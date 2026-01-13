Habrá nueva temporada de ‘Sin senos si hay paraíso’: esta será la trama de la historia

Carmen Villalobos y Majida Issa serán las protagonistas de la nueva temporada - crédito Telemundo

Tras el estreno en 2008 de Sin senos no hay paraíso, la historia que sigue a Catalina Santana (Carmen Villalobos), que presionada por su entorno social, buscó ascender económicamente a través de relaciones con narcotraficantes, enfrentando las consecuencias de estas elecciones, se convirtió en una de las producciones más exitosas en Latinoamérica.

Desde entonces, se han presentado tres temporadas de la serie que se especulaba había terminado con El final del paraíso, pero que en 2026 volverá a ser uno de los proyectos principales de Telemundo.

Precisamente, la cadena televisiva anunció el 13 de enero que comenzó la producción de la cuarta temporada de una de sus franquicias principales.

Entre los detalles mencionados a través de un comunicado de prensa, se informó que las grabaciones serán en Colombia y tendrán como objetivo representar “el regreso de un universo icónico, ahora reinventado con una visión audaz y contemporánea que presenta nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa cargada de emoción”.

A nivel del elenco, la nueva temporada contará con Carmen Villalobos, Majida Issa, Gregorio Pernía y Catherine Siachoque entre los actores principales del proyecto.

“Regresar a este proyecto se siente como reencontrarme con un personaje que ha marcado profundamente mi vida y con una audiencia que siempre nos ha acompañado. Catalina enfrenta ahora desafíos nuevos y audaces, y me emociona traerla de vuelta en un capítulo fresco y moderno, pensado para los espectadores de hoy”, declaró Carmen Villalobos a Telemundo.

Otros actores confirmados para la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso son: Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez, Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala.

“Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica. Nuestro equipo creativo ha reinventado la historia con un enfoque renovado que eleva la tensión y la emoción de la trama. Con un elenco extraordinario y una producción de primer nivel, este proyecto reafirma el compromiso de Telemundo con narrativas premium, dinámicas y relevantes”, declaró sobre la nueva producción Javier Pons, Chief Content Officer y Head de Telemundo Studios.

¿Cuál será la trama de la nueva temporada?

En la nueva temporada, se mostrará el intento de Catalina Santana y Aurelio “Titi” Jaramillo por rehacer su vida lejos de su pasado. La tranquilidad se ve interrumpida cuando Catalina descubre que su hermana es objetivo de una organización criminal, lo que la obliga a regresar al entorno que había dejado.

La investigación la lleva al submundo del webcam en Medellín, donde el cártel mexicano de Israel Montero opera una red que explota a mujeres vulnerables mediante el tráfico ilegal y la corrupción.

En colaboración con la DEA, Catalina identifica un sistema para explotar y silenciar a las mujeres. Decide enfrentarlo, ganando la confianza de quienes están atrapadas y aliándose con figuras inesperadas para desafiar a viejos enemigos. Mientras avanza en su misión, secretos ocultos salen a la superficie y la amenaza sobre su familia aumenta, poniendo a prueba su determinación.

El objetivo de Catalina será desmantelar la organización criminal y recuperar su propio futuro, mientras que cada paso la sumerge más en un ambiente peligroso, donde enfrenta dilemas sobre sus propios límites. La situación se complica aún más con el regreso de “la Diabla”, que busca venganza y representa un nuevo desafío para Catalina y “Titi” en su lucha por reconstruir sus vidas.

