia viva en cada acorde y cada letra.